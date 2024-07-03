Пресса США: Южная Корея в ответ на действия Севера разрабатывает баллистическую ракету с полезной нагрузкой до 8 тонн

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Пресса США: Южная Корея в ответ на действия Севера разрабатывает баллистическую ракету с полезной нагрузкой до 8 тонн

Американское издание The New York Times пишет о том, что между Северной Кореей и Южной обозначилась гонка вооружений. В качестве примера приводится заявление официального Пхеньяна об испытаниях ракеты со «сверхбольшой боеголовкой». И при этом добавляется, что у Юга есть аналогичные ракеты, предназначенные для поражения заглублённых бункеров.

NYT:

Представители министерства обороны Южной Кореи позже заявили, что разрабатывают баллистическую ракету с ещё большей боеголовкой. Южнокорейские новостные агентства сообщили, что она может нести полезную нагрузку до восьми тонн.

Далее в статье автор Чо Сан-хун напоминает о недавнем государственном визите Владимира Путина в КНДР. Автор пишет, что, видите ли, этот визит вызвал озабоченность у ряда стран ввиду того, что Россия может помочь Северной Корее разработать свои ракеты высокотехнологичного уровня.

Из статьи:

Северная Корея заявила, что её ракетное испытание на этой неделе было успешным и имеющим большое значение. О результатах было доложено на пленарном заседании Центрального комитета правящей рабочей партии, которое завершилось в понедельник. В нем говорилось, что "Хвасон-11Da-4.5" будет испытана ещё раз в этом месяце.

В американской прессе заявляют, что Южная Корея не намерена оставлять действия Севера без ответа, «стараясь повышать уровень своей безопасности», только это приводит к гонке вооружений на полуострове.
4 комментария
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 07:05
    Зачем Южной Корее что-то разрабатывать? Американцы и так дадут всё, что в Сеуле захотят. Во время войны американским генералам не дали атомной бомбой поиграться (хотя хотелось ОЧЕНЬ!), так случись сейчас чего - у Америки не заржавеет. И для Америки не принципиально, где "грибы" выращивать - в Европе, на Ближнем Востоке или в Азии. Они уверены, что опять за своей Большой Лужей отсидятся.
    Зря уверены. Хватит всем. Времена совсем не те и худшие опасения Америки, которые у них появились вместе со словом "Спутник", а потом потихоньку сошли на "нет", станут явью.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:30
      Зря уверены

      Ранцевые заряды и шахиды. Это не ракета, её не перехватишь
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:44
        Цитата: роман66
        Зря уверены

        Ранцевые заряды и шахиды. Это не ракета, её не перехватишь
        Башни-близнецы ЦРУ подорвало - накаркали. Как тот пастушок, что кричал: "Волки!" Что-то мне подсказывает, что Америка допрыгается до настоящих террористов и башни-близнецы на фоне нового потрясения Америки будут тем, чем они были на самом деле - совместной операцией ЦРУ и их владельцев по контролируемому промышленному сносу зданий, эксплуатация которых обходится слишком дорого.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:53
    Ой боюсь скоро будут у меня проблемы с запчастями для моего Hyundai request