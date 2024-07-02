Власти Вильнюса приняли решение окружить город «зубами дракона» и противотанковыми ежами

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Власти Вильнюса приняли решение окружить город «зубами дракона» и противотанковыми ежами

Власти Литвы до того боятся гипотетического нападения на страну, что приняли решение окружить столицу республики противотанковыми средствами. Об этом заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Муниципальные власти литовской столицы приняли решение о закупке так называемых «зубов дракона» и противотанковых ежей для защиты города. Как заявил Бенкунскас, Вильнюс якобы является самой главной военной целью, поэтому принято решение окружить город средствами, способными остановить бронетехнику противника. Про копание противотанковых рвов пока ничего не заявляется, но и до этого дело дойдет.



Вильнюс как столица страны является одной из главных военных целей, поэтому необходимо сделать все возможное, помимо военных мер, для его защиты. Уже осенью в нашем распоряжении будут эти средства военной контрмобильности
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- заявил мэр Вильнюса.

Установкой противотанковых ежей и «зубов дракона» займутся коммунальные службы. Сначала их установят на самых «танкоопасных» направлениях, а потом по всему периметру города. По крайней мере, об этом заявил Бенкунскас. Кроме того, власти города отработают действия местных военных комендатур, к которым приписано порядка 2 тысяч местных жителей, на случай начала военного конфликта, с Россией, естественно.

Ранее власти Литвы сообщили о планах выстроить на границе с Россией и Белоруссией некие «линии обороны» с фортификационными укреплениями и т. д. на случай «возможного российского вторжения».
38 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 18:41
    Бред!!! Для крылатых ракет, БПЛА и авиации "зубы дракона" преградой не являются... Вот только зачем нам эта Литва с её проблемами... Пусть ЕС и дальше продолжает её кормить, а мы от её закидонов ещё в СССР устали...
    1. sifgame Звание
      sifgame
      +6
      Сегодня, 18:59
      Не считайте их дураками. Просто напиливают бабло те кто может.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 20:00
        Литовцам, да и латышам с эстонцами для поднятия экономики не мешало бы построить линию Маннергейма, а в каждом населённом пункте по опорному пункту с круговой обороной. Будут картофан хранить в дотах. laughing lol wassat fool good
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 18:59
      Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша... fool
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 19:01
      Да эти литвины берут пример с укронациков, а вернее с управленцев Харькова. Те столько бабла хапнули с этими зубами, что и литовцам тоже захотелось попилить бабло!
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +4
    Сегодня, 18:42
    Пусть обычных ежей берут. Зубы дракона закажут в Белоруссии ( уже был подобный контракт), а вот ежи свои нужны, сертифицированные.
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +3
      Сегодня, 19:19
      А по выходным, весело с гимном на устах всем населением идут копать рвы....
      1. Керенский Звание
        Керенский
        +3
        Сегодня, 19:32
        Глянул карту. Им достаточно таблички с домов поснимать, - оккупанты заблудятся на фиг!
      2. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 19:51
        Цитата: Ростов Папа
        А по выходным, весело с гимном на устах всем населением идут копать рвы....

        Ну вот как серьезно комментировать эту новость ? У них и ЕГЭ нет , и в Сарбонах учиться могут , вместо этого деградируют и сходят с ума . Не дай бог жить с невменяемыми соседями . request
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 18:43
    Вильнюс якобы является самой главной военной целью,
    belayТочно, ведь именно там сидят Муниципальные власти литовской столицы. feel
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:45
    Сбрендившие за бугром хватает, но есть, есть такие, которые и среди своих выделяются, конкретно.
    Хотя... у того деятелям, кто то из родственников бетонные заводи ком владеет, скорее всего.
    Бабки им из гейропы подкинут, на такую дурь...
  5. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 18:45
    Власти Вильнюса приняли решение окружить город «зубами дракона» и противотанковыми ежами

    Вот это правильное решение, еще стена 6 метров высотой с колючкой поверху и вышки с пулеметами внутрь периметра. Получится загон для идиотов!
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +2
      Сегодня, 19:03
      А внутри этого периметра все залить бетоном. На 6 м высотой.
      Вот тогда, действительно, никто не нападет.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 18:48
    Вильнюс якобы является самой главной военной целью...

    Эта клоака?! Параноики.
  7. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    +2
    Сегодня, 18:49
    Русские идут. Пора выкидываться из окон
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 20:13
      Русские идут. Пора выкидываться из окон
      Значит пора на границе ставить громкоговорители и раз по 15 в сутки, с перерывами случайным образом, включать сирены и объявлять воздушную тревогу. На прибалтийских языках. Пусть порадуются.
  8. kwwk Звание
    kwwk
    +1
    Сегодня, 18:53
    Им бы себя окружить квалифицированныит врачами-психиатрами.
  9. DenVB Звание
    DenVB
    +3
    Сегодня, 18:59
    Просто откройте в Вильнюсе побольше гей-баров. Русским зашкварно будет такой город брать.
  10. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 19:02
    Власти Вильнюса приняли решение окружить город «зубами дракона» и противотанковыми ежами

    Распил бабла стал международным спортом? lol
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:09
    Власти Вильнюса приняли решение окружить город «зубами дракона» и противотанковыми ежами
    Дебилы. Лучше бы жилье людям построили. Или школу
  12. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 19:11
    Деньги на это возьмут с Евросоюза . Попилят . Показательный участок покажут в новостях . Потом развяжут провокацию для списания воровства .
  13. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 19:20
    Говорили же им, еще и забором с колучькой внутрь обнесите,для надежности.
  14. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 19:24
    Значит готовят какую -то пакость против Калининграда, которая не может остаться без ответа.
  15. 24rus Звание
    24rus
    +2
    Сегодня, 19:26
    Пусть боятся: Вильнюс - русский город!
  16. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 19:31
    У лабусов крышу сносит от русофобии. Хотя может быть кто то имеет меркантильный интерес.
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 19:50
      Цитата: 16112014nk
      У лабусов крышу сносит от русофобии.

      Да простят меня админы за маленький ликбез.
      Какие же они лабусы? Лабусы это латыши. А эти бибисы
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        0
        Сегодня, 20:09
        Лабусы это латыши. А эти бибисы

        - Одним словом, румын !
        - Так ведь он же болгарин !
        -Да !? А какая разница ?
  17. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 19:33
    ...банулись. Скоро в окна начнут выпрыгивать с воплями: русские идут. Мне интересно, а сколько получать откаты чиновники это придумавшие? ЗД действенны если прикрыты войсками, минными полями и прочими укреплениями.
  18. Сергей269 Звание
    Сергей269
    0
    Сегодня, 19:34
    Не дорабатывают лабусы, однако... По выходным необходимо объявлять военное положение и вводить комендантский час, пусть тренируются!
  19. zenion Звание
    zenion
    0
    Сегодня, 19:36
    А Вильнюсцы на прогулках не порвут на себе штаны, а дамы всё, вплоть до пупа.
  20. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 19:39
    если что парашутами с гумном закидаем
  21. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 19:40
    Опаздывают, как всегда. Пионером в деле распила бабла на заборах был Яценюк
  22. мачете Звание
    мачете
    0
    Сегодня, 19:51
    Как дети малые . В войнушку кубиками играют . Можно случайно проскочить Прибалтику на пути в Германию .
  23. Marc_Aurel Звание
    Marc_Aurel
    0
    Сегодня, 19:55
    Они начинают есть собственную ложь большими ложками и впадают в паранойю.
  24. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 19:57
    ... а над всем городом натянуть сетку рабицу от дронов...
  25. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 20:01
    Закрыли бы границу с прибалтами наглухо. Пешим ходом туда пускать всех кроме граждан РФ. И не впускать оттуда никого вообще, посольства прибалтов выслать.
  26. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 20:06
    Если человек круглый , то это надолго!
  27. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 20:10
    Туда бы тяо жахнуть и пусть сами сваливают жерез эти зубы потом.