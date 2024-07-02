Bloomberg: Визит Моди в Россию подрывает усилия Запада по превращению Путина в изгоя

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Bloomberg: Визит Моди в Россию подрывает усилия Запада по превращению Путина в изгоя

Обеспокоенный углублением китайско-российских отношений, премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе отправится в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным, пишет американское информагентство Bloomberg. Это будет его первый визит в Россию после начала украинского конфликта.

Издание считает, что эта встреча поможет Путину противостоять попыткам Запада сделать его изгоем. Оно также напоминает, что визит Моди состоится через два месяца после того, как Путин посетил Китай с первым зарубежным визитом после переизбрания.



Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина, чья страна подверглась беспрецедентным санкциям

- говорится в материале американского издания.

Для Моди это будет первый зарубежный визит после того, как он в третий раз занял пост премьер-министра Индии. При этом он решил нарушить сложившуюся традицию, по которой его первые визиты были в соседние страны, например, в Шри-Ланку или Бутан. Это подчеркивает важность, которую Нью-Дели придает своим связям с Москвой, отмечает Bloomberg.

Издание сообщает, ссылаясь на источники в индийском правительстве, что стороны будут обсуждать сотрудничество в военной сфере и в области ядерной энергетики.

По словам авторов издания, Индия во главе с Моди на фоне украинского конфликта пытается проводить гибкую внешнюю политику, где ей приходится учитывать и мнение Вашингтона, и мнение Москвы, и слушать, что говорят в Пекине.

Последняя поездка Моди в Россию состоялась в 2019 году, когда он посетил Дальневосточный экономический форум во Владивостоке.
12 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    -1
    Сегодня, 17:03
    Моди боится упустить свой кусок пирога в БРИКС+.
    Многовекторность индусов до добра их не доведёт. yes
    Один из главных вопросов будет, что делать с индийскими рупиями.
    Моё мнение: торговать с Индией надо за рубли. yes
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 17:27
      Как говорил величайший экономист всех времён кот Матроскин - чтобы что-то ненужное купить, надо сначала что-то ненужное продать, а у нас нет ничего.

      Откуда они рубли-то возьмут? Ведь чтобы их получить - сначала им надо нам что-то за них продать, так ведь? С тем же успехом - мы им можем продать за рупии а за них купить что нужное?

      Проблема в другом - у Индии нет почти ничего, что было бы интересно России.. По крайней мере в нужных объёмах. А что есть - они предпочитают таки продавать за доллары..
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 17:04
    По словам авторов издания, Индия во главе с Моди на фоне украинского конфликта пытается проводить гибкую внешнюю политику, где ей приходится учитывать и мнение Вашингтона, и мнение Москвы, и слушать, что говорят в Пекине.

    Ну в принципе умная внешняя политика... А превратить в "изгоя" любого президента такой страны как Россия просто нереально... И это не требует никаких доказательств...
  3. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 17:06
    Визит Моди в Россию подрывает усилия Запада

    А, не нужно тратить множество усилий
    На то, чего вас делать не просили.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 17:09
      не нужно тратить множество усилий
      На то, чего вас делать не просили.

      Если неимоверность усилий не дает результата — значит, просто забыли приложить ум.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 17:26
        Сконцентрироваться некогда.... распыляются в разные стороны.... ум в кучку собрать не их планида... wassat
        Геннадий hi
    2. Игорь Борисов_2 Звание
      Игорь Борисов_2
      +1
      Сегодня, 17:10
      Есть возможность надорваться hi
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 17:10
    Издание считает, что эта встреча поможет Путину противостоять попыткам Запада сделать его изгоем.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 17:21
    Страну, обладающую такими гигантскими запасами всех видов жизненно важного сырья - превратить в типа изгоя в принципе невозможно. Я уж молчу про ядерное оружие и всё остальное...
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 17:28
    Индейцы играют свою игру - они ги за белых, ни за красны)))
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:43
    Пусть лучше смотрят за своим самоходным Джо, как бы он не обосрался в прямом эфире .Обоец это круче " изгоя".
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:44
    ей приходится учитывать и мнение Вашингтона, и мнение Москвы, и слушать, что говорят в Пекине
    К Индии уважительно относятся как в Вашингтоне, так и в Москве. А в Пекине по понятным соображениям, не очень. У них хорошие кормчие от внешней политики