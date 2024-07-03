Жители Тайваня возмущены планами военных в случае войны хранить боеприпасы в местных храмах

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Жители Тайваня возмущены планами военных в случае войны хранить боеприпасы в местных храмах

Военное ведомство Тайваня выступило со странным предложением – в случае начала крупномасштабного конфликта с Китаем местные храмы следует превратить в склады боеприпасов. Естественно, что подобные планы военных вызвали всплеск общественного недовольства у местного населения.

Между тем, военные, судя по всему, настроены решительно. Так, в западном округе острова Мяоли местные храмы получили официальное заявление от окружного резервного военного командования с просьбой разрешить использовать храмовые открытые пространства для хранения боеприпасов. Военные планируют в случае конфликта перевезти часть боеприпасов с армейских складов в храмы.

Но жители Мяоли выступили категорически против этой инициативы военных. Особенно недовольны те из них, кто живет поблизости от храмов. Они опасаются, что противник начнет наносить удары по храмам, и их жилища также окажутся в опасности.

Почему наши храмы должны стать складами боеприпасов? Это очень рискованно

- заявил представитель общественности поселка Тонглуо Чан Шу Чен.

Неодобрительно высказался относительно подобной инициативы военных и глава администрации селения Цзюху Ценг И Нань. Он назвал план военного командования полностью неприемлемым. Сельский староста увидел опасность и для научного парка Тунлуо, расположенного неподалеку от храма Тяньбао.

Жители опасаются и еще одного возможного последствия реализации данной инициативы. По их мнению, в случае проведения религиозных празднеств, сопровождающихся запуском петард, боеприпасы могут случайно сдетонировать и погибнет большое количество людей.

Многие граждане считают, что храмы не имеют никакого отношения к войне и военным, и в случае конфликта должны быть не тронуты боевыми действиями. Напомним, что 80% населения Тайваня придерживается таких традиционных для Китая религий как буддизм и даосизм.

Это вопиющее неуважение к нашим богам… Кто захочет, чтобы наши сограждане, наши дети были убиты во время поклонения?

- вопрошает один из жителей острова.

В свою очередь, военное командование утверждает, что план по хранению боеприпасов в храмах разрабатывался на основе потребностей военного времени. Командование резерва вооруженных сил при Агентстве всеобщей мобилизации обороны заявило, что гражданская инфраструктура должна быть интегрирована в систему обороны для улучшения военной логистики. Впрочем, против этой инициативы выступили и тайваньские военные эксперты.

Превращение храмов или религиозных центров, школ и больниц в резервные объекты будет представлять собой военное преступление, поскольку эти гражданские объекты защищены от превращения в военные цели

- заявил отставной генерал военно-воздушных сил Тайваня Чан Ен Тин.

Военный эксперт считает, что раскрытие военными информации о том, что боеприпасы будут складироваться в храмах, может способствовать тому, что потенциальный противник изначально узнает, по каким целям следует наносить ракетные и авиационные удары.
2 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 08:40
    Укры православные храмы не сильно жалели... Да и вообще, использовать храм под склад боеприпасов не самая лучшая идея... Там наверху он и обидеться на это может...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:43
    «Военное ведомство Тайваня выступило со странным предложением – в случае начала крупномасштабного конфликта с Китаем местные храмы следует превратить в склады боеприпасов» —

    — Вот уж действительно - «Ничего святого». ...