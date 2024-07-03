Жители Тайваня возмущены планами военных в случае войны хранить боеприпасы в местных храмах
Военное ведомство Тайваня выступило со странным предложением – в случае начала крупномасштабного конфликта с Китаем местные храмы следует превратить в склады боеприпасов. Естественно, что подобные планы военных вызвали всплеск общественного недовольства у местного населения.
Между тем, военные, судя по всему, настроены решительно. Так, в западном округе острова Мяоли местные храмы получили официальное заявление от окружного резервного военного командования с просьбой разрешить использовать храмовые открытые пространства для хранения боеприпасов. Военные планируют в случае конфликта перевезти часть боеприпасов с армейских складов в храмы.
Но жители Мяоли выступили категорически против этой инициативы военных. Особенно недовольны те из них, кто живет поблизости от храмов. Они опасаются, что противник начнет наносить удары по храмам, и их жилища также окажутся в опасности.
- заявил представитель общественности поселка Тонглуо Чан Шу Чен.
Неодобрительно высказался относительно подобной инициативы военных и глава администрации селения Цзюху Ценг И Нань. Он назвал план военного командования полностью неприемлемым. Сельский староста увидел опасность и для научного парка Тунлуо, расположенного неподалеку от храма Тяньбао.
Жители опасаются и еще одного возможного последствия реализации данной инициативы. По их мнению, в случае проведения религиозных празднеств, сопровождающихся запуском петард, боеприпасы могут случайно сдетонировать и погибнет большое количество людей.
Многие граждане считают, что храмы не имеют никакого отношения к войне и военным, и в случае конфликта должны быть не тронуты боевыми действиями. Напомним, что 80% населения Тайваня придерживается таких традиционных для Китая религий как буддизм и даосизм.
- вопрошает один из жителей острова.
В свою очередь, военное командование утверждает, что план по хранению боеприпасов в храмах разрабатывался на основе потребностей военного времени. Командование резерва вооруженных сил при Агентстве всеобщей мобилизации обороны заявило, что гражданская инфраструктура должна быть интегрирована в систему обороны для улучшения военной логистики. Впрочем, против этой инициативы выступили и тайваньские военные эксперты.
- заявил отставной генерал военно-воздушных сил Тайваня Чан Ен Тин.
Военный эксперт считает, что раскрытие военными информации о том, что боеприпасы будут складироваться в храмах, может способствовать тому, что потенциальный противник изначально узнает, по каким целям следует наносить ракетные и авиационные удары.
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