«Мы завершим войну после уничтожения ХАМАС»: Нетаньяху прокомментировал информацию о мирных предложениях генералов ЦАХАЛ

Мы завершим войну только после достижения всех ее целей, включая уничтожение ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Политическое руководство определило эти цели для ЦАХАЛ, и у ЦАХАЛа есть все средства для их достижения. Мы не поддаемся духу пораженчества ни в "New York Times", ни где-либо еще. Мы полны духа победы

Никакого перемирия с движением ХАМАС не будет, а боевые действия продолжатся до достижения поставленных перед операцией в секторе Газа целей. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который прокомментировал информацию о мирных предложениях генералов ЦАХАЛ.Напомним, что ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором рассказывалось о настрое генералов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на заключение перемирия с движением ХАМАС. В статье, в частности, утверждалось, что генералитет ЦАХАЛ якобы даже согласен на сохранение власти движения в палестинском анклаве. Кроме того, заявлялось, что позиции генералов и премьер-министра Израиля Нетаньяху явно противоречат друг другу.Естественно, что глава израильского правительства счел необходимым прокомментировать данную информацию. Он еще раз подтвердил свою позицию по поводу необходимости продолжения боевых действий в секторе Газа.- подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Таким образом, глава израильского правительства дал понять, что не военному командованию определять, как и когда будет завершаться военная операция в палестинском анклаве. Пока израильское политическое руководство на прекращение боевых действий не настроено, даже на фоне возрастающего риска масштабной конфронтации с движением «Хизбалла» на границе Израиля и Ливана.