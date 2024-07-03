Зарубежная пресса размышляет, как изменится ядерная политика Ирана после выборов нового президента

9
Зарубежная пресса размышляет, как изменится ядерная политика Ирана после выборов нового президента

Издание MIDDLE EAST MONITOR проанализировало вероятные изменения ядерной политики Ирана после выборов нового президента. Несколько дней назад в Исламской Республике завершился первый тур голосования, по результатам которого в лидеры вырвались два кандидата - Масуд Пезешкиан и Саид Джалили. Эти политики представляют два диаметрально противоположных лагеря. Первый считается сторонником нормализации отношений с Западом, второй настроен вести страну в рамках конфронтационного курса с США и их союзниками. От того, кто победит во втором туре голосования, во многом будет зависеть и дальнейший подход Ирана к развитию своей ядерной программы.

Как известно, в 2015 году Иран подписал с США, Великобританией, Францией, Россией, Германией и Китаем Совместный всеобъемлющий план действий по отказу от обладания ядерным оружием. Однако в 2018 году Штаты в одностороннем порядке вышли из договора, чем, по мнению экспертов, выпустили джина из бутылки. С тех пор Исламская Республика находится как бы на распутье, размышляя о том, каким курсом следовать дальше. И именно от итогов президентских выборов, по мнению обозревателей, будет зависеть окончательный выбор.



Стратегия Пезешкиана основана на вере в то, что отмена санкций и повторное вступление в СВПД стабилизируют экономику Ирана и укрепят его международный авторитет. Если Пезешкиан победит на выборах, он будет добиваться возрождения СВПД, основываясь на подходе к нормализации отношений с Западом, что может стать для Запада окном возможностей немного дистанцировать Иран от Китая и России, предложив Ирану выгодную сделку. Однако западные державы наивно полагают, что Иран вернется к обогащению урана на 3,67%, что было согласовано в СВПД

– отмечает MIDDLE EAST MONITOR.

Приводя аргументы в поддержку этой позиции, издание отмечает, что с момента заключения СВПД геополитический ландшафт сильно изменился. И сейчас отношения Ирана с США полны недоверия.

Что же касается видения развития страны Саидом Джалили, то он выступает за более конфронтационный подход.

Джалили воспринимает СВПД как договор о разоружении, который ставит под угрозу суверенитет и безопасность Ирана. Он и его союзники утверждают, что санкции не только наносят ущерб, но и могут быть использованы для повышения внутренней устойчивости при условии минимизации коррупции в системе

– подчеркивает издание.

Автор материала напоминает, что внешняя политика Джалили характеризуется поворотом в сторону восточных альянсов, особенно с Китаем и Россией.

В случае победы Джалили на президентских выборах ядерная политика Ирана, вероятно, примет более вызывающий оборот. Он поддерживает сохранение порогового ядерного потенциала Ирана, утверждая, что это важно для национальной безопасности перед лицом предполагаемой агрессии Запада

– говорится в публикации.

Подводя итог, MIDDLE EAST MONITOR констатирует, что результаты президентских выборов не только определят будущее Ирана, но и проверят устойчивость глобальных усилий по нераспространению и стабильность на Ближнем Востоке.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 09:15
    Перед Ираном несколько примеров преступного пренебрежения стран Азии в отношении собственной обороноспособности.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:49
      С тех пор Исламская Республика находится как бы на распутье, размышляя о том, каким курсом следовать дальше. И именно от итогов президентских выборов, по мнению обозревателей, будет зависеть окончательный выбор.

      Да нет никакого распутья... Куда аятолла (шиитское духовенство) скажет, туда Иран и пойдёт...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:17
    «Как изменится ядерная политика Ирана после выборов нового президента» —

    — А это как Высший руководитель Ирана великий аятолла решит ...
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:17
    внешняя политика Джалили характеризуется поворотом в сторону восточных альянсов, особенно с Китаем и Россией.

    Как бы поберечься ему нужно. А то США подсуетятся чтобы только один кандидат остался
    1. spectr Звание
      spectr
      0
      Сегодня, 09:30
      А если победит Масуд Пезешкиан, то и духовный лидер Ирана может под удар попасть.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:17
    Даже не переживаю,будет у Ирана "бонба" при любом президенте.Кстати прикольные новости из Иракского курдистана,курды приплыли.Нефть они теперь будут продавать только Иракской госкомпании,а не с американцами мутить.Китайцы подсуетились. laughing
  5. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    0
    Сегодня, 09:35
    Самое любопытное,, что они из двух крайних полюсов.
    Такое редко бывает . Обычно:фаворитами бывают :из партии власти или из оппозиции. Когда, народ "наестся"политики правительства,то поддерживают, того кто обещает перемены
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 09:45
    Ничего не изменится. Стратегические решения принимает не президент.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:47
    Стратегия Пезешкиана основана на вере в то, что отмена санкций и повторное вступление в СВПД стабилизируют экономику Ирана и укрепят его международный авторитет.

    В задницу это авторитет ,если в стране страдает экономика. Какой то глупый выход ,США от Ирана,за снятие санкций потребуют столько ,что это скорее прибьет экономику .Санкции для Ирана вечны и пора бы исходить из этого основопологающего тезиса.
    Пара вступать в БРИГС ,развивать параллельные отношения