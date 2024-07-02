Замглавы офиса Зеленского: Украина отвергла предложение Венгрии о прекращении огня

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Замглавы офиса Зеленского: Украина отвергла предложение Венгрии о прекращении огня

Украина не будет прекращать огонь на линии боевого соприкосновения, несмотря на соответствующее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Таким образом, по утверждению чиновника, Украина отвергла предложение Венгрии о прекращении огня. Соответственно, конфликт будет продолжаться и далее, несмотря на постоянные провалы и поражения украинских формирований.

Напомним, что сегодня в Киев прибыл с официальным визитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На встрече с Зеленским он обсуждал положение венгерского национального меньшинства в Закарпатской области, двустороннее сотрудничество в сфере экономики, но отдельное внимание было уделено продолжающемуся вооруженному конфликту.

Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь на линии боевого соприкосновения. Режим прекращения огня, по мнению венгерского премьер-министра, должен был способствовать более оперативному переходу к процессу мирных переговоров. Как известно, Орбан с самого начала конфликта на Украине выступает за его скорейшее мирное урегулирование, а также отказывается оказывать Киеву военную помощь.

Тем не менее, и это было вполне ожидаемо, украинские власти отказались от введения режима прекращения огня. Ведь без соответствующего распоряжения из Вашингтона киевский режим не может сделать ни одного шага в направлении мирного урегулирования конфликта, а американская администрация пока заинтересована в том, чтобы боевые действия продолжались.
14 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +3
    Сегодня, 18:29
    На встрече с Зеленским он обсуждал положение венгерского национального меньшинства в Закарпатской области, двустороннее сотрудничество в сфере экономики
    recourse Молодец. Интересы Венгрии превыше всего. request
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:34
      Что значит "прекращение огня"...??? Лавров сказал, что даже на время переговоров мы его прекращать не собираемся... Хватит!!! На прекращались уже... Так какого хрена Орбан со своими предложениями наперёд батьки в пекло лезет...??? am
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:35
      Укрофюрер могилизирует всё это венгерское меньшинство в мясных штурмах во славу Бандеры. am
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +2
        Сегодня, 18:40
        Огонь прекратят,прекратится и оказание помощи,прекратится помощь тогда закончатся и Bugatti .Зеленский подумал и сказал нет,не прекращу огонь.

        Недавно жена Владимира Зеленского Елена купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро, пишет издание Vérité Сachée.

        Как сообщило СМИ со ссылкой на работника автосалона Bugatti во французской столице, супруге Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации, и она заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti. Всего на данный момент запланировано производство 250 автомобилей этой марки.

        От красивой жизни Зеленский отказываться не намерен.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 19:01
        венгерское меньшинство в мясных штурмах во славу Бандеры
        Венграм вообще на...рать на Бандеру wink
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:42
      Цитата: Mavrikiy
      На встрече с Зеленским он обсуждал положение венгерского национального меньшинства в Закарпатской области, двустороннее сотрудничество в сфере экономики
      recourse Молодец. Интересы Венгрии превыше всего. request
      Дык он за тем и приехал. А какое-то "прекращение огня" - чисто формальное, как "здрасте". Думается мне, Орбан и не рассчитывал ни на что другое. Да и по фигу ему, по большому счёту. Он свой кусок приехал урвать. И что-то мне подсказывает, что следующие полгода Украина его этим "куском" и будет покупать.

      Вот только чего могут стоить все обещания Зе - вот вопрос...
      Потому что придёт время - Орбан либо забудет о своих хотелках, либо не с Зе, а с Путиным будет о них разговаривать.
  2. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    -1
    Сегодня, 18:39
    Прекрасная новость. Я рад.
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +1
      Сегодня, 18:56
      Хорошая новость, мы все помним чем это в прошлый раз закончилось.
  3. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 19:02
    А кто то (кроме Орбана) считал, что Украина может прекратить огонь?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:31
      Цитата: BAI
      А кто то (кроме Орбана) считал, что Украина может прекратить огонь?

      Ну а что другое, может сказать изолированная Венгрия. Орбан крутится как может, и его кредо "прекращение огня". И Вы бы на его месте так сказали.
      1. BAI Звание
        BAI
        -1
        Сегодня, 19:38
        Не сказал бы. Я бы предложил отменить запрет на русский язык. Никаких военных изменений, кругом демократ, поддержка народа, а Россия лишается одной из причин СВО.
        Как сделать человеку хорошо? Сначала сделать плохо, а потом вернуть как было
    2. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 19:34
      Не уверен, что и Орбан рассчитывал. Он же не скажет с начала,что бы им отвалили кусок землицы. "Где там карта? давайте кое о чем поговорим". Надо создать видимость миротворца, а там и о насущном поговорить. Первый шаг его был в сторону снижения эскалации, а Украина отказалась, это и запомнят. А там разговоры, встречи, бла-бла-бла
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:23
    Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь на линии боевого соприкосновения. Режим прекращения огня, по мнению венгерского премьер-министра, должен был способствовать более оперативному переходу к процессу мирных переговоров.

    Хочет Орбан прекращения огня, или нет, но в любом случае Орбан об этом заявляет. И здесь никто не может обвинить Орбана в пророссийской ориентации.
    Грамотная политика венгерского лидера,дает странам Европы понять, как можно жить и выживать, в не доброе время.
  5. Pavel73 Звание
    Pavel73
    0
    Сегодня, 19:26
    Думаю, что Вашингтон здесь ни при чём. Зная украинский менталитет и упёртость, я более чем уверен: все переговоры срывались по инициативе самой украинской стороны. А никаких не "кураторов".