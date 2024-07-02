Украина не будет прекращать огонь на линии боевого соприкосновения, несмотря на соответствующее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.Таким образом, по утверждению чиновника, Украина отвергла предложение Венгрии о прекращении огня. Соответственно, конфликт будет продолжаться и далее, несмотря на постоянные провалы и поражения украинских формирований.Напомним, что сегодня в Киев прибыл с официальным визитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На встрече с Зеленским он обсуждал положение венгерского национального меньшинства в Закарпатской области, двустороннее сотрудничество в сфере экономики, но отдельное внимание было уделено продолжающемуся вооруженному конфликту.Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь на линии боевого соприкосновения. Режим прекращения огня, по мнению венгерского премьер-министра, должен был способствовать более оперативному переходу к процессу мирных переговоров. Как известно, Орбан с самого начала конфликта на Украине выступает за его скорейшее мирное урегулирование, а также отказывается оказывать Киеву военную помощь.Тем не менее, и это было вполне ожидаемо, украинские власти отказались от введения режима прекращения огня. Ведь без соответствующего распоряжения из Вашингтона киевский режим не может сделать ни одного шага в направлении мирного урегулирования конфликта, а американская администрация пока заинтересована в том, чтобы боевые действия продолжались.

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