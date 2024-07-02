Посол России в Нидерландах: Переданные Украине самолеты и аэродромы их базирования станут законной целью для российских войск

28
Посол России в Нидерландах: Переданные Украине самолеты и аэродромы их базирования станут законной целью для российских войск

Россия рассматривает истребители F-16 и все аэродромы их базирования в качестве законных целей. Об этом заявил российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, комментируя разрешение правительства этой страны на экспорт самолетов Киеву.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва расценивает решение Нидерландов о поставке истребителей Украине как очередной шаг в сторону эскалации конфликта, который ведет к дальнейшей дестабилизации международной обстановки. Также Тарабрин предупредил, что все поставленные Киеву самолеты и аэродромы их базирования являются законной целью для российских войск.



Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции

— заявил дипломат.

Ранее в Госдуме предупредили страны Запада, что размещение переданных Киеву истребителей F-16 на аэродромах за пределами Украины делает их законной целью для российских ракет, если самолеты будут участвовать в боевых вылетах. До этого о недопустимости размещения украинских истребителей на территории стран НАТО был предупрежден Североатлантический альянс.

Напомним, что Нидерланды сегодня одобрили передачу Украине 24 истребителей F-16 из наличия ВВС королевства. Первые самолеты должны прибыть на Украину в «ближайшее время», скорей всего, к концу лета.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +15
    Сегодня, 20:24
    А что будет стране передавщей оные? Пальчиком погрозят?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +11
      Сегодня, 20:37
      Нет, ещё и грозно нахмурятся и словесно изничтожат в Твиттере....
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 22:37
        Ранее в Госдуме предупредили страны Запада, что размещение переданных Киеву истребителей F-16 на аэродромах за пределами Украины делает их законной целью для российских ракет, если самолеты будут участвовать в боевых вылетах.

        Да сколько можно предупреждать...??? А можно наносить удары без всяких предупреждений...??? am
    2. dauria Звание
      dauria
      +3
      Сегодня, 21:48
      А что будет стране передавщей оные?
      Ничего, если сделка будет оплачена . Продажа оружия не делает страну стороной конфликта . Другое дело , если платёж отложен . Я думаю, юристы в Нидерландах не глупей наших . В квалификации же наших можно усомниться .
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +1
        Сегодня, 22:05
        Тут только руками приходится разводить в плане компетенции "наших юристов"...
        Нет никаких "наших юристов". Совсем никаких. Есть разные юридические бюро и конторы, которых нанимают наши власти. И которые регулярно "продувают" дела...

        В свое время пытался защититься по некоторым отраслям международного права у нас в стране в одном из ключевых университетов. Взял интересную тему, и хотел защищаться на языке выбранной страны. Итог... Пришлось менять тему - не смогли найти оппонентов и рецензентов, в стране было 2 (два) профессионала по моей тематике, и то - один работал в ООН, другой ... в общем не важно, найти специалистов не смогли. И защиту предлагали на русском, что меня совсем не устраивало.
        С работой "наших юристов" сталкивался в Европе... бред сивой кобылы будет почти поэзией...
        Ничего сами добиться не можем в правовом плане.
        А иностранные конторы наших заявителей (по линии государства) грабят и спускают технично все на тормозах.
      2. fsvlad Звание
        fsvlad
        0
        Сегодня, 22:39
        В РФ не было и нет ни одного юриста по международному праву. Все пользуются услугами зарубежных контор..
    3. piotr0313
      piotr0313
      0
      Сегодня, 21:52
      НИ-ЧЕ-ГО!!! Для того чтобы ответить надо яйца иметь . Выразят озабоченность если страх смогут перебороть.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +8
    Сегодня, 20:33
    . Посол России в Нидерландах: Переданные Украине самолеты и аэродромы их базирования станут законной целью для российских войск

    А разве может быть иначе?! Что за бред? Вот если бы посол заявил, что нидергланды станут нашей законной целью, вот это было бы о чём заявлять. Гнать этого посла взашей. Вернее уволить его и оставить в нидергландах этих
  3. HellAmigo Звание
    HellAmigo
    0
    Сегодня, 20:34
    Лучший ответ Голландии, это передача ей в ответ партии Искандеров…
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 21:40
      Искандеров нельзя, штаты же не ударили по СССР и Китаю за то что они Вьетнаму оружие поставлили?
      а вот поставить иранские Шахеды хуситам которые вообще то объвили войну и ЕС вполне не только можно но и нужно. и после того как в Ротердаме и Амстерждаме пропадет свет на несклько дней и бенз. некоторые начнут задумываться о том что если начнется третья мировоя, то свет и бенз пропадут навсегда
      1. N-W Звание
        N-W
        0
        Сегодня, 22:35
        Цитата: LuckyBlog
        штаты же не ударили по СССР и Китаю за то что они Вьетнаму оружие поставляли

        Пример негодный. Наше оружие не работало по территории амеров. Гражданское население не страдало. У нас есть все основания ответить более жёстко.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 20:40
    Вот Володя Тарабрин ну прям сама очевидность. Я понимаю, если бы он заявил, что законными целями эти самолёты будут на территории Нидерландов, тогда можно было бы и порассуждать .А так, лучше бы промолчал.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 21:55
      Я своим умишком так кумекаю: базироваться эти самолеты будут,ближе к границам нЭзалЭжной- Польша,мамалыжная Румыния,цыганская Молдавия. Но это не те страны из- за которых НАТО побежит воевать. Так что,после такого предупреждкния они будут руками и ногами отпихивать F 16.Но если поймум что Россия блефует и аэродромы,не уничтожает,то над нами будет ржать весь мир. Итог: поткряем союзников, уважание в мире и об нас вытрут ноги. Как говорят среди блатных " достал нож- бей". Обратно- пути нет.
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +10
    Сегодня, 20:41
    Где то я уже слышал про законные цели и прочую лабуду... А . Вспомнил. Верховный 24 февраля 2022 года говорил на весь мир что любая страна, которая вмешается в конфликт на Украине ...ну и далее по тесту. Короче можно мидовский словестный понос просто забыть
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 20:44
    Посол России в Нидерландах: Переданные Украине самолеты и аэродромы их базирования станут законной целью для российских войск
    . Зачем забугорных предупреждать десять раз, с разных сторон???
    Один раз врезать и... больше и говорить не о чем будет!
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      +4
      Сегодня, 20:53
      Как это "врезать" ? А вдруг это станет для них психологическим дискомфортом , или, еще чего хуже, даже страшно сказать , нанесет им душевную травму ?
      1. Tusv Звание
        Tusv
        0
        Сегодня, 21:34
        Цитата: Серж9901
        А вдруг это станет для них психологическим дискомфортом

        Перефразирую старо древней сериал: "Они мало мало оборзели. Им надо раздеться до трусы".
        Смотрите сами. Бельгия заморозила Наше бабло. Это разве не Casus belli? Но сначала надо поставить их на счетчик, так чтобы поняли, как в Карибский кризис. С янки то мы договоримся, а кому то придет кирдык. Не дискомфорта будет
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 21:58
        Душевным дискомфортом может и не будет,а вот дачку у заместительницы МО России - отберут.
      3. g_ae Звание
        g_ae
        0
        Сегодня, 22:30
        О ужас! Партнёры так о обидеться могут! А там ведь наши люди живут!
  7. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 21:00
    Грозно. А ведь могли бы и не бить по ним из уважения. Ура, встаем с колен!
  8. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    -1
    Сегодня, 21:04
    Если идет война, то никаких условностей и всяческих цветных линий не должно быть. Боевой самолет, взлетевший с аэродрома или военной базы НАТО в Европе и вернувшийся на эту базу после бомбардировки (ракетной атаки) территории России, должен быть уничтожен на этом аэродроме. Вместе со всей техникой и складами вооружения. Такие аэродромы известны ГШ ВС России. Я бы предложил опубликовать в СМИ координаты центров управления полетами на этих аэродромах. Дабы знали вороги, что это серьезное предупреждение.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    +7
    Сегодня, 21:06
    Это уже даже не смешно. Просто посол, говоря это, выглядит глупо. request
  10. Комментарий был удален.
  11. Nicola Звание
    Nicola
    +3
    Сегодня, 21:08
    С нами практически воюют,поставляют оружие.Где разрыв отношений и полное прекращение бизнеса ?
  12. Влад2012 Звание
    Влад2012
    +2
    Сегодня, 21:10
    В Голландии даже наш посол - наркоман.
  13. piotr0313
    piotr0313
    +1
    Сегодня, 21:50
    Уже тошнит от этих слов. Зачем говорить всем очевидные вещи? Или голландцы не понимают что техника которую они передают украм может быть уничтоженной? Или наши сами себя пытаются убедить что так можно сделать?
  14. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 22:16
    А я бы расширил и углубил: ВСЕ Ф-16 в зоне досягаемости российской ПВО будут законными целями, ибо сортировать их на украинские и натовские нет возможности (и желания laughing )
  15. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 22:27
    Ой, да ладно уже коричневые линии рисовать! Свежо питание, но серится с трудом. Надо делать, а не говорить.
  16. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 22:39
    Россия рассматривает истребители F-16 и все аэродромы их базирования в качестве законных целей.

    А так это непонятно? Зачем эти бессмысленные бесконечные повторения?