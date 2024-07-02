«Мы завершим войну после уничтожения ХАМАС»: Нетаньяху прокомментировал информацию о мирных предложениях генералов ЦАХАЛ
Никакого перемирия с движением ХАМАС не будет, а боевые действия продолжатся до достижения поставленных перед операцией в секторе Газа целей. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который прокомментировал информацию о мирных предложениях генералов ЦАХАЛ.
Напомним, что ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором рассказывалось о настрое генералов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на заключение перемирия с движением ХАМАС. В статье, в частности, утверждалось, что генералитет ЦАХАЛ якобы даже согласен на сохранение власти движения в палестинском анклаве. Кроме того, заявлялось, что позиции генералов и премьер-министра Израиля Нетаньяху явно противоречат друг другу.
Естественно, что глава израильского правительства счел необходимым прокомментировать данную информацию. Он еще раз подтвердил свою позицию по поводу необходимости продолжения боевых действий в секторе Газа.
- подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Таким образом, глава израильского правительства дал понять, что не военному командованию определять, как и когда будет завершаться военная операция в палестинском анклаве. Пока израильское политическое руководство на прекращение боевых действий не настроено, даже на фоне возрастающего риска масштабной конфронтации с движением «Хизбалла» на границе Израиля и Ливана.
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