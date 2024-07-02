Администрация США понимает успех Украины как превращение ее в сильную страну, интегрированную с Западом и самостоятельную в экономическом и военном отношении. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса.Что интересно, в своей речи об «успехе» Украины в конфликте госсекретарь США не упомянул возврат к границам 1991 года. Между тем, ранее именно это требование было одним из основных и у киевского режима, и у представителей США и других западных стран.Примечательно, что и сам глава киевского режима Владимир Зеленский, который ранее говорил об условиях для завершения вооруженного конфликта, тоже не упомянул возврат к границам 1991 года. Не исключено, что к Киеву и его западным покровителям наконец пришло понимание того, что добиться этой цели невозможно.Россия никогда не отдаст свои территории, которые вернулись в состав российского государства в результате всенародного волеизъявления на референдумах в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.В этом контексте даже украинские СМИ обращают внимание на постепенные изменения в публично декларируемой позиции Зеленского относительно завершения конфликта. Теперь как «победа» Украины могут быть поданы сохранение контроля над столицей и крупнейшими промышленными центрами вроде Харькова или Днепропетровска (Днепра), и сохранение выхода к Черному морю через Одессу.

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