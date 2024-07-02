ВСУ под натиском российской армии покинули кварталы в юго-западной части мкр Канал в городе Часов Яр

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ВСУ под натиском российской армии покинули кварталы в юго-западной части мкр Канал в городе Часов Яр

Российские войска своими действиями опровергают заявления украинских пропагандистов о том, что ВСУ якобы восстановили контроль над микрорайоном Канал в городе Часов Яр.

К концу дня 2 июля стало известно о том, что украинские войска под натиском российской армии покинули кварталы многоэтажек в юго-западной части мкр Канал. Продвижение армии РФ подтверждают и украинские военкоры, пытаясь оправдать отход ВСУ превосходством российской армии в артиллерии и личном составе штурмовых подразделений.



В складывающейся ситуации обращает на себя внимание тот факт, что уже вторая бригада, переброшенная главкомом Сырским в Часов Яр с так называемого южного направления (из Запорожской и Херсонской областей), хорошо вооружённая и экипированная, оказалась не способна остановить продвижение ВС РФ в Часовом Яре.

В таких условиях остатки подразделений на юго-западе микрорайона Канал вынуждены частично отступать в западную часть города – за канал Северский Донец-Донбасс. При этом известны факты задействования противником заградотрядов из нацгвардии, которые пытаются остановить отступление подразделений ВСУ. Только за сегодня подразделения ВСУ потеряли не менее 7 человек убитыми и ранеными из-за действий так называемых «побратимов» из заградительных отрядов нацбатов НГУ.
3 комментария
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Вчера, 23:51
    Удачи и военноно счастья нашим воинам! Пусть берегут себя.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 00:16
      Хотелось бы, чтобы автор указывал источник информации. За сегодня не было сообщений о продвижении в Часовом Яре, кроме этой статьи. yes
  2. Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 00:30
    похоже скоро поджарят мясника сырского