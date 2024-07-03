Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования

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Во Франции представители проигравшей на выборах партии Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования

Ситуация вокруг парламентских выборов во Франции продолжает накаляться. Так, стало известно, что представители проигравшей на выборах партии президента страны Эммануэля Макрона начали массово снимать кандидатуры накануне второго тура голосования.

По информации французских средств массовой информации, в настоящее время с выборов снялись уже 214 кандидатов, представляющих пропрезидентский блок «Вместе за Республику» и левую коалицию «Новый народный фронт». Политологи считают, что тем самым кандидаты пытаются не отнимать друг у друга голоса в тех округах, где представлены и политики от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Всего во Франции 306 таких избирательных округов.

Если один из кандидатов – пропрезидентский или левый – снимается с выборов в конкретном округе, то шансы правого кандидата на победу уменьшаются. Ведь тогда электорат партии Макрона или левых будет голосовать за «общего» кандидата – макроновца или левого, в зависимости от того, какой именно кандидат выдвигается в конкретном округе.

Главной целью и левых, и пропрезидентского блока сейчас является недопущение победы «Национального объединения», которая бы позволила последнему получить большинство мест в парламенте Франции. Между тем, успех партии Ле Пен на парламентских выборах прямо связан с ростом общественного недовольства политикой Макрона.

Неконтролируемая миграция, ухудшение качества жизни населения, слишком большая вовлеченность в украинский конфликт с сопутствующими рисками – значительной части французов очень не нравится происходящее, и они готовы поддержать любую реальную альтернативную силу. Поскольку последней в настоящее время и является «Национальное объединение», то французы и предпочитают отдавать свои голоса людям Ле Пен.
27 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 08:52
    Да-да, а потом эта Ле Пен переобуется в прыжке и снова запоёт о поддержке украины со всеми вытекающими последствиями.... Уже кстати заявляла что-то подобное (читал про это). Ну и какая будет разница ?
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +4
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Nexcom
      Да-да, а потом эта Ле Пен переобуется в прыжке и снова запоёт о поддержке украины

      Французы за нее голосуют не из за Украины.
      У действующей власти во Франции без Украины косяков хватает перед избирателями, Ле Пен этим воспользовалась..
  2. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +4
    Сегодня, 08:54
    Неужели "умное голосование" Навального пытаются провернуть во Франции? У нас, Слава Богу, не сработало. Интересно, у них сработает.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 09:01
      А что тут удивительного? Это "умное голосование" на западе и придумали. Они же пытались Навального пропихнуть во власть. Не за Россию же у него душа болела за американскую-то денежку.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 09:57
        Цитата: Уарабей
        Не за Россию же у него душа болела за американскую-то денежку.

        Что вы ,что вы !
        Навальный на бутерах сэкономил на аренду квартирки 200 000 рублей в месяц.На обучение 2 отпрысков за границей,на проживание супруги в Германии .Все чисто благородно
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 10:12
          Вообще ситуация с этим Навальным забавная. Этакий борец с коррупцией во власти, чтобы её(коррупцию) победить и сделать Россию - "сильным и независимым государством", как он утверждал. Огаога... Ведь англосаксам, которые его спонсировали, вот прям очень хотелось видеть такой Россию. Да. Никаких денег не жалели для того, чтобы в России жилось хорошо и она стала сильна и независима.))) И ведь есть персонажи, которые в это верят))
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 10:19
            Цитата: Уарабей
            Вообще ситуация с этим Навальным забавная. Этакий борец с коррупцией во власти, чтобы её(коррупцию)

            Да тут их целая плеяда ,одна Собчак чего стоит.Такие строители "Новой России " по пояс, в уголовных делах .............
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 09:05
      «Неужели "умное голосование" Навального пытаются провернуть во Франции? У нас, Слава Богу, не сработало» —

      — Отголосил Алёшенька ...
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 08:58
    Ведь тогда электорат партии Макрона или левых будет голосовать за «общего» кандидата – макроновца или левого, в зависимости от того, какой именно кандидат выдвигается в конкретном округе.

    А может электорат тогда просто проигнорирует выборы...??? В России скорее всего так бы и произошло... Ну не любит у нас народ вот такие фокусы с подменами и заменами... Чем то от этого неискренним несёт... Боретесь за власть...??? Ну так сожрите друг друга!!! am
    1. Задира Звание
      Задира
      +1
      Сегодня, 09:05
      Ну не любит у нас народ вот такие фокусы с подменами и заменами

      Да ладно laughing На президентских выборах, все кроме Путина как раз и были фиктивные. И что, народ как то воспротивился этому цирку?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:07
        И что, народ как то воспротивился этому цирку?

        Ну да... Проголосовал за Путина!!! laughing
        1. Задира Звание
          Задира
          +1
          Сегодня, 09:11
          Ну да... Проголосовал за Путина!!! laughing

          Незачет. Речь шла о создании возможности для людей сделать выбор, а из одного как известно выбор так себе, очень спорный
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 09:14
            Речь шла о создании возможности для людей сделать выбор, а из одного как известно выбор так себе, очень спорный

            Не понял...??? А кого вам в кандидатах не хватило и почему...??? Только давайте конкретно...
            1. Задира Звание
              Задира
              +1
              Сегодня, 09:18
              А кого вам в кандидатах не хватило и почему

              Ну хотя бы Платошкина Николая Николаевича, которому влепили условный срок по невнятному обвинению, тем самым отстранив от возможности участия в выборах
              1. Lev_Russia Звание
                Lev_Russia
                +1
                Сегодня, 09:24
                Всё... Вопросов больше не имею... hi
      2. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:29
        При всём "богатстве" выбора альтернативы нет! laughing
    2. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +2
      Сегодня, 09:09
      Цитата: Lev_Russia
      В России скорее всего так бы и произошло... Ну не любит у нас народ вот такие фокусы с подменами и заменами...

      Я думаю, что очень не скромно под видом народного, свое мнение выражать.
      Скромнее надо быть "Лев".
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:16
        Скромнее надо быть "Лев".

        Я Вам советы не даю и от Вас советов не прошу... Скромнее надо быть "Алексей"... hi
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          0
          Сегодня, 09:19
          Я Вас понимаю, советы слушать часто не приятно, но прислушайтесь.
          Формулируйте свои мысли точнее, высказывайте свое мнение, а не за народ.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 09:28
            Я Вас понимаю, советы слушать часто не приятно, но прислушайтесь.
            Формулируйте свои мысли точнее, высказывайте свое мнение, а не за народ.

            Вот сейчас Вы как раз навязываете мне своё мнение... Ну и почему я к нему должен прислушаться...??? Вы вообще кто такой, чтобы к вашему мнению нужно было прислушиваться... ???
            1. Алексей Зоммер Звание
              Алексей Зоммер
              -1
              Сегодня, 09:32
              Цитата: Lev_Russia
              Вот сейчас Вы как раз навязываете мне своё мнение..

              Хорошо, я выскажу свое мнение.
              Вот я гражданин России, т.е. часть народа этой страны и мне не приятно, когда от имени народа т.е. меня высказывают свое мнение с которым я не согласен, это манипуляция.
              Ну не любит у нас народ вот такие фокусы с подменами и заменами

              Вот с этим Вашим высказыванием, я не согласен полностью.
              И Вам выше еще один человек, это уже поясняет.
              1. Lev_Russia Звание
                Lev_Russia
                0
                Сегодня, 09:40
                Вот с этим Вашим высказыванием, я не согласен полностью.

                А я что кого-то призываю быть со мною полностью согласным или кому-то своё мнение навязываю...??? Я его просто высказал... Вы могли бы просто сказать о своём несогласии... И всё... Так нет, Вы ещё принялись учить меня уму разуму... У меня по жизни учителя были разные, но я терпеть не мог всегда тех кто докапывается без повода и навязывает своё мнение, так что оставьте своё мнение при себе... hi
              2. Дедок Звание
                Дедок
                0
                Сегодня, 09:41
                Вот я гражданин России, т.е. часть народа этой страны и мне не приятно, когда от имени народа т.е. меня высказывают свое мнение с которым я не согласен, это манипуляция.

                совсем недавно, использовалась такая фраза в подобном случае: "по пожеланиям трудящихся..."
                1. Алексей Зоммер Звание
                  Алексей Зоммер
                  0
                  Сегодня, 09:44
                  Цитата: Дедок
                  совсем недавно, использовалась такая фраза в подобном случае: "по пожеланиям трудящихся..."

                  А в этой фразе нет ничего плохого, или Вы на что то намекаете?
  4. Аскер Звание
    Аскер
    -1
    Сегодня, 09:19
    Если правые победят есть большие сомнения в смене отношения к России, СМИ останутся в тех же руках, и общая ненависть никуда не денется, Всё останется в европейской повестке. Все это прекрасно знают но питают непонятные иллюзии, что сменится власть и станет всё как прежде! Не станет ближайшее десятилетие. Увы.
  5. U-58 Звание
    U-58
    -1
    Сегодня, 09:21
    Странным образом, центристы и левые как бы в стане сторонников противостояния с Россией, а крайне правые ястребы олицетворяют наших сторонников .
    Нонсенс...., но факт.
    Куда мир катится?!!
    1. Задира Звание
      Задира
      +1
      Сегодня, 09:37
      Странным образом, центристы и левые как бы в стане сторонников противостояния с Россией

      Насчет противостояния левых с Россией не обосновано абсолютно. Антисоветская власть в РФ не может их поддерживать по определению, иначе образно говоря будет "раздвоение личности". Вот нам и преподносят их как противников. Партия Макрона это партия крупного капитала (по классике она и является правой), который к РФ как конкуренту особых симпатий точно не испытывает. Остается якобы "правая" партия Ле Пен, которая по сути является профашисткой и ее недальновидная поддержка властью РФ ни к чему хорошему не приведет