Посетивший передовую Сырский назвал основную проблему ВСУ на сегодняшний день
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Покровское направление на сегодняшний день является самым тяжелым для украинской армии, здесь сложилась критическая ситуация, способная привести к очередному прорыву фронта. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
Генерал совершил недельную поездку по передовой, побывав на всех «сложных» направлениях и проведя беседы с командирами бригад. По словам главкома, практически по всей линии фронта идут тяжелые бои, самая высокая интенсивность на Покровском направлении. К нему можно добавить и Торецкое, где российские войска прорвали оборону ВСУ и продолжают наступление на город.
Как подчеркнул Сырский, основная проблема для ВСУ на сегодняшний день — это отсутствие подготовленных и мотивированных военнослужащих на фоне больших потерь. К тому же линия фронта увеличилась, а это негативно сказалось на наличии резервов, поскольку пришлось растягивать их на дополнительные участки.
В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими,
— заявил генерал.
Также он отметил, что в передовых частях очень мало средств РЭБ и ПВО, способных бороться с российскими ударными дронами.
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