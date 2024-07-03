Западная пресса: Трамп в случае избрания президентом США прекратит расширение НАТО на восток

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Западная пресса: Трамп в случае избрания президентом США прекратит расширение НАТО на восток

В США провели социологическое исследование, по итогам которого выяснили, какому именно кандидату от Демпартии может проиграть Дональд Трамп в случае схода Джо Байдена с президентской гонки. Оказалось, что никакому. При этом минимальный разрыв – в 2 процента зафиксирован между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, вице-президентом США.

Тем временем, издание Politico пытается прогнозировать, какие решения может принять Трамп, если снова займёт кресло в Овальном кабинете.



Издание пишет о том, что в этом случае Трамп «прекратит действие программы по расширению НАТО на Восток, запретив принятие в состав альянса Грузии и Украины». При этом заявлено, что это якобы является частью плана команды Трампа «по сделке с Россией»:
Они уже ведут переговоры с Путиным о том, какую часть территории Украины Россия сможет сохранить за собой, о чём сообщили два эксперты по национальной безопасности, поддерживающие Трампа.

Имён этих экспертов не назвали. При этом добавили, что «итогового решения пока нет, и всё это пока в виде проекта».

Тем временем издание The Telegraph публикует статью, в которой говорится, что «Украину не хотят приглашать в НАТО из-за того, что в стране продолжает процветать коррупция». Ранее западная пресса ссылалась на интервью с так называемыми «ухилянтами» (уклонистами), которым удалось бежать с территории Украины. Несколько человек рассказали, что они заплатили от 8 до 15 тысяч долларов сотрудникам пограничной службы Украины, чтобы беспрепятственно пересечь границу и спастись от мобилизации. Приводятся и другие примеру коррупции, включая случаи с распределением финансовой помощи, сотни миллионов долларов которой «пропали» из отчётных документов.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:30
    «Тем временем, издание Politico пытается прогнозировать, какие решения может принять Трамп, если снова займёт кресло в Овальном кабинете» —

    — Какие решения может принять Трамп, не знает никто, даже сам Трамп ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 07:50
      Издание пишет о том, что в этом случае Трамп «прекратит действие программы по расширению НАТО на Восток, запретив принятие в состав альянса Грузии и Украины».

      Да куда уж дальше расширяться... Как бы не лопнуть... Вот если бы Трамп совсем "прекратил" НАТО это было бы дело, а так сплошная болтовня...
  2. air wolf Звание
    air wolf
    +4
    Сегодня, 06:31
    Трамп прекратит, придет другой, продолжит начатое Байденом дело...
    1. п-к Звание
      п-к
      +4
      Сегодня, 06:34
      Вряд ли Трамп что-либо прекратит. Он такой же враг, только в профиль.
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 06:41
    Ага, сча-з-з-з!
    Не президент, у них, определят политику ....
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 06:55
    рамп «прекратит действие программы по расширению НАТО на Восток, запретив принятие в состав альянса Грузии и Украины». При этом заявлено, что это якобы является частью плана команды Трампа «по сделке с Россией»:
    Они уже ведут переговоры с Путиным о том, какую часть территории Украины Россия сможет сохранить за собой, о чём сообщили два эксперты по национальной безопасности, поддерживающие Трампа.
    Эксперды, как обычно, путают кислое с зелёным.

    Грузию и Украину в НАТО не примут, но совсем по другим причинам, а "сделка с Россией" если и будет, то по совсем другому поводу и тоже по другим причинам.
    Прежде всего - никто не примет в НАТО воюющую Украину. Тем более - неудачно воюющую Украину. Приостановить войну, оставив за бандеровской Украиной максимальную территорию - оно, конечно, вариант для Америки, но не вариант для нас. Поэтому торговать украинской территорией ни Трампу, ни кому бы то ни было не придётся.
    Про Грузию - да я скорее поверю, что Молдавию примут в НАТО, пока мы до Приднестровья не дошли, чем после 08.08.2008 возьмут в НАТО Грузию.

    А вобще - замудрили эксперды. Трамп будет или кто другой - ничего не изменится. США всё устраивает сегодня. Так и дальше будет. Независимо от желания Трампа. На Украине американское оружие, корпорации зарабатывают, в Грузии НКО и их марионетка-президентша - чего им ещё надо? Обострять настолько, чтобы довести до прямого конфликта США с нами? Зачем им это? Это материальные потери. Пусть взаимные, но потери. А деньги терять Америка не хочет ни при каких условиях.

    Не суть важно, кого выберут. Потому что политику в США ещё со времён Картера, если не Никсона, определяет вовсе не президент, а те, кто его ставит для продвижения своих финансовых интересов.Чего такого экстраординарного сделал Трамп в прошлый срок? Сам, единоличным решением. НИЧЕГО. Всё в русле политики "глубинного государства". И дальше так будет.
  5. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:16
    Трамп в случае избрания президентом США прекратит расширение НАТО на восток

    Бла-бла-бла-бла... Как говорят пин-до-сы, а по-русски, словами классика - "Свежо предание, да верится с трудом".
    Ничего он не прекратит и не отменит, иначе его просто не выберут.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:20
    Западная пресса: Трамп в случае избрания президентом США прекратит расширение НАТО на восток

    Да НАТО и организовано только для того, чтобы поддерживать гегемонию США и извлекать прибыль от продажи американского оружия...
    * * *
    Для полного счастья Россия обязана демонстрировать всему миру, что НАТО - очередная авантюра рептилоидов. Никому никакой безопасности никто гарантировать не будет. Цель здесь только одна - разжигать мировой пожар так, чтобы огнём не задело англо-саксов.
    А России давно пора проверить систему ПВО GB. Если британское оружие летит на российскую территорию, почему российское оружие не может прилететь на британскую?
  7. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 07:34
    Ну прекратит на следующие четыре года. Дальше то что? Придёт новый и снова начнёт расширение.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:35
    На Востоке, кроме России, уже никого и не осталось. То есть, Россию в НАТО так и не примут?
  9. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 08:37
    Трамп в случае избрания президентом США прекратит расширение НАТО на восток

    а кто такой этот трамп? - сегодня он есть, а завтра? - его уже нет, нет и обещаний...