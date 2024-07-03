Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования
Ситуация вокруг парламентских выборов во Франции продолжает накаляться. Так, стало известно, что представители проигравшей на выборах партии президента страны Эммануэля Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования.
По информации французских средств массовой информации, в настоящее время с выборов снялись уже 214 кандидатов, представляющих пропрезидентский блок «Вместе за Республику» и левую коалицию «Новый народный фронт». Политологи считают, что тем самым кандидаты пытаются не отнимать друг у друга голоса в тех округах, где представлены и политики от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Всего во Франции 306 таких избирательных округов.
Если один из кандидатов – пропрезидентский или левый – снимается с выборов в конкретном округе, то шансы правого кандидата на победу уменьшаются. Ведь тогда электорат партии Макрона или левых будет голосовать за «общего» кандидата – макроновца или левого, в зависимости от того, какой именно кандидат выдвигается в конкретном округе.
Главной целью и левых, и пропрезидентского блока сейчас является недопущение победы «Национального объединения», которая бы позволила последнему получить большинство мест в парламенте Франции. Между тем, успех партии Ле Пен на парламентских выборах прямо связан с ростом общественного недовольства политикой Макрона.
Неконтролируемая миграция, ухудшение качества жизни населения, слишком большая вовлеченность в украинский конфликт с сопутствующими рисками – значительной части французов очень не нравится происходящее, и они готовы поддержать любую реальную альтернативную силу. Поскольку последней в настоящее время и является «Национальное объединение», то французы и предпочитают отдавать свои голоса людям Ле Пен.
Информация