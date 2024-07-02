Defense News: Часть западных политиков вместе с генсеком НАТО выступает за снятие ограничений на удары по России

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Defense News: Часть западных политиков вместе с генсеком НАТО выступает за снятие ограничений на удары по России

Группа западных политиков и высокопоставленных чиновников выступают за снятие всех ограничений в отношении ударов по России западным оружием. Об этом пишет Defense News.

По данным журнала, как только США разрешили применять свое оружие для ударов по военным целям в приграничных регионах России, на Западе сформировалась группа политиков и чиновников, выступивших за полное снятие запрета. Кстати, в нее входит и генсек НАТО Йенс Столтенберг, неоднократно заявлявший, что Киев имеет право бить западными ракетами по всей территории России, а не только по приграничным районам.



Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы — генеральный секретарь НАТО

— пишет издание.

Масла в огонь подливает Зеленский, который во всех своих интервью зарубежным изданиям жалуется, что Россия бьет по Украине ракетами, а Украине этого делать нельзя. По его словам, сейчас Россия активно использует авиабомбы, которые невозможно сбить средствами ПВО, а единственный вариант — это наносить удары по военным аэродромам ВКС РФ. А у Киева нечем, поскольку беспилотниками много не навоюешь, а ракетами запрещают «злые американцы».

По мнению экспертов, западные страны в конце концов разрешат Украине бить по России западным оружием, но это будет не прямо сейчас.
14 комментариев
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  1. zenion Звание
    zenion
    +2
    Сегодня, 19:35
    Главное опосля, что бы потом не спрашивали - а нас то, за что?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:42
      Цитата: zenion
      Главное опосля, что бы потом не спрашивали - а нас то, за что?

      Вот это главный вопрос для США и сателлитов, " А почему по ним нельзя" !
    2. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 20:11
      Начать с мелкобритании. За Проливом уже не отсидятся. Небольшой прилет по производству Storm Shadow от хуситов, случайно оказавшимися в Атлантике..
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 20:11
      А есть такой шанс?Только не при нынешнем сказочнике..
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:36
    А у Киева нечем, поскольку беспилотниками много не навоюешь, а ракетами запрещают «злые американцы».

    Когда американцы это разрешат, то и некоторые страны, которым россияне позволят получать их оружие, начнут бить не по Америке а по базам США, за пределами Америки.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 19:41
      Вопрос не в этом.Вопрос в том когда политики снимут ограничения на определённые действия для Армии России. Те же удары по мостам,по Банковой и её обитателям,тогда этот конфликт и завершится.А то странно получается что мы себя с какой то стати ограничиваем,а оппоненты себя не ограничивают.Это уже ни в какие ворота не лезет.Мы только сами себе хуже делаем этими договорённостями.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:45
        Цитата: neworange88
        Вопрос не в этом.Вопрос в том когда политики снимут ограничения на определённые действия для Армии России.

        И у меня вопрос тот же. "Если те снимают ограничения, почему Россия не снимет эти ограничения.
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          0
          Сегодня, 19:52
          Запад понимает только силу.Пора завязывать с этими жалобами в Спортлото и непонятными договорённостями, которые не будут стоить и бумаги на которой они будут написаны.
        2. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 20:17
          И у меня вопрос тот же. "Если те снимают ограничения, почему Россия не снимет эти ограничения.

          Я всё больше убеждаюсь, что это партия, в которой ходы делаются ПО ОЧЕРЕДИ!
  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 19:43
    Штош, придётся рыть бункер в деревне.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:55
      Цитата: antiaircrafter
      Штош, придётся рыть бункер в деревне.

      Копайте, лопату бесплатно перешлю.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +2
        Сегодня, 19:57
        Цитата: carpenter
        лопату бесплатно перешлю.

        У меня есть. Две. И лом.
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 20:00
    Да всё они снимут , любые ограничения , только чтобы по максимуму ослабить Россию . Надо быть морально готовыми к ударам на всей европейской части страны. А желательно и не только морально . Украину надо дожать , иначе представляете , если она начнет дожимать ?
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:18
    . По мнению экспертов, западные страны в конце концов разрешат Украине бить по России

    Жжжж прожжужало.... но бумеранг возвращается.....