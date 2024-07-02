Bloomberg: Визит Моди в Россию подрывает усилия Запада по превращению Путина в изгоя
Обеспокоенный углублением китайско-российских отношений, премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе отправится в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным, пишет американское информагентство Bloomberg. Это будет его первый визит в Россию после начала украинского конфликта.
Издание считает, что эта встреча поможет Путину противостоять попыткам Запада сделать его изгоем. Оно также напоминает, что визит Моди состоится через два месяца после того, как Путин посетил Китай с первым зарубежным визитом после переизбрания.
- говорится в материале американского издания.
Для Моди это будет первый зарубежный визит после того, как он в третий раз занял пост премьер-министра Индии. При этом он решил нарушить сложившуюся традицию, по которой его первые визиты были в соседние страны, например, в Шри-Ланку или Бутан. Это подчеркивает важность, которую Нью-Дели придает своим связям с Москвой, отмечает Bloomberg.
Издание сообщает, ссылаясь на источники в индийском правительстве, что стороны будут обсуждать сотрудничество в военной сфере и в области ядерной энергетики.
По словам авторов издания, Индия во главе с Моди на фоне украинского конфликта пытается проводить гибкую внешнюю политику, где ей приходится учитывать и мнение Вашингтона, и мнение Москвы, и слушать, что говорят в Пекине.
Последняя поездка Моди в Россию состоялась в 2019 году, когда он посетил Дальневосточный экономический форум во Владивостоке.
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