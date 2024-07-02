ВКС России атаковали цели военного назначения в Харькове с помощью КАБ
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Сегодня по ряду объектов в г. Харькове были нанесены авиационные удары Воздушно-космическими силами Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и украинские средства массовой информации.
По данным последних, ВКС РФ при очередной атаке на Харьков применили КАБ - корректируемые авиационные бомбы, один из подвидов управляемых авиационных бомб. С их помощью и были поражены расположенные в городе объекты военного назначения.
Местные источники сообщили о сильных взрывах в городе. Речь идет, как минимум, о двух прилетах по территории Харькова. Что именно атаковали российские Воздушно-космические силы, пока не сообщается. Однако стоит учитывать, что Харьков – крупнейший промышленный центр Украины с большим количеством предприятий оборонного комплекса.
Кроме того, учитывая близость Харькова к фронту, в городе сосредоточены внушительные силы противника. Здесь находятся командные пункты украинских вооруженных сил, базируются бригады ВСУ и формирования иностранных наемников. Не исключено, что целью ударов могли стать как раз подобные объекты с личным составом и военной техникой противника.
Ранее сообщалось о сильных взрывах в Полтавской области, где в г. Миргороде находится один из наиболее значимых в стратегическом отношении военных аэродромов воздушных сил Украины. Таким образом, мы видим, что удары по военным целям на контролируемых киевским нацистским режимом территориях продолжаются ежедневно.
Министерство обороны Российской Федерации
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