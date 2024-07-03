На Авдеевском направлении ударом снаряда «Краснополь» уничтожен очередной американский танк Abrams
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Фото иллюстрационное
Украинская армия потеряла очередной американский танк M1A1 Abrams, уничтоженный российскими артиллеристами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, российский разведывательный дрон на Авдеевском направлении обнаружил американский танк Abrams, проследил его маршрут и передал координаты в штаб. Команду на уничтожение танка получил расчет самоходной гаубицы «Мста-С», который выдвинулся на позицию и произвел выстрел высокоточным снарядом «Краснополь». Наведение снаряда на цель осуществлял беспилотник, какой именно — сведений нет.
Артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь», уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции
— говорится в сообщении.
Стоит отметить, что сообщений об уничтожении танков Abrams не было уже довольно продолжительное время, а появление очередного «американца» на авдеевском направлении говорит о возвращении сюда потрепанной 47-й ОМБр ВСУ «Магура», на вооружении которой стоят данные танки. На сайте бригады в Telegram имеются несколько сообщений, что подразделения бригады воюют на Покровском направлении, которое ранее и называлось Авдеевским.
Напомним, что США передали Киеву всего 31 танк Abrams, сколько осталось на сегодняшний день — неизвестно.
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