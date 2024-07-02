Военкоры: во время ракетного удара по аэродрому в Полтавской области был уничтожен вертолёт ВСУ

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Военкоры: во время ракетного удара по аэродрому в Полтавской области был уничтожен вертолёт ВСУ

Вертолёт воздушных сил Украины был уничтожен во время ракетного удара по военному аэродрому, расположенному в Полтавской области. Об этом сообщают российские военные Telegram-каналы со ссылкой на осведомленные источники.

Пока нет точной информации о том, что именно за вертолет был уничтожен. Вероятно, речь идет об очередном ударе по военному аэродрому в г. Миргород Полтавской области. Этот аэродром используется украинскими формированиями для размещения боевой авиации воздушных сил Украины. В том числе, здесь базируются самолеты, задействованные в нанесении ударов по освобожденным российской армией территориям.

Сегодня ряд украинских средств массовой информации со ссылкой на местные паблики сообщили о сильных взрывах в Полтавской области. Что именно и где взрывалось, не уточнялось, но основной объект, который в последнее время атакуют Вооруженные силы Российской Федерации в данном регионе – как раз аэродром в Миргороде.

На данном аэродроме ранее могло быть уничтожено до семи самолетов Су-27 воздушных сил Украины. Даже в западной прессе уже стали появляться статьи о недопустимости столь значительных потерь Украины в своей военной авиации.

Согласно мнению ряда экспертов, ВС РФ, нанося удары по аэродромам в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области, отрабатывают возможное поражение истребителей F-16 американского производства в случае их переброски на Украину и размещения на одном из указанных военных аэродромов.
5 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    -1
    Сегодня, 17:06
    "ВС РФ, нанося удары по аэродромам в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области, отрабатывают возможное поражение истребителей F-16"
    То есть мы выносим их авиацию в местах дислокации в тренировочных целях. Самолеты ВСУ нам как бы не мешают. Пусть себе возятся.... А вот когда F16 прилетят, тогда да.... Мы как вдарим!
    Ну что за бред....
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 17:08
    Как бы сказали возражая украинцы - не вертолёт, а гвинтокрил... Да хоть гелiкоптер, но всё равно уничтожен...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:35
      не вертолёт, а гвинтокрил...
      Не истребитель-бомбардировщик, а винищувач-бомбардувальник wink
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:38
        Что-что винище? Очень интересно
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Lev_Russia
      не вертолёт, а гвинтокрил

      "Как правильно: стратосрат или сратостат?
      Ответ: дерижопль" laughing
  3. Комментарий был удален.