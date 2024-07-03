Украинские военные просят эстонских разработчиков дронов создать технологию борьбы против РЭБ «для защиты от атак русских»

С 2022 года по апрель 2024 года Эстония предоставила Украине больше помощи в процентах от валового внутреннего продукта, чем любая другая страна, кроме Дании. Эстонское гражданское общество также мобилизовалось для поддержки Украины. 1,3 миллиона граждан Эстонии собрали сотни тысяч евро на покупку снаряжения для украинской армии, финансируемой за счет краудфандинга.

Один из запросов от украинских военных – технология борьбы против РЭБ.

Также от украинских военных последовал запрос относительного того, чтобы наша беспилотная платформа могла работать ночью, когда легче скрываться от камер вездесущих дронов русских и их барражирующих боеприпасов.