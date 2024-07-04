Корветы проекта 20385 получают ракету «Циркон»
Корвет "Гремящий" на испытаниях, 2019 г.
Военно-морской флот России активно внедряет новейшую гиперзвуковую противокорабельную ракету 3М22 «Циркон». В настоящее время проводятся работы по интеграции и установке этого оружия на различные носители.
Недавно появилась информация о том, что список кораблей, способных использовать «Цирконы», продолжает расширяться. После необходимых модификаций современные корветы проекта 20385 также смогут быть вооружены этими ракетами.
Модернизация и перевооружение
В начале десятых годов ЦМКБ «Алмаз» модернизировало проект корвета «20380», создав новый проект «20385». В рамках модернизации изменили конструкцию и заменили часть оборудования, включая установку универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14.
В 2012 году на предприятии «Северная верфь» началось строительство головного корвета нового типа, получившего название «Гремящий».
Первый корвет проекта 20385 был спущен на воду в июне 2017 года и отправлен на достройку. В октябре 2019 года президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу осмотрели строящийся корабль. Командир корвета, капитан 2 ранга Роман Довгайлов, рассказал главе государства об особенностях и перспективах «Гремящего». Он упомянул, что новый комплекс 3С14 в будущем сможет использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон».
В конце 2020 года «Гремящий» был передан Военно-морскому флоту и вошёл в боевой состав Тихоокеанского флота. Согласно известным данным, он был вооружён крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс». Однако о гиперзвуковом вооружении на тот момент не сообщалось, и этот вопрос прояснился только сейчас.
1 июля 2024 года издание «Известия» рассказало о последних работах на «Гремящем» и его новых возможностях, а также о перспективах серии корветов «20385». Со ссылкой на источники в министерстве обороны сообщается, что на головном корабле прошла модернизация комплекса 3С14, в результате которой он может использовать гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22.
Аналогичные работы были проведены на втором корвете проекта 20385 под названием «Проворный». С середины июня он находится на стадии достройки, после которой начнутся испытания. Ожидается, что новый корабль войдёт в состав КТОФ (Камчатской флотилии разнородных сил) до конца следующего года.
Сейчас на разных стадиях строительства находятся ещё четыре корвета проекта 20385, которые планируется сдать в 2026–2028 годах. Точный состав их вооружения пока неизвестен. Однако можно предположить, что положительный опыт «Гремящего» и «Проворного» будет распространён и на следующие корабли этой серии. В результате в распоряжении Военно-морского флота появится ещё несколько боевых единиц, способных применять не только ракеты «Оникс» и «Калибр», но и «Цирконы». Эти ракеты обладают особыми возможностями.
Растущий потенциал
Проект «20385» появился как продолжение предыдущего проекта «20380», но с некоторыми важными изменениями. В новой версии были внедрены новые решения и компоненты, которые позволили улучшить тактико-технические характеристики и боевые качества корабля.
Корвет проекта 20385 имеет корпус с традиционными обводами и «малозаметную» надстройку с минимальным количеством выступающих частей. Корпус базового проекта 20380 был удлинён до 106,3 метров из-за необходимости размещения дополнительных агрегатов. Это привело к увеличению полного водоизмещения с 2250 до 2430 тонн.
Энергетическая установка корабля основана на дизельных и газотурбинных двигателях. Полная скорость достигает 27 узлов, а экономическая — 14 узлов. Дальность плавания составляет 4000 морских миль.
Одно из ключевых отличий проекта 20385 от базового — это состав радиоэлектронного оснащения. Вместо РЛС общего обзора «Фуркэ-2» используется многофункциональный комплекс «Заслон», который обладает рядом новых возможностей. При этом сохранилась боевая информационно-управляющая система «Сигма», РЛС целеуказания и другие средства.
Пуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", 2021 г.
От предыдущего проекта новый корвет «20385» получил часть вооружения. Это носовая артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, пара 30-миллиметровых автоматов АК-630М и два четырехтрубных торпедных аппарата «Пакет-НК» с торпедами. Также сохранили зенитно-ракетный комплекс большой дальности 9К96 «Редут», боекомплект которого увеличили с 12 до 16 ракет.
Базовый проект 20380 предполагал использование ракетного комплекса «Уран» с двумя пусковыми установками по четыре ракеты в каждой. В проекте 20385 вместо него используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 с восемью ячейками для стандартных контейнеров. В базовой версии комплекс может использовать ракеты «Оникс» и «Калибр», а после доработки будет способен применять и гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Таким образом, корвет «Гремящий» и другие корабли этого типа могут действовать в прибрежной и ближней морской зоне, обнаруживать и атаковать воздушные, надводные и подводные цели. Наиболее эффективным ударным оружием являются гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они позволяют атаковать наземные и надводные объекты на расстоянии не менее 1000 километров, и перехват таких ракет современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны практически невозможен.
Гиперзвуковой флот
Важно отметить, что «Гремящий» и «Проворный» — не первые и не единственные корабли, оснащённые «Цирконом». В последние годы проводились многочисленные испытания этой ракеты, и в качестве опытных носителей использовались корабли различных классов и типов. Сейчас они рассматриваются как штатные носители для оперативного развёртывания и боевого применения.
Первые испытательные запуски были осуществлены с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 22350. Он стал первым строевым носителем гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Ожидается, что следующие корабли этого типа также будут оснащены перспективной ракетой. На данный момент ВМФ уже получил три таких фрегата, а четвёртый ожидается к концу 2025 года. Всего до начала тридцатых годов запланировано построить 10 кораблей этого типа.
Запуск ракеты 3М22 с АПЛ "Северодвинск", 2021 г.
Вторым опытовым носителем в рамках испытаний стала многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта 885.
По имеющимся данным, работы по установке «Циркона» на подводных лодках продолжаются, и их планируют завершить в следующем году. Ракета будет принята на вооружение подводных сил вместе с новой атомной подводной лодкой «Пермь» проекта 885М. После этого эту противокорабельную ракету получат все новые подводные лодки, а также уже имеющиеся корабли – всего 10 единиц.
Как сообщалось ранее и подтверждается сейчас, следующими носителями изделия 3М22 станут корветы проекта 20385 в количестве до шести единиц. Первый из них уже оснащён новым оружием и, вероятно, готов продемонстрировать его в ходе учебных стрельб.
В прошлом на разных уровнях обсуждалась возможность размещения «Циркона» и на других платформах. По сути, потенциальным носителем этой противокорабельной ракеты может быть любой корабль с комплексом 3С14 или подводная лодка, способная использовать «Калибры». В этот список входят уже имеющиеся корабли и подводные лодки, а также строящиеся или модернизируемые корабли и подводные лодки различных проектов.
Очевидный прогресс
Новость о том, что корвет «Гремящий» оснастят новейшей противокорабельной ракетой «Циркон», не стала неожиданностью. О подобных планах было известно ещё пять лет назад, и теперь Министерство обороны и промышленность успешно их реализовали.
Вероятно, оснащение «Цирконом» не ограничится первыми двумя кораблями проекта 20385, и следующие представители этой серии также получат новейшую ПКР с уникальными возможностями.
Таким образом, процесс постепенного внедрения ракетного комплекса «Циркон» и его интеграции в вооружение кораблей различных типов продолжается. Через несколько лет все основные корабли и подводные лодки, построенные в последнее время, будут оснащены этим оружием и получат соответствующие боевые возможности.
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