«А по Крыму можно»: США по-прежнему запрещают Киеву бить вглубь России дальнобойным оружием западного производства

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«А по Крыму можно»: США по-прежнему запрещают Киеву бить вглубь России дальнобойным оружием западного производства

Соединенные Штаты по-прежнему выступают против применения западного дальнобойного оружия по территории России, однако считают допустимым нанесение им ударов по Крыму. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Выступая на очередной пресс-конференции для журналистов, генерал ответил на ряд вопросов по теме Украины, в том числе и по применению западного оружия для ударов по России. По словам Райдера, позиция Вашингтона в этом вопросе не менялась, Киеву все также запрещено применять дальнобойное американское оружие для поражений целей в глубине российской территории.



Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории

— заявил представитель Пентагона.

А вот в отношении Крыма у Украины развязаны руки, Киев может бить по полуострову всем, чем хочет, поскольку в Вашингтоне считают, что Крым по-прежнему является территорией Украины.

Ранее Зеленский в очередном интервью западной прессе пожаловался на власти США, которые не дают Киеву возможности бить по российской территории поставляемым оружием.
10 комментариев
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  1. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 07:19
    «По Крыму можно»

    А почему-бы России не поменять направления учебных стрельб ракетами с полигона "Кура" на бывшую территорию Форта Росс в Калифорнии, мы эту землю тоже не считаем американской, там был полный и агрессивный самозахват.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 07:32
      Цитата: Романенко
      А почему-бы России не поменять направления учебных стрельб ракетами с полигона "Кура" на бывшую территорию Форта Росс в Калифорнии
      По Украине бы отработать достойно ответочкой за каждый удар по Крыму, по Белгороду, по другим нашим землям - чтобы у них глаза от ужаса квадратными становились и "живые завидовали мёртвым" (с), а не как по звезде мешалкой...
      Чего уж там Форт Росс вспоминать.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:58
        По Украине бы отработать достойно ответочкой за каждый удар по Крыму...

        Да уж... Сдали в своё время и Форт-Рос и Аляску, так что можно успокоиться... Нам бы своё ближнее забрать... Ну а если на каждый удар по Крыму отвечать несколькими более мощным ударами по Киеву (здание Рады, Банковая, вокзал, аэропорт), то как мне кажется у Киева стрелять по Крыму желание пропадёт... Может попробуем...??? Хватит в Кремле сопли жевать!!! am
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 08:11
          Да не пропадет у них это желание. Приказы на атаки дают те, кто не находится в Киеве и кому плевать с большой колокольни на проблемы укропа.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 08:18
          По Банковой обязательно надо бахнуть. yes am
          И по Львову бахнуть. am yes
          У меня двоюродная родня в Киеве и во Львове: дедушки наплодили бастардов с ппж. Надо родственничкам мозги вправить, чтобы дедов не забывали. soldier
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 07:35
      Да есть и более реальные варианты, было бы желание. Например: удар силами кубинских ВКС по американской базе Гуантанамо. Пора ликвидировать эту язву на теле Кубы. Про американцев на территории Сирии вообще молчу - там даже правовых причин им находиться нет вообще.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 08:20
        Ливанская Хезболла вполне может расстрелять российскими ракетами британские базы на Кипре и американские базы в Сирии. wink
        И хуситам надо помочь заблокировать для Запада Красное море. yes
  2. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 07:21
    Метод, варить лягушку на медленном огне..
  3. ugos Звание
    ugos
    0
    Сегодня, 08:02
    Ничего, ничего мы как ответим ''демаршом'', они сразу испугаются и перестанут...
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 08:34
    «А по Крыму можно»: США по-прежнему запрещают Киеву бить вглубь России

    а мы - уши развесили и верим?
    а завтра прилетит по аэродрому базирования за ЛБС - нанесет непоправимый ущерб, и что тогда? - очередные красные линии?