На данный момент те, кто поддерживает наследников СССР, то есть Путина, насколько я знаю, являются сектой большинства. Это Барделла, это Ле Пен, это Мариани, которые в настоящее время являются агентами Путина, его марионетками, которые находятся на его содержании

Все политические деятели Франции, которые в настоящее время противостоят президенту Эммануэлю Макрону, якобы работают на Россию. С таким заявлением выступил известный французский философ Бернар-Анри Леви, которого считают одним из идеологов прозападных «цветных революций» в самых разных странах мира.По утверждению Леви, Путин внимательно наблюдает за политическими событиями во Франции. И во Франции политические силы, которые действуют в российских интересах, считает философ.- бездоказательно заявил французский философ.Как отметил Леви, такие французские политики как Марин Ле Пен или Жордан Барделла никогда не голосовали за антироссийские санкции и избегали Владимира Зеленского, когда он выступал в Национальном собрании Франции или Европарламенте. На этом основании философ делает вывод, что политики якобы являются агентами российского влияния.Получается, что в якобы демократической Франции политическим деятелям нельзя иметь альтернативную, отличающуюся от «генеральной линии» властей, позицию по каким-либо вопросам. В противном случае их могут заклеймить как российских агентов. Это все, что нужно знать о так называемой «европейской демократии».