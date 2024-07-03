«А по Крыму можно»: США по-прежнему запрещают Киеву бить вглубь России дальнобойным оружием западного производства
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Соединенные Штаты по-прежнему выступают против применения западного дальнобойного оружия по территории России, однако считают допустимым нанесение им ударов по Крыму. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Выступая на очередной пресс-конференции для журналистов, генерал ответил на ряд вопросов по теме Украины, в том числе и по применению западного оружия для ударов по России. По словам Райдера, позиция Вашингтона в этом вопросе не менялась, Киеву все также запрещено применять дальнобойное американское оружие для поражений целей в глубине российской территории.
Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории
— заявил представитель Пентагона.
А вот в отношении Крыма у Украины развязаны руки, Киев может бить по полуострову всем, чем хочет, поскольку в Вашингтоне считают, что Крым по-прежнему является территорией Украины.
Ранее Зеленский в очередном интервью западной прессе пожаловался на власти США, которые не дают Киеву возможности бить по российской территории поставляемым оружием.
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