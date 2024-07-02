«Мы завершим войну после уничтожения ХАМАС»: Нетаньяху прокомментировал информацию о мирных предложениях генералов ЦАХАЛ

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«Мы завершим войну после уничтожения ХАМАС»: Нетаньяху прокомментировал информацию о мирных предложениях генералов ЦАХАЛ

Никакого перемирия с движением ХАМАС не будет, а боевые действия продолжатся до достижения поставленных перед операцией в секторе Газа целей. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который прокомментировал информацию о мирных предложениях генералов ЦАХАЛ.

Напомним, что ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором рассказывалось о настрое генералов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на заключение перемирия с движением ХАМАС. В статье, в частности, утверждалось, что генералитет ЦАХАЛ якобы даже согласен на сохранение власти движения в палестинском анклаве. Кроме того, заявлялось, что позиции генералов и премьер-министра Израиля Нетаньяху явно противоречат друг другу.

Естественно, что глава израильского правительства счел необходимым прокомментировать данную информацию. Он еще раз подтвердил свою позицию по поводу необходимости продолжения боевых действий в секторе Газа.

Мы завершим войну только после достижения всех ее целей, включая уничтожение ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Политическое руководство определило эти цели для ЦАХАЛ, и у ЦАХАЛа есть все средства для их достижения. Мы не поддаемся духу пораженчества ни в "New York Times", ни где-либо еще. Мы полны духа победы

- подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Таким образом, глава израильского правительства дал понять, что не военному командованию определять, как и когда будет завершаться военная операция в палестинском анклаве. Пока израильское политическое руководство на прекращение боевых действий не настроено, даже на фоне возрастающего риска масштабной конфронтации с движением «Хизбалла» на границе Израиля и Ливана.
7 комментариев
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  1. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 17:29
    а чтобы уничтожить ХАМАС и др.нужно уничтожить ВСЁ арабское население.так может в этом и заключается идея войны Нетаньяху?прозевали нападение террористов (при такой то разведке)может намеренно?
    1. dauria Звание
      dauria
      -1
      Сегодня, 17:36
      нужно уничтожить ВСЁ арабское население

      Зачем ? Верхушку обезглавить, зачистить и ввести военную комендатуру . Не пришлось же немцев подчистую вырезать в 45-м. Да и арабы в секторе нормально жили до захвата власти ХАМАС . А завершить сейчас , не доделав - это Хасавьюрт по- нашему .
      1. oldzek Звание
        oldzek
        0
        Сегодня, 17:44
        после решения ООН о создании на территории Палестины 2(двух)государств война будет продолжаться пока Израиль не согласится с этим.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 17:33
    Так Нетаньяху ничего и не понял... Пока Израиль существует будет существовать и ХАМАС... Его уничтожишь в одном месте, он тут же появится в другом, ибо сам смысл существования ХАМАСА это уничтожение Израиля... am
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:41
      Мы полны духа победы

      Особенно ультраортодоксы
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:39
    Мы завершим войну только после достижения всех ее целей, включая уничтожение ХАМАС
    Даже если и получится уничтожить ХАМАС, на его месте вырастит что-нибудь другое. Это будет продолжаться вечно
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 17:39
    Того что хочет главный сионист не будет никогда, история повторится, а мир ему может только присниться.