В настоящее время Украина нуждается в значительном усилении мобилизации. Об этом пишет немецкая пресса, анализируя проблемы ВСУ (вооруженных сил Украины) с дефицитом личного состава на передовой.По информации немецких СМИ, до конца 2024 года Украине надо мобилизовать около 200 тысяч человек для восполнения потерь ВСУ. Это – минимальное количество мобилизованных, необходимое для фронта. Те темпы мобилизации, которые наблюдаются в настоящее время, не могут удовлетворить потребности украинской армии в пополнении личного состава, считают авторы немецкой прессы.Как подчеркивает одно из немецких изданий, сейчас на Украине начали отправлять на фронт и заключенных из исправительных учреждений. С мая 2024 года на фронт было направлено около 2800 заключенных. Однако потенциал украинских тюрем и колоний куда более значителен. На фронт можно направить от 10 тысяч до 20 тысяч заключенных.Однако сам факт мобилизации заключенных из исправительных учреждений свидетельствует об очень тяжелой ситуации с комплектованием личного состава ВСУ. Многие обычные украинские граждане мужского пола предпочитают уклоняться от мобилизации всеми возможными способами. Украинской армии пополнить бригады личным составом не помогают даже постоянные облавы территориальных центров комплектования на улицах городов страны.Немецкие журналисты подчеркивают, что в крупных городах мужчины предпочитают без особой надобности не выходить из своих жилищ. На улице есть все шансы попасть в руки сотрудников ТЦК и быть принудительно мобилизованным в действующую армию.

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