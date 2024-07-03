Йеменские повстанцы заявили о ракетном ударе по объекту критической инфраструктуры в израильской Хайфе

Нами была проведена военная операция с нанесением ракетного удара по критически важной цели, объекту инфраструктуры в Хайфе. Для этого использовались несколько крылатых ракет.

Йеменские хуситы сообщили об очередной атаке. На этот раз, по словам официального представители движения йеменских повстанцев Яхьи Сари, была атакована израильская Хайфа.Сари:Цели удара и количества ракет представитель хуситов не назвал. При этом другие источники сообщают, что целью для ракет йеменских повстанцев стал объект в районе порта Хайфы. Утверждается, что повреждения получила энергетическая инфраструктура – электростанция в третьем по величине городе Израиля. Этот объект располагается в районе улицы Нахума Вилбуша, и на его территории расположены многочисленные топливные резервуары.Также добавляется, что хуситы на этот раз действовали не одни, а совместно с отрядами иракского сопротивления.На данный момент израильская сторона заявления хуситов о ракетном ударе по Хайфе не комментирует.Несколькими днями ранее хуситы атаковали сразу несколько коммерческих судов, среди которых британское крупнотоннажное судно, которое, как утверждают йеменские повстанцы, перевозило военный груз и на борту которого находились морские пехотинцы Соединённого королевства.