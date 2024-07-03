В администрации США прокомментировали инициативу Орбана о прекращении огня на Украине без предварительных условий

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В администрации США прокомментировали инициативу Орбана о прекращении огня на Украине без предварительных условий

В администрации Байдена прокомментировали инициативу премьера Венгрии, посетившего накануне Киев. Напомним, что Виктор Орбан, прибыв на Украину впервые с 2022 года, предложил достичь договорённостей о прекращении огня без каких-либо предварительных условий. То есть, сначала прекратить огонь, а затем вести предметные переговоры о долгосрочном мире.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя предложение венгерского премьера, фактически отверг его, заявив, что «любое имеющее влияние государство должно способствовать тому, чтобы Россия вывела свои войска».



Патель:

США и НАТО сделали чёткое заявление, что разрешением этого конфликта может быть только одно: вывод российской армии с территории Украины.

По большому счёту, это очередное доказательство того факта, кто именно сегодня управляет Украиной и кто именно раздаёт директивы. Заявление Пателя подчёркивает, что администрация США выступает за продолжение боевых действий, что называется, до последнего украинца.

И после заявлений представителя Госдепа США в мире уже нет никакого смысла слушать заявления Зеленского, так как явно не он решает, что делать и какие дальнейшие шаги предпринять. Из Вашингтона чётко дали понять: дело у Зеленского может быть только одно – воевать против России любой ценой.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:06
    «После заявлений представителя Госдепа США в мире уже нет никакого смысла слушать заявления Зеленского» —

    — Слушать Зеленского* не имело смысла и до этих заявлений ...
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 06:12
    Укры или те,кто еще останется в живых,долго будут вспоминать " братскую дружбу" с " ГамЭрЫкой". Поделом им,иудам.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Андрей Николаевич
      Укры или те,кто еще останется в живых,долго будут вспоминать " братскую дружбу" с " ГамЭрЫкой". Поделом им,иудам.
      Интересно - надолго урока хватит?
      Мне думается, что чем больше останется от сегодняшней бандеровской Украины, тем меньше срок действия прививки. А потому - множить на ноль. Любой договор, кроме капитуляции - наш проигрыш.
  3. Spark-tia Звание
    Spark-tia
    0
    Сегодня, 06:13
    А как там с истощением орудий? И даже у нас?
    Чтобы больше было металла, надо тщательно собирать металлом с полей боя, это облегчит восполнение производства оружия.
    Интересно, делается?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 07:00
    Орбан своим визитом справоцировал ответ госдепа- Украина в границах 1991г.Всё с ними ясно.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:17
      Цитата: tralflot1832
      Орбан своим визитом справоцировал ответ госдепа- Украина в границах 1991г.

      Прекрасно! Орбан своим предложением показал всему миру, кто НЕ хочет прекращения войны. А уж укроСМИ аж захлебываются от его "неприемлемым предложениям"