Пресса США: Южная Корея в ответ на действия Севера разрабатывает баллистическую ракету с полезной нагрузкой до 8 тонн
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Американское издание The New York Times пишет о том, что между Северной Кореей и Южной обозначилась гонка вооружений. В качестве примера приводится заявление официального Пхеньяна об испытаниях ракеты со «сверхбольшой боеголовкой». И при этом добавляется, что у Юга есть аналогичные ракеты, предназначенные для поражения заглублённых бункеров.
NYT:
Представители министерства обороны Южной Кореи позже заявили, что разрабатывают баллистическую ракету с ещё большей боеголовкой. Южнокорейские новостные агентства сообщили, что она может нести полезную нагрузку до восьми тонн.
Далее в статье автор Чо Сан-хун напоминает о недавнем государственном визите Владимира Путина в КНДР. Автор пишет, что, видите ли, этот визит вызвал озабоченность у ряда стран ввиду того, что Россия может помочь Северной Корее разработать свои ракеты высокотехнологичного уровня.
Из статьи:
Северная Корея заявила, что её ракетное испытание на этой неделе было успешным и имеющим большое значение. О результатах было доложено на пленарном заседании Центрального комитета правящей рабочей партии, которое завершилось в понедельник. В нем говорилось, что "Хвасон-11Da-4.5" будет испытана ещё раз в этом месяце.
В американской прессе заявляют, что Южная Корея не намерена оставлять действия Севера без ответа, «стараясь повышать уровень своей безопасности», только это приводит к гонке вооружений на полуострове.
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