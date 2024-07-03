В США провели социологическое исследование, по итогам которого выяснили, какому именно кандидату от Демпартии может проиграть Дональд Трамп в случае схода Джо Байдена с президентской гонки. Оказалось, что никакому. При этом минимальный разрыв – в 2 процента зафиксирован между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, вице-президентом США.Тем временем, издание Politico пытается прогнозировать, какие решения может принять Трамп, если снова займёт кресло в Овальном кабинете.Издание пишет о том, что в этом случае Трамп «прекратит действие программы по расширению НАТО на Восток, запретив принятие в состав альянса Грузии и Украины». При этом заявлено, что это якобы является частью плана команды Трампа «по сделке с Россией»:Они уже ведут переговоры с Путиным о том, какую часть территории Украины Россия сможет сохранить за собой, о чём сообщили два эксперты по национальной безопасности, поддерживающие Трампа.Имён этих экспертов не назвали. При этом добавили, что «итогового решения пока нет, и всё это пока в виде проекта».Тем временем издание The Telegraph публикует статью, в которой говорится, что «Украину не хотят приглашать в НАТО из-за того, что в стране продолжает процветать коррупция». Ранее западная пресса ссылалась на интервью с так называемыми «ухилянтами» (уклонистами), которым удалось бежать с территории Украины. Несколько человек рассказали, что они заплатили от 8 до 15 тысяч долларов сотрудникам пограничной службы Украины, чтобы беспрепятственно пересечь границу и спастись от мобилизации. Приводятся и другие примеру коррупции, включая случаи с распределением финансовой помощи, сотни миллионов долларов которой «пропали» из отчётных документов.