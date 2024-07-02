Советник главы ДНР: иногда ВСУ теряют до батальона в день только на одном направлении
В попытках хоть как-то сдержать наступление ВС РФ и ради медийных докладов Зеленского на предстоящем юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, украинское командование, что, впрочем, вполне традиционно, не считается с жизнями солдат на передовой. Наиболее тяжелая ситуация у ВСУ на Донецком направлении и на севере Харьковской области в районе Волчанска и Липцев.
Даже в глухой обороне враг несет значительные потери, в основном от ударов российских ФАБ и КАБ, которые не позволяют укрыться в самых вроде как надежных убежищах, включая подземные. При этом украинские командиры, которые в большинстве своем отсиживаются вдали от ЛБС, продолжают посылать в основном пехотные группы без бронеподдержки в безуспешные контратаки.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что только на некоторых направлениях украинские боевики за сутки теряют убитыми и ранеными до батальона личного состава. Это главное тактическое подразделение в сухопутной части армии ВСУ и у морских пехотинцев. Компонуется из нескольких рот и отдельных тактических единиц более мелкого ранга. Численность батальона в украинской армии составляет от 400 до 800 военнослужащих.
— сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он добавил, что на сегодняшний день фактически везде в ДНР у российских войск фиксируются тактические успехи, что подтверждают не только военные паблики, но Минобороны РФ, которое сообщает о взятии (освобождении) новых территорий и населенных пунктов только после тщательной проверки информации.
Огромные потери в рядах ВСУ приводят не только к участившимся случаям отказа боевиков и даже командиров среднего звена идти в контратаки. На передовую категорически отказываются отправляться «герои» из офицерского состава националистических формирований, причем делают это публично.
В частности, в прямом эфире украинского телемарафона некто командир батальона «Спартана» в составе 3-й бригады Нацгвардии Украины подполковник Александр Букатар, считающий идейным националистом, заявил, что не собирается выполнять приказ командования и возвращаться в Липцы Харьковской области. Бригаду оперативного назначения НГУ «Спартан» сейчас активно используют в Липцах, где она несет тяжелые потери. Но используют ее не всю – как раз батальон «Спартана» отсиживается в тылу.
— заявил, не скрывая волнения, нацик.
Причем в Липцах Букатар уже бывал и понимает, о чем говорит. В порыве отчаяния он не сдержался и в прямом эфире признал превосходство российских войск в вооружении. Примечательно, что на Украине КАБами упорно называют все корректируемые авиабомбы, применяемые ВКС РФ, в том числе ФАБ с УМПК. Впрочем, тем, кто выжил после их прилетов точно не до идентификации типа боеприпаса.
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