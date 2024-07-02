Военкоры: во время ракетного удара по аэродрому в Полтавской области был уничтожен вертолёт ВСУ
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Вертолёт воздушных сил Украины был уничтожен во время ракетного удара по военному аэродрому, расположенному в Полтавской области. Об этом сообщают российские военные Telegram-каналы со ссылкой на осведомленные источники.
Пока нет точной информации о том, что именно за вертолет был уничтожен. Вероятно, речь идет об очередном ударе по военному аэродрому в г. Миргород Полтавской области. Этот аэродром используется украинскими формированиями для размещения боевой авиации воздушных сил Украины. В том числе, здесь базируются самолеты, задействованные в нанесении ударов по освобожденным российской армией территориям.
Сегодня ряд украинских средств массовой информации со ссылкой на местные паблики сообщили о сильных взрывах в Полтавской области. Что именно и где взрывалось, не уточнялось, но основной объект, который в последнее время атакуют Вооруженные силы Российской Федерации в данном регионе – как раз аэродром в Миргороде.
На данном аэродроме ранее могло быть уничтожено до семи самолетов Су-27 воздушных сил Украины. Даже в западной прессе уже стали появляться статьи о недопустимости столь значительных потерь Украины в своей военной авиации.
Согласно мнению ряда экспертов, ВС РФ, нанося удары по аэродромам в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области, отрабатывают возможное поражение истребителей F-16 американского производства в случае их переброски на Украину и размещения на одном из указанных военных аэродромов.
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