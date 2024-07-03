Российские войска прорвали оборону ВСУ на Торецком направлении и продвинулись в Нью-Йорке (Новгородское), взяв под контроль значительную часть села. Такую информацию предоставляет украинский аналитический паблик DeepState, отслеживающий ситуацию на линии соприкосновения.По данным украинского ресурса, накануне вечером российские войска взяли под контроль значительную часть Нью-Йорка, а также выбили украинских военных из Юрьевки, продолжая наступать со стороны Горловки на Торецк. Наши ресурсы пока осторожно комментируют эту информацию, опираясь на украинские данные. Впрочем, украинский DeepState, как правило, выдает правдивую информацию.— пишет ТГ-канал Colonelcassad.Подробностей прорыва нет, но утверждается, что нашим удалось продвинуться в Нью-Йорке на глубину до 2-х километров.Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ на Покровском направлении и под Торецком, где российские войска развивают наступление. По его словам, ВСУ не хватает мотивированных и хорошо подготовленных солдат, что и приводит к сегодняшней ситуации.

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