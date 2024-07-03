Президент Финляндии: Евросоюзу следует перейти к экономике военного времени
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Странам Европейского союза, очевидно, мало того, что они за время конфликта на Украине поставили в эту страну множество оружия и значительно повысили расходы на оборону и военное производство.
Как пишет агентство Bloomberg, финский президент Александр Стубб призывает страны ЕС вообще перейти к «экономике военного времени». Явный намёк на подготовку к войне против России
Стубб считает, что это решение будет способствовать обеспечению оборонной промышленности ЕС в долгосрочной перспективе. Он также обратился к Европейскому инвестиционному банку, чтобы тот более активно финансировал военную промышленность, позабыв о собственных «красных линиях» в этом вопросе.
Очевидно, что европейские политики хотят подстраховаться, усиливая собственную оборону и снижая зависимость от США как в этом вопросе, так и в вопросе поддержки Украины. Такое стремление понятно, если учитывать возможный приход к власти в США Дональда Трампа, у которого свое видение будущего НАТО, отношений с ЕС и ситуации вокруг Украины.
Ранее американский экономист Джим Роджерс отмечал, что военная и финансовая помощь Украине сильно сказывается на экономике ЕС и может даже привести к его развалу.
Википедия/Kynnap
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