Два безэкипажных катера ВСУ были уничтожены при попытке ночной атаки Новороссийска
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Прошедшая ночь не стала исключением, украинские беспилотники снова атаковали российские регионы. Но в отличие от предыдущих ночей к летающим БПЛА присоединились и безэкипажные катера. Об этом сообщает Минобороны.
В ночь со вторника на среду украинские вооруженные формирования атаковали три российских региона, беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской и Московской областями. Одновременно с этим была проведена атака со стороны моря, на этот раз под удар попал Новороссийск.
По данным Минобороны, два безэкипажных катера ВСУ были обнаружены и уничтожены на подходе к гавани Новороссийска. По данным местных властей, в ночное время была объявлена тревога в связи с атакой морских беспилотников. Со стороны гавани были слышны взрывы и стрельба. Были ли в результате атаки какие-либо повреждения, информации нет. Власти города предупредили жителей, что в утренние часы будет обследована акватория бухты на предмет чего-то оставшегося от ночной атаки.
Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска,
— говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Зеленский заявил, что с помощью безэкипажных катеров намерен «зачистить» Черное море от российских кораблей.
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