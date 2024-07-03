Президент Финляндии: Евросоюзу следует перейти к экономике военного времени

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Президент Финляндии: Евросоюзу следует перейти к экономике военного времени

Странам Европейского союза, очевидно, мало того, что они за время конфликта на Украине поставили в эту страну множество оружия и значительно повысили расходы на оборону и военное производство.

Как пишет агентство Bloomberg, финский президент Александр Стубб призывает страны ЕС вообще перейти к «экономике военного времени». Явный намёк на подготовку к войне против России



Стубб считает, что это решение будет способствовать обеспечению оборонной промышленности ЕС в долгосрочной перспективе. Он также обратился к Европейскому инвестиционному банку, чтобы тот более активно финансировал военную промышленность, позабыв о собственных «красных линиях» в этом вопросе.

Очевидно, что европейские политики хотят подстраховаться, усиливая собственную оборону и снижая зависимость от США как в этом вопросе, так и в вопросе поддержки Украины. Такое стремление понятно, если учитывать возможный приход к власти в США Дональда Трампа, у которого свое видение будущего НАТО, отношений с ЕС и ситуации вокруг Украины.

Ранее американский экономист Джим Роджерс отмечал, что военная и финансовая помощь Украине сильно сказывается на экономике ЕС и может даже привести к его развалу.
21 комментарий
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 09:11
    финский президент Александр Стубб призывает страны ЕС вообще перейти к «экономике военного времени». Явный намёк на подготовку к войне против России

    Ну так пусть финны покажут пример и первыми перейдут к экономике "военного времени"... Мне почему то кажется, что изнеженной и избалованной Европе это не понравится...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 09:26
      Ещё один черт из табакерки выполз (стубб). Не успели под штаты лечь, как у него кровь взыграла
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 10:33
        Эта финская рожа на Маннергеймову похожа
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 10:51
        Александр Стубб призывает страны ЕС вообще перейти к «экономике военного времени».

        Его физиономия чем-то напоминает Власова (изменник) , которого повесили после войны по приговору.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 09:29
      Финнам пора потуже затянуть пояса: пушки вместо масла, а то слишком разжирели. Жрать надо меньше. yes
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 09:11
    ...военная и финансовая помощь Украине сильно сказывается на экономике ЕС и может даже привести к его развалу.

    Который уж год ждём, - все глаза проглядели.
    stop Вулканы Исландии перестали проявлять активность и Йеллоустоун совсем не подаёт признаков жизни...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 09:44
      Такие конструкции обладают завидной устойчивостью, но если уж падают - то обычно внезапно. Вспомните - если бы 1-го января 1991-го вам бы сказали что через год СССР уже не будет, вы бы тогда - поверили?
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 09:13
    финский президент Александр Стубб призывает страны ЕС вообще перейти к «экономике военного времени». Явный намёк на подготовку к войне против России

    Ух финны раздухарились! Не рано ли? Как потом приползут? Или это уже при другом президенте будет?
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 09:30
      дак амеры вошли на их тер-рию...доступ к базам получили - всё, можно буйным финам становится в грозную позу и кричать боевые кличи..."америка защытить"
  4. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +2
    Сегодня, 09:16
    Как пишет агентство Bloomberg, финский президент Александр Стубб призывает страны ЕС вообще перейти к «экономике военного времени». Явный намёк на подготовку к войне против России

    Просто поражает, эта воля к смерти у подавляющего большинства восточноевропейских политиков.
    Может они считают себя бессмертными?
    Причем, Фины с нами как сыр в масле катались. Что им надо то?..
    Поразительно.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:27
      Или просто устали ждать смерти белой расы от естественных причин - гомосятины и феминизма.
      Рептилойды требуют ускориться.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 09:22
    Действительно! Финны бегут впереди паровоза в светлое будущее ? А, ведь могли бы получать сейчас неплохие доходы. Как во времена СССР.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:27
      Сидели бы тихо, как сыр в масле катались бы.
  6. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:26
    паразиты плодовиты...я про амеровских ставленников в различных странах...вот и эта крыса из них.
    Одного не понимаю...почему народ сидит молча, видя куда их тянут. Ведь эти шишки на передовой не окажутся в случай чего..а обычные граждане пойдут. Или если войне не у них, а на ней можно хорошо заработать, то можно и молчать?
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:28
    Ну, а куда деваться капитализму то? Хочешь не хочешь, а надо опять тратить огромные средства на оружие, потом война мировая, обнуление долгов, цен, передел ресурсов. Всегда так было.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 09:47
      Вспомним, как советская идеология описывала понятие общий кризис капитализма:

      обострение противоречий империализма с развитием государственно-монополистического капитализма и ростом милитаризма;

      усиление внутренней неустойчивости и загнивания капиталистической экономики, проявляющееся в растущей неспособности капитализма использовать полностью производительные силы (низкие темпы роста производства, периодические кризисы, постоянная недогрузка производственных мощностей, хроническая безработица);

      нарастание борьбы между трудом и капиталом;

      резкое обострение противоречий мирового капиталистического хозяйства;

      небывалое усиление политической реакции по всем линиям, отказ от буржуазных свобод и установление в ряде стран фашистских, тиранических режимов;

      глубокий кризис буржуазной политики и идеологии.
  8. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 09:31
    Очень странно, такое впечатление, что вся европа прям ждала случая повоевать с Россией...и вот теперь можно!! И нужно! И америка разрешила! И всё будет хорошо как в игровой стрелялке! Как подростки с детским максимализмом ,но это же Политики их избирают ,значит это настроение большинства европейцев .И они хотят пустить себе ( !!! ) кровь! Повторюсь очень странное отсутствие чувства самосохранения практически у всей европы.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:51
      Чтобы спокойно жить в красивом домике с газоном, а вокруг все такие вежливые, закон и порядок, чему удивляемся туристами за границей, нужно кого то ограбить т.е всё это за чужой счёт.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:49
    Интересно как этот финский олень, будет финнам рассказывать,что пора отказываться от многих вещей,но ведь русские прямо мечтают захватить Финляндию.
    Хотя я не удивлюсь ,если прямо так и скажут
  10. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 10:11
    еще один наголову ударенный, у них где-то есть запасной мир?
  11. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 10:12
    Европейцы похоже от леммингов произошли. Так и тянет их переодически массово самовыпилится как все вокруг себя сожрут. За этого финика и так понятно,очередной назначенец от госдепа и впк сша(одна крепко связанная контора), Народ видимо будет в восторге жрать лебеду и не мытся месяцами.