Посетивший передовую Сырский назвал основную проблему ВСУ на сегодняшний день

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Посетивший передовую Сырский назвал основную проблему ВСУ на сегодняшний день

Покровское направление на сегодняшний день является самым тяжелым для украинской армии, здесь сложилась критическая ситуация, способная привести к очередному прорыву фронта. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

Генерал совершил недельную поездку по передовой, побывав на всех «сложных» направлениях и проведя беседы с командирами бригад. По словам главкома, практически по всей линии фронта идут тяжелые бои, самая высокая интенсивность на Покровском направлении. К нему можно добавить и Торецкое, где российские войска прорвали оборону ВСУ и продолжают наступление на город.



Как подчеркнул Сырский, основная проблема для ВСУ на сегодняшний день — это отсутствие подготовленных и мотивированных военнослужащих на фоне больших потерь. К тому же линия фронта увеличилась, а это негативно сказалось на наличии резервов, поскольку пришлось растягивать их на дополнительные участки.

В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими,

— заявил генерал.

Также он отметил, что в передовых частях очень мало средств РЭБ и ПВО, способных бороться с российскими ударными дронами.
11 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:09
    основная проблема для ВСУ на сегодняшний день — это отсутствие подготовленных и мотивированных военнослужащих на фоне больших потерь

    А мотивированные - это только нацики, они же подготовленные. Только что-то их не видно в первых рядах! Или он "первыми" с конца считает? Вот их пусть и гонят в мясорубку.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 07:12
      Мотивированные им нужны для устрашения местного населения
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 07:19
      Цитата: Егоза
      А мотивированные - это только нацики, они же подготовленные. Только что-то их не видно в первых рядах!
      Трибалтов на усиление пора бросать. Все 62 эстонских лыжника.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:27
      Мотивированные военнослужащие ВСУ служат в заградотрядах и мотивируют мобилизантов на мясные штурмы заградительным огнём. yes
  2. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 07:11
    Ну все. Пиши пропало, если уж сам Сыский приехал. Хотя нет, если бы сам мистер Зе навестил бы, то тогда точно хана нам.))) А если без сарказма , то думаю появление таких начальников на передовой говорит только о сложности у них. Обычно после приезда Зеленского , они сдают территории. Примета такая.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:19
      Цитата: Аргон
      Обычно после приезда Зеленского , они сдают территории. Примета такая.

      Вот приехал Зеля из своего турне п Европе, принимает Орбана в Киеве....хоть бы примета сбылась! laughing
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 07:32
        Зеле надо было Торецк посетить.И как по старой,доброй традиции после этого сдать город
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 07:29
    «Как подчеркнул Сырский, основная проблема для ВСУ на сегодняшний день - это отсутствие подготовленных и мотивированных военнослужащих на фоне больших потерь» —

    — Слышал бы Сырский как его на этом фоне "матевируют" те самые неподготовленные военнослужащие ...
  4. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 07:40
    Не стоит слушать сопли сырского, он и соврет недорого. Надо внимательно слушать свою разведку, делать выводы и четко реализовывать свой план .
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 08:07
    Странно, сырок говорит о больших потерях и то что наше командование посадило гомосексуалов всушных на шпагат, а местная ципсота и белоленточная плесень утверждает, что у шаровар все хорошо.
  6. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:30
    Наша стратегия дает, наконец, результаты - у ВСУ заканчиваются люди быстрее, чем у нас. Это беспроигрышная стратегия, главное, чтобы выдержали нервы, так как воевать еще долго.