В речи об «успехе» Украины в конфликте госсекретарь США не упомянул возврат к границам 1991 года

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В речи об «успехе» Украины в конфликте госсекретарь США не упомянул возврат к границам 1991 года

Администрация США понимает успех Украины как превращение ее в сильную страну, интегрированную с Западом и самостоятельную в экономическом и военном отношении. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса.

Что интересно, в своей речи об «успехе» Украины в конфликте госсекретарь США не упомянул возврат к границам 1991 года. Между тем, ранее именно это требование было одним из основных и у киевского режима, и у представителей США и других западных стран.

Примечательно, что и сам глава киевского режима Владимир Зеленский, который ранее говорил об условиях для завершения вооруженного конфликта, тоже не упомянул возврат к границам 1991 года. Не исключено, что к Киеву и его западным покровителям наконец пришло понимание того, что добиться этой цели невозможно.

Россия никогда не отдаст свои территории, которые вернулись в состав российского государства в результате всенародного волеизъявления на референдумах в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В этом контексте даже украинские СМИ обращают внимание на постепенные изменения в публично декларируемой позиции Зеленского относительно завершения конфликта. Теперь как «победа» Украины могут быть поданы сохранение контроля над столицей и крупнейшими промышленными центрами вроде Харькова или Днепропетровска (Днепра), и сохранение выхода к Черному морю через Одессу.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:36
    Ну кривляние, кривляниями а вот условия Москвы накануне сусамита походу услышали, теперь скрипят черепушки как и морду лица сохранить и сделать вид что Россию "победили".
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:40
      Администрация США понимает успех Украины как превращение ее в сильную страну, интегрированную с Западом и самостоятельную в экономическом и военном отношении.

      Куда уж сильнее и самостоятельнее в военном и экономическом положении... laughing Надеюсь Блинкен пошутил, а иначе ему к психиатру... fool
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:46
        Lev Russia hi, тут интересно как они выкрутятся с ситуацией по выплате Украиной займов, которые не списали и не простили, чего наплетут?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:40
    Зачем нам искать в словах запада какой-то смысл- сигнал ,его там нет.Сказано пока Украина не отдаст 4 области полностью,разговора не будет .А время идёт.
  3. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 17:42
    Так до 2022 Украина такой и была! Практически интегрированной , с более-менее вменяемой экономикой , РФ с лапшой на ушах . А теперь -поезд ушёл!
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 17:45
    Они и так план перевыполнили, территорию застолбили. А кремль готов подарить окраину за выпрашиваемые уступки, идёт торговля русской землёй.