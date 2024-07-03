Жители Тайваня возмущены планами военных в случае войны хранить боеприпасы в местных храмах

Почему наши храмы должны стать складами боеприпасов? Это очень рискованно

Это вопиющее неуважение к нашим богам… Кто захочет, чтобы наши сограждане, наши дети были убиты во время поклонения?

Превращение храмов или религиозных центров, школ и больниц в резервные объекты будет представлять собой военное преступление, поскольку эти гражданские объекты защищены от превращения в военные цели