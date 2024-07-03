Зарубежная пресса размышляет, как изменится ядерная политика Ирана после выборов нового президента

Стратегия Пезешкиана основана на вере в то, что отмена санкций и повторное вступление в СВПД стабилизируют экономику Ирана и укрепят его международный авторитет. Если Пезешкиан победит на выборах, он будет добиваться возрождения СВПД, основываясь на подходе к нормализации отношений с Западом, что может стать для Запада окном возможностей немного дистанцировать Иран от Китая и России, предложив Ирану выгодную сделку. Однако западные державы наивно полагают, что Иран вернется к обогащению урана на 3,67%, что было согласовано в СВПД

Джалили воспринимает СВПД как договор о разоружении, который ставит под угрозу суверенитет и безопасность Ирана. Он и его союзники утверждают, что санкции не только наносят ущерб, но и могут быть использованы для повышения внутренней устойчивости при условии минимизации коррупции в системе

В случае победы Джалили на президентских выборах ядерная политика Ирана, вероятно, примет более вызывающий оборот. Он поддерживает сохранение порогового ядерного потенциала Ирана, утверждая, что это важно для национальной безопасности перед лицом предполагаемой агрессии Запада