Йеменские повстанцы заявили о ракетном ударе по объекту критической инфраструктуры в израильской Хайфе

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Йеменские повстанцы заявили о ракетном ударе по объекту критической инфраструктуры в израильской Хайфе

Йеменские хуситы сообщили об очередной атаке. На этот раз, по словам официального представители движения йеменских повстанцев Яхьи Сари, была атакована израильская Хайфа.

Сари:

Нами была проведена военная операция с нанесением ракетного удара по критически важной цели, объекту инфраструктуры в Хайфе. Для этого использовались несколько крылатых ракет.

Цели удара и количества ракет представитель хуситов не назвал. При этом другие источники сообщают, что целью для ракет йеменских повстанцев стал объект в районе порта Хайфы. Утверждается, что повреждения получила энергетическая инфраструктура – электростанция в третьем по величине городе Израиля. Этот объект располагается в районе улицы Нахума Вилбуша, и на его территории расположены многочисленные топливные резервуары.

Также добавляется, что хуситы на этот раз действовали не одни, а совместно с отрядами иракского сопротивления.

На данный момент израильская сторона заявления хуситов о ракетном ударе по Хайфе не комментирует.

Несколькими днями ранее хуситы атаковали сразу несколько коммерческих судов, среди которых британское крупнотоннажное судно, которое, как утверждают йеменские повстанцы, перевозило военный груз и на борту которого находились морские пехотинцы Соединённого королевства.
13 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 08:15
    Йеменские хуситы сообщили об очередной атаке. На этот раз, по словам официального представители движения йеменских повстанцев Яхьи Сари, была атакована израильская Хайфа.

    Ну вот... Пообещали бить и бьют и никаких красных линий!!!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:30
      У хуситов нет красной краски, поэтому и бьют. Да ещё как бьют. От Йемена до Хайфы расстояние ого-го. Чем они так далеко лупят? what
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:33
        Чем они так далеко лупят?

        Из того что я нашёл...
        Основное вооружение хуситов — баллистические и крылатые ракеты иранского происхождения с дальностью 300—1200 км. Наиболее дальнобойными среди них считаются Toufan (предположительно, одна из версий иранской ракеты Ghadr) с дальностью 2 тыс. км, баллистическая ракета на мобильной пусковой Burkan 2 с дальностью 1,2 тыс. км, противокорабельные ракеты Zoheir (доработанная версия ракеты Quds со специальной РЛС для наведения на радиоконтрастные цели), а также значительное количество барражирующих боеприпасов, в том числе иранские Shahed 136.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:18
    «Хуситы на этот раз действовали не одни, а совместно с отрядами иракского сопротивления» —

    — Хуситы,Хизбалла,ХАМАС,Иракское сопротивление - так смотришь и антиизраильская коалиция состоится ...
  3. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    0
    Сегодня, 08:22
    Молодчики! Бейте этих фашистских "творцов"ей.
    Успехов Хамасу и Хизбалле в освобождении Палестины от нацистских оккупантов.
  4. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +1
    Сегодня, 08:22
    Молодцы хуситы!
    Мочи израильских козлов! Смерть огалтелой израильской военщине!
    Подобные действия, лично у меня, вызывают искреннее уважение.
  5. геолог Звание
    геолог
    +1
    Сегодня, 08:26
    Вот в этом сила этих родоплеменных образований с непонятной иерархией, которые неуязвимы для современных технологий захвата государств т.к. нельзя просто подкупить или убить президента и продажная элита станет шелковой, а народ, прикованный к станкам, примет любое начальство. У них,вероятно, нет филлипинских учебных заведений где активно учат чужой язык, учат любить Америку с Европой и воспитывают девочек-содержанток для эммиграции.
    1. Архитектор Звание
      Архитектор
      0
      Сегодня, 08:31
      Ну я бы от воспитанной девушки филиппинки не отказался.
  6. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 08:29
    Богоизбранный народ , а по делу современный нацизм Израиля. Про Холокост слушать песни уже смешно.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:30
    Представляю если хуситы действительно куда то попадут ,что начнётся на биржах.А они попадут,с боекомплектом явный прогресс.
  8. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 08:31
    На данный момент израильская сторона заявления хуситов о ракетном ударе по Хайфе не комментирует.

    а средства "объективного контроля"? - разве местные в интернете не выкладывали, ничего?
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 08:38
      Нечего выкладывать.
      Ракеты и дроны этих исламистов-ваххабитов перехватываются до территории Израиля. Или сами падают по дороге.
      За долгое время было два попадания (по Эйлату).
      Без ущерба.
    2. Strannik96 Звание
      Strannik96
      0
      Сегодня, 08:40
      Да, а тут Израиль собирался патриоты киеву передать, а их предупреждали, не делайте этого