Источник назвал новые сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»
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Санкт-Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» заканчивает постройку третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков». Корабль уже начали готовить к выводу из эллинга. Об этом сообщил источник в российском ОПК.
Спуск на воду фрегата «Адмирал Исаков» намечен на сентябрь этого года, такие планы имеются у «Северной верфи». Ранее на предприятии сообщили о переносе сроков вывода корабля из эллинга с первой половины 2024 года на вторую по независящим от верфи причинам. Что это за причины, на «Северной верфи» не раскрыли, возможно, подвели смежники или вносились изменения по ходу работ. Еще в прошлом году сообщалось, что фрегат находится в высокой степени готовности.
Спуск третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков» по существующим планам намечен на сентябрь,
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Исаков» был заложен на «Северной верфи» 14 ноября 2013 года, в июле 2017 года началось формирование корпуса путем стыковки блоков. В сентябре 2021 года фрегат получил российскую силовую установку, на корабль установили турбины и редуктора дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж — от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.
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