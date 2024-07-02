Немецкие СМИ пишут о неспособности армии ФРГ защитить страну из-за нехватки винтовок

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Немецкие СМИ пишут о неспособности армии ФРГ защитить страну из-за нехватки винтовок

Пока немецкий канцлер Олаф Шольц выражает «безграничную поддержку» киевскому режиму, передавая ВСУ комплексы ПРО Patriot, танки «Леопард», бронетранспортеры и другое вооружение, его собственная армия едва ли сможет эффективно защищать страну из-за банальной нехватки штурмовых винтовок. Об этом со ссылкой на военных пишет издание WirtschaftsWoche.

В материале говорится, что в бундесвере наблюдается серьезный дефицит винтовок G36 от концерна Heckler&Koch. Так, на данный момент в армии Германии имеется примерно 60 тысяч единиц данного стрелкового оружия при количестве личного состава в 200 тысяч человек.



При этом, как заявляют собеседники издания, некоторые из имеющихся винтовок находятся в непригодном состоянии и не могут применяться в бою.

Мы едва способны защитить себя в наземном бою

- жалуются военные.

В то же время проблемы бундесвера заключаются не только в нехватке штурмовых винтовок. Как ранее заявил глава немецкого военного ведомства Борис Писториус, в войсках наблюдается дефицит самолетов, кораблей, танков и даже обмундирования.

Стоит напомнить, что о серьезных проблемах в армии ФРГ еще в 2022 году заявляла уже экс-глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт. Чиновница тогда подчеркивала, что многие виды вооружения устарели и требуют замены.

Судя по всему, вышеупомянутая проблема не решена и по сей день. При этом немецкие власти, испытывая дефицит в вооружении для своей армии, продолжают снабжать украинскую.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:27
    На ум пришла песенка из детского мультика, - "Мы бедные овечки никто нас не пасет, мы таем словно свечки, кто же нас спасет". Прям не дойче а пластилин.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 17:28
    А черенки от лопат у Ганов тоже кончиличь?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:41
      Кот Александрович, а самое интересное что года ДВА назад они решили переходить на HK-416 и что экономика дойче за это время не осилила переход, что то тут не сходится.
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 17:34
    Поигрались в г-36.... и недоигрались? по отзывам такой же кусок непонятно чего как фамас и л-85
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:43
      Enceladus hi, там не поймёшь то ли реально G засахорилась на жаре, то ли её спецом обмазали чтобы был повод поменять и попилить.
  4. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 17:36
    -Ну вот те на бабушка и Юрьев день!? А я думал -нам хана ! -Немчура ополчилась войной прёт на нас...Только стесняюсь спросить, солдатам провианта -то хватает ?
  5. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 17:42
    Врут, собаки!
    Наверняка склады ломятся от запасов.
    Бдительность усыпляют.