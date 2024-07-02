ВКС России атаковали цели военного назначения в Харькове с помощью КАБ

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ВКС России атаковали цели военного назначения в Харькове с помощью КАБ

Сегодня по ряду объектов в г. Харькове были нанесены авиационные удары Воздушно-космическими силами Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и украинские средства массовой информации.

По данным последних, ВКС РФ при очередной атаке на Харьков применили КАБ - корректируемые авиационные бомбы, один из подвидов управляемых авиационных бомб. С их помощью и были поражены расположенные в городе объекты военного назначения.

Местные источники сообщили о сильных взрывах в городе. Речь идет, как минимум, о двух прилетах по территории Харькова. Что именно атаковали российские Воздушно-космические силы, пока не сообщается. Однако стоит учитывать, что Харьков – крупнейший промышленный центр Украины с большим количеством предприятий оборонного комплекса.

Кроме того, учитывая близость Харькова к фронту, в городе сосредоточены внушительные силы противника. Здесь находятся командные пункты украинских вооруженных сил, базируются бригады ВСУ и формирования иностранных наемников. Не исключено, что целью ударов могли стать как раз подобные объекты с личным составом и военной техникой противника.

Ранее сообщалось о сильных взрывах в Полтавской области, где в г. Миргороде находится один из наиболее значимых в стратегическом отношении военных аэродромов воздушных сил Украины. Таким образом, мы видим, что удары по военным целям на контролируемых киевским нацистским режимом территориях продолжаются ежедневно.
6 комментариев
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  1. pomor299 Звание
    pomor299
    +13
    Сегодня, 16:40
    Кабы не было бандер в городах и селах,
    Никогда б не знали вы этих дней веселых,
    Не горел бы ДнепроГЭС, не взрывались штабы,
    Не летели бы в окоп КАБы, КАБы, КАБы.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 17:02
      Не летели бы в окоп КАБы, КАБы, КАБы.

      Одабы, кабы, фабы laughing
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:27
      Не горел бы ДнепроГЭС, не взрывались штабы,
      Не летели бы в окоп КАБы, КАБы, КАБы.

      Красиво получилось... И для бандерлогов обидно и больно...
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 16:46
    В Харькове мощные взрывы, ревёт тревога
    ▪️В Салтовском районе прозвучали два сильных взрыва. Также сообщают о детонациях. В небо поднялся столб дыма.
    t.me/RVvoenkor
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 17:01
    Бандеровцы потеряли 57-ю бригаду. Она где-то мелькала сегодня в сводках, толи на Харьковском направлении, толи на Купянском. В общем потеряли и найти не могут request
    Она вроде недавно отводилась на пополнение, но её всу пришлось срочно бросить снова в бой. Ну вот и где она? request
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 17:33
      Есть несколько версий массовой пропажи вэсэушников, пишет “Северный ветер”. В частности, так произошло из-за того, что командование бросило бригаду на правом берегу реки Волчья, где они оказались отрезанными от снабжения или из-за того, что большая часть этих батальонов уничтожена в результате попыток переправы на другой берег реки.

      Кроме того, повлиять на возросшие потери ВСУ могло систематическое применение ВКС России авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по позициям украинских бригад в Харьковской области. Ранее военкоры сообщили о “результативных прилетах” по пунктам дислокации 57-й бригады.
      57 ОМБр бросили на штурм северной части Волчанска через реку Волчья. Большие потери от арты и ФАБов и невозможности обеспечить снабжение через реку сыграли свою роль.В последствии оставшуюся боеспособной часть 57 ОМБр передали в распоряжение 35 ОБрМП, где солдат из чужой 57 ОМБр бригады не жалели и бросали в самое пекло.

      Авторы публикации информируют, что родственники пропавших без вести военных из 57-й бригады ВСУ обратились к командирам, но те предпочли скрыть реальную картину произошедшего. Тематические украинские паблики пестрят постами о пропаже солдат, никто из родных и близких не может выйти с ним на связь. Журналисты напомнили, что аналогичная судьба настигла украинских военных из 42-й ОМБр ВСУ, которые также оказались заблокированы в «котле» войск России.

      «Родственниками стоит обратиться к командованию ОТГ «Харьков», которое предпочитает скрывать потери и не сообщать судьбу вверенного личного состава», — написали журналисты, добавив, что практически все прилеты сверхмощных бомб были нанесены именно по тому квадрату, где располагались военные 57-й бригады.