Немецкая пресса: До конца 2024 года Украине надо мобилизовать около 200 тысяч человек для восполнения потерь ВСУ

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Немецкая пресса: До конца 2024 года Украине надо мобилизовать около 200 тысяч человек для восполнения потерь ВСУ

В настоящее время Украина нуждается в значительном усилении мобилизации. Об этом пишет немецкая пресса, анализируя проблемы ВСУ (вооруженных сил Украины) с дефицитом личного состава на передовой.

По информации немецких СМИ, до конца 2024 года Украине надо мобилизовать около 200 тысяч человек для восполнения потерь ВСУ. Это – минимальное количество мобилизованных, необходимое для фронта. Те темпы мобилизации, которые наблюдаются в настоящее время, не могут удовлетворить потребности украинской армии в пополнении личного состава, считают авторы немецкой прессы.

Как подчеркивает одно из немецких изданий, сейчас на Украине начали отправлять на фронт и заключенных из исправительных учреждений. С мая 2024 года на фронт было направлено около 2800 заключенных. Однако потенциал украинских тюрем и колоний куда более значителен. На фронт можно направить от 10 тысяч до 20 тысяч заключенных.

Однако сам факт мобилизации заключенных из исправительных учреждений свидетельствует об очень тяжелой ситуации с комплектованием личного состава ВСУ. Многие обычные украинские граждане мужского пола предпочитают уклоняться от мобилизации всеми возможными способами. Украинской армии пополнить бригады личным составом не помогают даже постоянные облавы территориальных центров комплектования на улицах городов страны.

Немецкие журналисты подчеркивают, что в крупных городах мужчины предпочитают без особой надобности не выходить из своих жилищ. На улице есть все шансы попасть в руки сотрудников ТЦК и быть принудительно мобилизованным в действующую армию.
27 комментариев
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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +1
    Сегодня, 18:15
    Западники заигрались в войну, твари. Предлагаю немцам начать гансов расходовать вместо микол.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:19
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Западники заигрались в войну, твари. Предлагаю немцам начать гансов расходовать вместо микол.
      Рано.
      Там ещё второго-третьего сорта навалом - всякие Польши-Румынии и прочие "географические новости".
      Дров пока хватает. Они сгорят - тогда и дойдёт очередь до "европейцев первого сорта".
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        +1
        Сегодня, 18:22
        Тоже вариант. Тем более ненависть к России у Польши и Румынии силами США возведена в ранг гос. политики.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 18:23
        До конца 2024 года Украине надо мобилизовать около 200 тысяч человек для восполнения потерь ВСУ

        А, вы не упустили из виду, что за 2024 годом идёт 25 -й winked
      3. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 18:23
        Не, до геройпцев первого сорта сначала макнут второй и третий сорта_ всякие там Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Гренландии.
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          +1
          Сегодня, 18:51
          Дания-Гренландия одно и тоже. К тому же на о. Гренландия мало населения и мобилизационным ресурсом помочь не сможет. По другим перечисленным странам, тоже возникают вопросы... Норвегия и Швеция арийцы из арийцев с сильной экономикой, а вы их в 3й сорт. stop
          Ладно ещё финны (угорцы), но датчан - потомков викингов во 2-3 сорт, это вы по горячились. laughing
          1. bandabas Звание
            bandabas
            +1
            Сегодня, 19:02
            Эти даны, норги и прочие свевы давно уже протухли как их любимое блюдо сюрстрёмминг. И на политической карте мира особой роли не играют с 18-го века. hi От викингов там остался сплошной пшик.
            1. LiSiCyn Звание
              LiSiCyn
              0
              Сегодня, 19:42
              Ну не скажите, Норвегия одна из старейшин стран НАТО. С очень сильной экономикой и не слабыми ВС. Шведы, тоже самодостаточны с хорошим ВПК.
              И вам, от меня... hi
          2. ГГВ Звание
            ГГВ
            0
            Сегодня, 19:08
            При том,что они все относятся(кроме финов) к германским народностям(племенам).Их даже Гитлер за своих признавал.А вот поляки,чехи,румыны и прочие угры точно не германцы
            1. LiSiCyn Звание
              LiSiCyn
              0
              Сегодня, 19:46
              Это когда было... Сейчас у шведов, да норгов, кровь по чище, чем "фатерлянде"... wink
              1. Кот Александрович Звание
                Кот Александрович
                0
                Сегодня, 19:50
                Так что негроарабы им в помощь! На племя.
            2. bandabas Звание
              bandabas
              0
              Сегодня, 19:55
              Да пусть к кому угодно относятся. К пассионариям не относятся точно. А признание за своих Шикльгрубером с сомнительной расовой генеалогией...
          3. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 19:54
            Ну, как то laughing , это надо ж было умудриться, что б не заметить юмор/ сарказм в моих словах, да ещё и самоутвердиться на бональнастях, известных каждому школьнику. laughing hi
          4. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 19:54
            Цитата: LiSiCyn
            К тому же на о. Гренландия мало населения и мобилизационным ресурсом помочь не сможет.

            Гренландия 76 000 населения, среди них местного 45 000, а кто пойдет воевать. Ну больше 200 человек.
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 18:23
      Западники заигрались в войну, твари. Предлагаю немцам начать гансов расходовать вместо микол.

      Xoxлы закончатся, будут наемников кидать им то какая разница, у них цель перемолоть мобилизационный резерв России...
      Больше интересно как когда xoxлы закончатся чем тут укр.ячейки будут объяснять невозможность применения фаб9000 да ТЯО на Украине, наверно заявят что наемники из Гондураса им братья и вообще наши люди
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        +2
        Сегодня, 19:00
        Вы уже второй раз пишете про Фаб 9000 (оставим в стороне ТЯО), мне вот интересно, как вы планируете её применять? Только не надо банальностей , типа сбросить с самолёта...
        На прошлый комент вам не отвечал и оценку не ставил. wink
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          0
          Сегодня, 19:02
          На прошлый комент вам не отвечал и оценку не ставил.

          С твинка тоже считается wink
          ы уже второй раз пишете про Фаб 9000 (оставим в стороне ТЯО), мне вот интересно, как вы планируете её применять? Только не надо банальностей , типа сбросить с самолёта...

          А как по афгану применяли, так же и тут будем. А что вы испугались то дорогой, не уж-то боитесь в радиус поражение попасть ?
          1. LiSiCyn Звание
            LiSiCyn
            0
            Сегодня, 19:34
            Ну то есть вы в курсе, как применяли по Афгану? Прилетает Ту-22М3 и с большой высоты сбрасывает ФАБ 9000 в ущелье.
            Как это будет выглядеть на Украине?
            Ещё вопрос, что такое твинк? И почему вы решили, что я испугался?
            1. spektr9 Звание
              spektr9
              0
              Сегодня, 19:44
              Ну то есть вы в курсе, как применяли по Афгану? Прилетает Ту-22М3 и с большой высоты сбрасывает ФАБ 9000 в ущелье.

              Ну пожалуй стоит начать с того что Ту-22М3 ФАБ 9000 в своей жизни не таскал, под них Ту-22 модернизировали... Два сейчас Ту-160 модернизированы нести потомка ФАБ 9000, ОДАБ-900. Кто мешает под прикрытием истребительной авиации применять данное вооружение ? Только отсутствие воли ? Пэтриот мешают, так есть радарные ракеты, вылетел отстрелялся и пожалуйста груженный Ту-160 на цель веди
              Ещё вопрос, что такое твинк? И почему вы решили, что я испугался?

              Ну вы задаете такие странные вопросы, что они наводят на подобные размышления ....
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:16
    Так вроде вчера такая же статья была.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 18:18
    Нижайше прошу прощения, господа, сегодня день сурка? Вчерась али позавчерась тему смаковали.))
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +2
      Сегодня, 19:23
      Цитата: Фаталист
      Вчерась али позавчерась тему смаковали.))

      Блин, я думаю что-то знакомое перед глазами мелькает, словно вчера видел. Думал уже посвистывать начал.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:22
    Скорей всего Запад воевать до последнего укра не станет.Изрядное количество укров Запад оставит на расплод. . . Потому как это не первая и не последняя война коллективного Запада против коллективной России. . . winked
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 18:23
    Наловить-то можно, толку-то? Учить их время будет? Хотя бы три месяца? А без обучения - это не бойцы, это мясо.. В современных-то условиях.
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 18:24
    В настоящее время Украина нуждается в значительном усилении мобилизации. Об этом пишет немецкая пресса, анализируя проблемы ВСУ с дефицитом личного состава на передовой.
    recourse Дык, помогайте, всем ухилянтам ласты за спину и на наньку или в неньку (что естественно, более точно) feel
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 18:32
    Все верно, 200 тысяч на пол года. Только вот нужно больше, значительно, учитывая дезертиров, пленных и раненых, так что скорее нужно пол миллиона.
  8. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 19:39
    Такими темпами, то скоро самый популярный маршрут будет, ес-руанда.