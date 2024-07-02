Посол России в Нидерландах: Переданные Украине самолеты и аэродромы их базирования станут законной целью для российских войск
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Россия рассматривает истребители F-16 и все аэродромы их базирования в качестве законных целей. Об этом заявил российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя разрешение правительства этой страны на экспорт самолетов Киеву.
Российский дипломат подчеркнул, что Москва расценивает решение Нидерландов о поставке истребителей Украине как очередной шаг в сторону эскалации конфликта, который ведет к дальнейшей дестабилизации международной обстановки. Также Тарабрин предупредил, что все поставленные Киеву самолеты и аэродромы их базирования являются законной целью для российских войск.
Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции
— заявил дипломат.
Ранее в Госдуме предупредили страны Запада, что размещение переданных Киеву истребителей F-16 на аэродромах за пределами Украины делает их законной целью для российских ракет, если самолеты будут участвовать в боевых вылетах. До этого о недопустимости размещения украинских истребителей на территории стран НАТО был предупрежден Североатлантический альянс.
Напомним, что Нидерланды сегодня одобрили передачу Украине 24 истребителей F-16 из наличия ВВС королевства. Первые самолеты должны прибыть на Украину в «ближайшее время», скорей всего, к концу лета.
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