На Авдеевском направлении ударом снаряда «Краснополь» уничтожен очередной американский танк Abrams

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На Авдеевском направлении ударом снаряда «Краснополь» уничтожен очередной американский танк Abrams

Фото иллюстрационное


Украинская армия потеряла очередной американский танк M1A1 Abrams, уничтоженный российскими артиллеристами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.



Согласно сообщению, российский разведывательный дрон на Авдеевском направлении обнаружил американский танк Abrams, проследил его маршрут и передал координаты в штаб. Команду на уничтожение танка получил расчет самоходной гаубицы «Мста-С», который выдвинулся на позицию и произвел выстрел высокоточным снарядом «Краснополь». Наведение снаряда на цель осуществлял беспилотник, какой именно — сведений нет.

Артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь», уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции

— говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сообщений об уничтожении танков Abrams не было уже довольно продолжительное время, а появление очередного «американца» на авдеевском направлении говорит о возвращении сюда потрепанной 47-й ОМБр ВСУ «Магура», на вооружении которой стоят данные танки. На сайте бригады в Telegram имеются несколько сообщений, что подразделения бригады воюют на Покровском направлении, которое ранее и называлось Авдеевским.

Напомним, что США передали Киеву всего 31 танк Abrams, сколько осталось на сегодняшний день — неизвестно.
6 комментариев
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  1. Авинор Звание
    Авинор
    +10
    Сегодня, 06:22
    Какой хорошей новостью началось утро! Надеюсь экипаж уже тоже у Бандеры
    1. Buyan Звание
      Buyan
      +3
      Сегодня, 06:27
      Прекрасная новость, бейте нациков парни и берегите себя hi
  2. п-к Звание
    п-к
    +2
    Сегодня, 06:40
    Последнее сообщение, если не ошибаюсь, было о 13-ти уничтоженных абрашках. Таким образом, этот -14-й. Жгите их, ребята!
  3. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +4
    Сегодня, 06:42
    Про уничтоженные Абрамсы и Леопарды новости периодически у нас появляются, а вот где хвалёные британские Челленджеры? Вот уже несколько месяцев про них вообще ни слуху, ни духу. Недавно прочитал, что англичане тайно вывезли свои танки обратно на остров и запретили любую информацию про них. Украинским генералам велено говорить, что они в тылу и используются для обучения. Англичане первые поняли, что их танки в степях Украины совершенно не оправдают себя, будет позор и потеря имиджа и танки втихаря забрали hi
    1. п-к Звание
      п-к
      +1
      Сегодня, 07:28
      Так же читал, что Челленджеры с Украины вывезли в британию.Не помню, в боях они были или нет.
      1. Hellcos Звание
        Hellcos
        0
        Сегодня, 07:54
        в бою один подбили, и после этого ни слуху, ни духу. Их всего 14 штук то было, возможно и накрыли где-нибудь ракетными ударами. Были же новости про то, как с дозиметрами укры ездили, замеряли фон после того, как якобы уничтожили склад боеприпасов с урановыми сердечниками для этих самых танков. Может в то же время и танки разведка выявила и координаты для подарка куда надо сообщила