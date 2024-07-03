Зарубежная пресса размышляет, как изменится ядерная политика Ирана после выборов нового президента
Издание MIDDLE EAST MONITOR проанализировало вероятные изменения ядерной политики Ирана после выборов нового президента. Несколько дней назад в Исламской Республике завершился первый тур голосования, по результатам которого в лидеры вырвались два кандидата - Масуд Пезешкиан и Саид Джалили. Эти политики представляют два диаметрально противоположных лагеря. Первый считается сторонником нормализации отношений с Западом, второй настроен вести страну в рамках конфронтационного курса с США и их союзниками. От того, кто победит во втором туре голосования, во многом будет зависеть и дальнейший подход Ирана к развитию своей ядерной программы.
Как известно, в 2015 году Иран подписал с США, Великобританией, Францией, Россией, Германией и Китаем Совместный всеобъемлющий план действий по отказу от обладания ядерным оружием. Однако в 2018 году Штаты в одностороннем порядке вышли из договора, чем, по мнению экспертов, выпустили джина из бутылки. С тех пор Исламская Республика находится как бы на распутье, размышляя о том, каким курсом следовать дальше. И именно от итогов президентских выборов, по мнению обозревателей, будет зависеть окончательный выбор.
– отмечает MIDDLE EAST MONITOR.
Приводя аргументы в поддержку этой позиции, издание отмечает, что с момента заключения СВПД геополитический ландшафт сильно изменился. И сейчас отношения Ирана с США полны недоверия.
Что же касается видения развития страны Саидом Джалили, то он выступает за более конфронтационный подход.
– подчеркивает издание.
Автор материала напоминает, что внешняя политика Джалили характеризуется поворотом в сторону восточных альянсов, особенно с Китаем и Россией.
– говорится в публикации.
Подводя итог, MIDDLE EAST MONITOR констатирует, что результаты президентских выборов не только определят будущее Ирана, но и проверят устойчивость глобальных усилий по нераспространению и стабильность на Ближнем Востоке.
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