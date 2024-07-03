Источник назвал новые сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

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Источник назвал новые сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

Санкт-Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» заканчивает постройку третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков». Корабль уже начали готовить к выводу из эллинга. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Спуск на воду фрегата «Адмирал Исаков» намечен на сентябрь этого года, такие планы имеются у «Северной верфи». Ранее на предприятии сообщили о переносе сроков вывода корабля из эллинга с первой половины 2024 года на вторую по независящим от верфи причинам. Что это за причины, на «Северной верфи» не раскрыли, возможно, подвели смежники или вносились изменения по ходу работ. Еще в прошлом году сообщалось, что фрегат находится в высокой степени готовности.



Спуск третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков» по существующим планам намечен на сентябрь,

- приводит ТАСС слова источника.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Исаков» был заложен на «Северной верфи» 14 ноября 2013 года, в июле 2017 года началось формирование корпуса путем стыковки блоков. В сентябре 2021 года фрегат получил российскую силовую установку, на корабль установили турбины и редуктора дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж — от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.
16 комментариев
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  1. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    0
    Сегодня, 09:00
    пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр»

    автор, про "Циркон" забыл.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      Сегодня, 09:25
      Двенадцать лет на постройку серийного фрегата водоизмещением 5 тысяч тонн. Не знаю, как это комментировать. При Николае Втором и то быстрее строили.
      Технологии двадцать первого века. negative
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        +2
        Сегодня, 09:40
        Цитата: Бородач
        Не знаю, как это комментировать.

        Да что там Николай 2. При Петре первом за сезон флот строили.
        1. lexat7 Звание
          lexat7
          0
          Сегодня, 10:02
          Да что там, мы с батей за час лодку надуваем, пока сами не надуемся пивом laughing
          А если серьезно, возможно спуск перенесли в связи с необходимостью внесения изменений, учитывая опыт по борьбе с БЭКами request
          Поживем увидим!
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -1
      Сегодня, 09:48
      Не исключено, что его УВП не соответствуют размерам "циркона". Размеры большие, по данным западных источников - 9 Х 0,6 м. Возможно придется переделывать ячейки УВП.
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        0
        Сегодня, 09:50
        Цитата: ТермиНахТер
        Не исключено, что его УВП не соответствуют размерам "циркона".

        Все он может.
        6 октября 2020 г. из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

        Универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14
        В носовой части корпуса перед надстройкой размещены два восьмиячеечных модуля универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 (УКСК), предназначенные для хранения и запуска противокорабельных крылатых ракет 3М55 «Оникс» или PJ-10 «BrahMos», либо противокорабельных, противолодочных и стратегических ракет семейства «Калибр-НК»[18][31]. Также установка комплекс может использовать перспективные гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 «Циркон», принятие на вооружение которых ожидается в 2023 году
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 10:03
          Не исключено, что "Горшков" проходил доработку. Как два тихоокеанских корвета типа "Гремящий". УСКС - разработана хрен знает когда, тогда "циркон" только предполагался.
      2. Sergey39 Звание
        Sergey39
        0
        Сегодня, 10:05
        Что, Вы говорите, у Нас стандартная УКСК 3С14, устанавливается на все надводные корабли от МРК до фрегата. А, к этой ПУ подходят КР( Калибр, Оникс) и гиперзвуковая ракета «Циркон». Они все находятся в своих пусковых контейнерах, которые загружаются в ПУ.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 10:13
          Возможно, спорить не буду. Длинна максимальная "калибра", "оникса" - 8,6 м. "Циркон" почти на полметра длиннее и надо понимать - тяжелее. Так что, доработки возможны.
  2. Sevastiec Звание
    Sevastiec
    +2
    Сегодня, 09:00
    Весь утыкан пушками, абсолютно весь?
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 09:04
    Больше интересуют «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов», чьи появления на публике растянуты на 2024 год.
    Подозреваю, что даже Белоусов не сможет исключить в судьбе этих кораблей «непредвиденные изменения по ходу работ» и предсказуемые сдвиги сроков вправо...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 09:10
      Ни какой разведки не надо.В воскресенье на " Кузнецове" проведены противопожарные учения.На причал были эвакуированы- личный состав не принимающий участие в учениях и рабочие 35 СРЗ принимающие участие в ремонте.В воскресенье,рабочие? ( Североморские СМИ).
    2. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      -1
      Сегодня, 09:28
      Цитата: ROSS 42
      Больше интересуют «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов»

      ТАСС: стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» превысила 200 млрд рублей Стоимость ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» составила 200 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.24 авг. 2023 г.

      Теперь сравним.
      По оценке Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) минимальная цена фрегата 22350 составляет 18 млрд руб.

      Вот по моему (могу ошибаться, не моряк) даже 3 современных фрегата 22350 лучше, чем один пусть и большой, но очень дорогой корабль 20 века.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 09:53
    Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» — российский многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, четвёртый корабль проекта 22350.Строительство начато 14 ноября 2013 года

    Даже сказать нечего ,вот перестроились ,так перестроились !
  5. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    0
    Сегодня, 09:58
    Доброе утро коллеги. Меня, интересует: двигатель М55Р аналог украинских,"мотор -сичь"?
    На сайте, кто-то из коллег говорил,что в РФ, имеются Коломенский двигатель,а Рыбинцы со своим аналогом украинского двигателя . Коллега Бензорез, говорил,что Рыбинцы, на предсерийном этапе
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 10:06
    Можно детский вопрос: ещё со времён авиаатомохода "Ульяновск" в Союзе была налажена постройка кораблей т.н. "блоковая постройка", как так получается, что строим один фрегаг десять лет? У нас там что, бригада сварщиков из средней Азии?