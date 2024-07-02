Французский философ Леви назвал всех конкурентов Макрона «агентами Путина»

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Французский философ Леви назвал всех конкурентов Макрона «агентами Путина»

Все политические деятели Франции, которые в настоящее время противостоят президенту Эммануэлю Макрону, якобы работают на Россию. С таким заявлением выступил известный французский философ Бернар-Анри Леви, которого считают одним из идеологов прозападных «цветных революций» в самых разных странах мира.

По утверждению Леви, Путин внимательно наблюдает за политическими событиями во Франции. И во Франции политические силы, которые действуют в российских интересах, считает философ.

На данный момент те, кто поддерживает наследников СССР, то есть Путина, насколько я знаю, являются сектой большинства. Это Барделла, это Ле Пен, это Мариани, которые в настоящее время являются агентами Путина, его марионетками, которые находятся на его содержании

- бездоказательно заявил французский философ.

Как отметил Леви, такие французские политики как Марин Ле Пен или Жордан Барделла никогда не голосовали за антироссийские санкции и избегали Владимира Зеленского, когда он выступал в Национальном собрании Франции или Европарламенте. На этом основании философ делает вывод, что политики якобы являются агентами российского влияния.

Получается, что в якобы демократической Франции политическим деятелям нельзя иметь альтернативную, отличающуюся от «генеральной линии» властей, позицию по каким-либо вопросам. В противном случае их могут заклеймить как российских агентов. Это все, что нужно знать о так называемой «европейской демократии».
39 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +7
    Сегодня, 18:43
    Тоже мне философ на попечении госдепа
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 19:04
      Тоже мне философ на попечении госдепа
      Ему платят, он философствует wink
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 20:05
        Европейская "демократия" всё больше и больше превращается в фашистскую диктатуру. Такими темпами скоро в Европе за инакомыслие будут отправлять в концлагеря. yes
        Зато все страны Глобального Юга видят во что превратились все так называемые демократии, где за свободу слова сажают в тюрьму без суда и следствия, как Ассанджа. wink
    2. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 19:19
      У них паника,таких статеек будет еще больше. Очень удобно ссать в уши об демократии и зарабатывать на этом. Счас их всех приперло,страшно что от кормушки отлучат,а это смерти подобно. Будут защищатся яростно,дерократия,тьфу кормушка в опасности.
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +4
    Сегодня, 18:45
    сектой большинства

    О как.
    То есть когда некому "узкому кругу ограниченных лиц"(демократам?) НЕПРИЯТНО - это резко не демократия а "агенты Путина" и секта..
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 19:43
      Я вот что-то тоже не понял. Разве демократия, выборы это не про большинство ради? Если сильно хочется, то это большинство сектой можно назвать.
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 18:46
    Все политические деятели Франции, которые в настоящее время противостоят президенту Эммануэлю Макрону, якобы работают на Россию. С таким заявлением выступил известный французский философ Бернар-Анри Леви,
    Молодец. Достоин звания "Академик". Голосовать не будем. Макрон ему сам шапочку вручит. feel
    1. Загребун Звание
      Загребун
      0
      Сегодня, 19:00
      Зря. Надо голосовать. И шапочку ему от нас. Наградить. Шапочку из фольги.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 19:06
      Макрон ему сам шапочку вручит
      Ему нужна не шапочка, а кипа wink
  4. Романенко Звание
    Романенко
    +5
    Сегодня, 18:47
    Французский философ Леви назвал всех конкурентов Макрона «агентами Путина»

    Странная фамилия для француза, а он часом не засланный?
    1. NICK111 Звание
      NICK111
      +1
      Сегодня, 18:51
      Уважаемый, это же французская фамилия из гильдии обувщиков.
      1. Mavrikiy Звание
        Mavrikiy
        +2
        Сегодня, 19:05
        Цитата: NICK111
        Уважаемый, это же французская фамилия из гильдии обувщиков.

        Ошибаетесь, уважаемый. hi Я его помню, он из гильдии штанишников-панталонщиков, д жинсы шил. feel
        1. NICK111 Звание
          NICK111
          +1
          Сегодня, 19:29
          Уважаемый, стебусь я, конечно же. Коню понятно что это за казачок. За юмор спасибо! Как в хорошем анекдоте, "гражданочка, надо "дать", он Ленина видел!
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 19:07
      Странная фамилия для француза, а он часом не засланный?
      Классическая еврейская фамилия. Леви - это какие-то служки в синагоге. Что-то вроде дьячка или пономаря
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 20:02
        Цитата: Голландец Михель
        Классическая еврейская фамилия.

        Все кто голосует за Макарону - враги Франции и друзья Ротшильдов . И этот из их стаи . Продажная еврейская сущность . hi
    3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 20:00
      Онжид, это чисто еврейская фамилия!
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 18:48
    В каком месте он философ? Очень хорошо смотрелся бы Освенциме, в должности старшего капо.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 18:48
    Скорее этот Леви своими подобными высказываниями приносит больше пользы России, чем все им перечисленные вместе взятые.
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +2
      Сегодня, 19:06
      Это ещё та змея, после его участия в политике других стран горы трупов.
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 20:06
        Цитата: Ростов Папа
        Это ещё та змея, после его участия в политике других стран горы трупов.

        А я то думаю , за что еврейские погромы устраивали, и немцы их так ненавидели belay А ларчик то просто открывается - за дела их . hi
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 20:02
      Польза? Да он, пёс смердящий, всю нашу агентуру сдал! crying
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:50
    По утверждению Леви, Путин внимательно наблюдает за политическими событиями во Франции.
    . Ха, ха, да сколько той Франции... меньше чем некоторые наши области, а уж про края и говорить нечего...
  8. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 18:51
    Этого русофоба Леви давно уже черти в аду заждались... Вот только дорогу туда ему никто не подскажет... Эх, угостить бы его цукерками судоплатовскими - сразу бы туда дорогу нашёл... am
  9. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 18:55
    обычный паразит не заработавший своим трудом ни копейки( все его вирши гроша ломаного не стоят) к тому же конченный человеконенавистник
  10. Slon_on Звание
    Slon_on
    +4
    Сегодня, 18:59
    Интересно узнать, а кто этого мерзавца "короновал" философом?
  11. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +2
    Сегодня, 19:03
    для любителей очень сильно переоцененной группы U-2 ,вокалист очень большой друг этого козлика леви
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 19:10
    кто поддерживает наследников СССР, то есть Путина, насколько я знаю, являются сектой большинства. Это Барделла, это Ле Пен, это Мариани

    Выходит что "меньшинство" и тот же ( иудейская фамилия) это Бернар-Анри Леви, это те кто поддерживают США англосаксов, но не Францию.
  13. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 19:15
    Продолжайте в том же духе, чванливо через губу поучать,обзыватся, и главное дуть в уши и обогащатся под басни об демократии и либерализме. Так вы осень скоро дождетесь второй французкой революции и новой бастилии.
  14. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 19:17
    Интересно, почему французского фашиста называют философом? По той же причине, что войска свинарника до сих пор именуют ВСУ?
  15. Totor5 Звание
    Totor5
    +1
    Сегодня, 19:21
    Цитата: Ryaruav
    для любителей очень сильно переоцененной группы U-2 ,вокалист очень большой друг этого козлика леви


    Ну дак он тоже любит ездить по Африке, слёзно выступать с трибун. А потом уезжать на свою виллу со слугами.
  16. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 19:22
    Что не так с этой сионистской крысой?
  17. ergh081 Звание
    ergh081
    +1
    Сегодня, 19:36
    Скорее сектант, а не философ. При слове "демократия" вспоминается фраза Сталина (по-моему из к/ф) :"...Демократия это власть американского народа". Сторонники этой идеи повторяют это слово как заклинание. А вообще импонирует точка зрения С.А. Караганова: на передаче у Куликова ему стали задавать вопросы про дебаты в США, про выборы во Франции и вообще в Европе, он коротко ответил :"А плевать!"
  18. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:47
    Интересно, а на какие шиши он живет и сколько ему за бред платят?
  19. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 19:54
    Такие жидовские фашисты виноваты, что здравомыслящие люди становятся антиземитами!!!
  20. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:57
    Мне одного интересует вопрос: а быть пропутинским, строит независимую Францию, развивать экономику, жить в мире это для французов плохо?
  21. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 19:59
    Le déclarer "Philosophe" c'est lui faire un grand honneur !
    Ce "philosophe " veut nous vendre de la philosophie alors qu'il n'a même pas un échantillon sur lui .
    Cet individu est surtout un va-t- en-guerre qui est à la source de nombreuses guerres.
    Il est juste bon a être "entartré"[media=http://https://tvs24.ru/pub/cc-content/uploads/h264/ViK4rkqcE3GwvOkPDjXX.mp4]

    Объявить его "философом" - значит оказать ему великую честь !
    Этот "философ" хочет продать нам философию, в то время как у него даже нет с собой образца .
    Этот человек-прежде всего участник войны, который является источником многих войн.
    Он просто хорош в том, чтобы быть "занозистым"
  22. Серж9901 Звание
    Серж9901
    0
    Сегодня, 20:08
    То, что в "светоче дерьмократии" - Франции при явке 60 процентов люди явно высказались против проводимого проамериканского курса - это "секта" и "шпионы" ? Как можно расценивать подобный набор французских слов от старого нафталинного еврея? Сколько надо было заплатить человеку , чтобы он нес такую ахинею ? Это уже за всеми рамками.
  23. D-Master Звание
    D-Master
    0
    Сегодня, 20:10
    Философ потерял мысль, остались одни мантры- так голова говорящая. Пустая
  24. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:16
    Думаю, что сложно называть философом физическое лицо "погруженное" в политические предпочтения и "заточенное" на обоснование "цветных революций"... Скорее ему подходит определение "прикормленной креатуры Макрона. А, проще, - банальный политолог из Palais de l'Élysée....