Лукашенко: Силы белорусской армии приведены в высокую степень боевой готовности

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Лукашенко: Силы белорусской армии приведены в высокую степень боевой готовности

Белоруссия привела в высокую боевую готовность войска в приграничных районах в связи с активизацией украинских военных. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Активизация подразделений ВСУ в приграничных районах Украины, а также переброска на белорусскую границу боевиков запрещенного в России и признанного террористической группировкой «Русского добровольческого корпуса»* привели к приведению к высокой боевой готовности белорусских войск. В готовности действовать находятся части ВДВ, ПВО, на позиции выведены ракетные системы «Искандер-М» и «Полонез». На усиленный режим несения службы переведены пограничники и Силы специальных операций.



В высокой боевой готовности находятся войска Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете.

- заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что для Минска никаких красных линий не существует, в случае агрессии против республики удар последует немедленно и всеми имеющимися средствами. Цели уже определены. В то же время Лукашенко надеется, что никаких столкновений все же не произойдет.
12 комментариев
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  1. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    +4
    Сегодня, 06:41
    Лукашенко: Силы белорусской армии приведены в высокую степень боевой готовности


    Правильно Александр Григорьевич, врага надо встречать с кулаком, всем своим арсеналом!
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 06:50
      приведены в высокую степень

      Вроде сайт с военным уклоном. Где такое название "высокая" выискали ?
    2. Военком77 Звание
      Военком77
      +1
      Сегодня, 06:56
      Может и блефует, а может у него Фаберже покрепче, чем у кого-то.
      1. VLAD-96 Звание
        VLAD-96
        +1
        Сегодня, 07:10
        Что вы что вы, я тут недавно как то про перепелиные у наиверховнейшего писал, дак минусаторы поналетели! Типа он гроссмейстер и многоходовые партии рассчитаны на 20 лет+ и нам крестьянам не понять и все такое...
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 07:13
        Занятные граждане... Если немного подумать, то можно было бы понять, что Григорич всецело полагается на того, у кого, по-вашему, "Фаберже" послабее.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:22
        После Минского майдана у Батьки Фаберже стали, как стальные шары. yes Не зря он напоминает своим соседям про ТЯО.
        Отправится на свинорезку Батька со своей семьёй не готов. Это не Янык.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:43
    29 июня - 4 июля 1944 года
    В этот период проходила Минская операция - стратегическая военная наступательная операция советской Красной армии против войск нацистской Германии.
    Операция была осуществлена на территории восточной части Белорусской ССР.
    К исходу 3 июля 1944 года город Минск был освобождён ...
  3. BecmepH Звание
    BecmepH
    +2
    Сегодня, 06:43
    Белорусский лидер подчеркнул, что для Минска никаких красных линий не существует, в случае агрессии против республики удар последует немедленно и всеми имеющимися средствами. Цели уже определены. В то же время Лукашенко надеется, что никаких столкновений все же не произойдет.
    И я ему, почему то, верю. Думаю, это продуманный сценарий.
    Классика, однако. Добрый и злой полицейский, мне так кажется.
  4. п-к Звание
    п-к
    +2
    Сегодня, 06:44
    Батька заявил, что он дальтоник. Красных линий для него не существует. Думаю, вряд ли украинцы полезут в Белоруссию.
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 07:10
    Стоит признать, что когда в Беларусь пытались устроить "майдан" и чиновники, и военные остались верны. Правда был один, который посчитал себя "самым умным" - посол в Словакии переметнулся на другую сторону. Все же есть чему поучиться у Лукашенко.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 07:55
    Цитата: VLAD-96
    Что вы что вы, я тут недавно как то про перепелиные у наиверховнейшего писал, дак минусаторы поналетели! Типа он гроссмейстер и многоходовые партии рассчитаны на 20 лет+ и нам крестьянам не понять и все такое...

    А за что вас плюсовать и чего вы такого умного написали? Перепелиные, страусиные...
  7. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 08:20
    Цитата: BecmepH
    И я ему, почему то, верю. Думаю, это продуманный сценарий.
    Классика, однако. Добрый и злой полицейский, мне так кажется.

    То-то и оно. Совершенно очевидно, что Григорич и дядя Вова находятся в непосредственном воздействии, в то время как некоторые комментаторы рассуждают при этом, у кого определенные органы крепче.