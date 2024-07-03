Украинский ресурс: Штурмовые группы ВС России взяли под контроль село Юрьевка и продвинулись в Нью-Йорке (Новгородском) под Торецком

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Украинский ресурс: Штурмовые группы ВС России взяли под контроль село Юрьевка и продвинулись в Нью-Йорке (Новгородском) под Торецком

Российские войска прорвали оборону ВСУ на Торецком направлении и продвинулись в Нью-Йорке (Новгородское), взяв под контроль значительную часть села. Такую информацию предоставляет украинский аналитический паблик DeepState, отслеживающий ситуацию на линии соприкосновения.

По данным украинского ресурса, накануне вечером российские войска взяли под контроль значительную часть Нью-Йорка, а также выбили украинских военных из Юрьевки, продолжая наступать со стороны Горловки на Торецк. Наши ресурсы пока осторожно комментируют эту информацию, опираясь на украинские данные. Впрочем, украинский DeepState, как правило, выдает правдивую информацию.



Противник сообщает о потере поселка Юрьевка в районе Нью-Йорка и продвижение ВС РФ на южных окраинах Нью-Йорка

— пишет ТГ-канал Colonelcassad.


Подробностей прорыва нет, но утверждается, что нашим удалось продвинуться в Нью-Йорке на глубину до 2-х километров.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ на Покровском направлении и под Торецком, где российские войска развивают наступление. По его словам, ВСУ не хватает мотивированных и хорошо подготовленных солдат, что и приводит к сегодняшней ситуации.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:27
    «Нашим удалось продвинуться в Нью-Йорке на глубину до 2-х километров» —

    — Понятно, что не тот Нью-Йорк, а всё равно приятно ...
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 08:30
    Солдат спускается с пригорка,
    С семьёю встреча впереди.
    Медаль «За взятие Нью-Йорка»
    Я вижу на его груди.
    /Николай Зиновьев/
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:34
      «Медаль "За взятие Нью-Йорка"
      Я вижу на его груди» —
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:35
      Ну, до Вашингтона ещё далеко, а вот Нью-Йорк уже штурмуем.
      Надо бы нашим медиа погромче в мире раскрутить инфоповестку о боях в Нью-Йорке. yes Ещё бы лучше поднять такую шумиху, чтобы эта новость появилась на первых полосах.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 08:39
    По данным украинского ресурса, накануне вечером российские войска взяли под контроль значительную часть Нью-Йорка, а также выбили украинских военных из Юрьевки, продолжая наступать со стороны Горловки на Торецк. Наши ресурсы пока осторожно комментируют эту информацию,
    на наших картах пока не подтвердили. Будем надеяться что информация DeepState правдива - очень хочется этому верить.