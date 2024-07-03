Лукашенко: Силы белорусской армии приведены в высокую степень боевой готовности
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Белоруссия привела в высокую боевую готовность войска в приграничных районах в связи с активизацией украинских военных. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Активизация подразделений ВСУ в приграничных районах Украины, а также переброска на белорусскую границу боевиков запрещенного в России и признанного террористической группировкой «Русского добровольческого корпуса»* привели к приведению к высокой боевой готовности белорусских войск. В готовности действовать находятся части ВДВ, ПВО, на позиции выведены ракетные системы «Искандер-М» и «Полонез». На усиленный режим несения службы переведены пограничники и Силы специальных операций.
В высокой боевой готовности находятся войска Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете.
- заявил Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что для Минска никаких красных линий не существует, в случае агрессии против республики удар последует немедленно и всеми имеющимися средствами. Цели уже определены. В то же время Лукашенко надеется, что никаких столкновений все же не произойдет.
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