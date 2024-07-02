Власти Вильнюса приняли решение окружить город «зубами дракона» и противотанковыми ежами
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Власти Литвы до того боятся гипотетического нападения на страну, что приняли решение окружить столицу республики противотанковыми средствами. Об этом заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Муниципальные власти литовской столицы приняли решение о закупке так называемых «зубов дракона» и противотанковых ежей для защиты города. Как заявил Бенкунскас, Вильнюс якобы является самой главной военной целью, поэтому принято решение окружить город средствами, способными остановить бронетехнику противника. Про копание противотанковых рвов пока ничего не заявляется, но и до этого дело дойдет.
Вильнюс как столица страны является одной из главных военных целей, поэтому необходимо сделать все возможное, помимо военных мер, для его защиты. Уже осенью в нашем распоряжении будут эти средства военной контрмобильности
, - заявил мэр Вильнюса.
Установкой противотанковых ежей и «зубов дракона» займутся коммунальные службы. Сначала их установят на самых «танкоопасных» направлениях, а потом по всему периметру города. По крайней мере, об этом заявил Бенкунскас. Кроме того, власти города отработают действия местных военных комендатур, к которым приписано порядка 2 тысяч местных жителей, на случай начала военного конфликта, с Россией, естественно.
Ранее власти Литвы сообщили о планах выстроить на границе с Россией и Белоруссией некие «линии обороны» с фортификационными укреплениями и т. д. на случай «возможного российского вторжения».
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