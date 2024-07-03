Применение мотоциклетных групп позволило ВС РФ быстро освободить н.п. Старомайорское и занять опорники ВСУ на Угледарском направлении
При штурме вражеских опорных пунктов и иных объектов Вооруженные силы Российской Федерации все чаще применяют группы бойцов на мотоциклах. На этот нюанс обращают внимание многие военные эксперты, в том числе и западные.
Не так давно бойцы российской армии для штурма опорных пунктов ВСУ использовали мотоциклы повышенной проходимости. Мотоциклетным группам удалось очень быстро продвинуться к украинским позициям, оставаясь незамеченными противником, после чего бойцы успешно провели операцию по захвату опорных пунктов ВСУ.
По мнению ряда военных экспертов, использование мотоциклетных групп на фронте свидетельствует о том, что российское военное командование начало делать упор на два основных показателя – мобильность и элемент внезапности. В Министерстве обороны Российской Федерации отмечают, что боец на мотоцикле способен передвигаться со скоростью 100 километров в час. Именно активное применение мотоциклетных групп позволило освободить село Старомайорское и занять ряд важных опорных пунктов противника на Угледарском направлении.
- приводит военное ведомство слова одного из российских военнослужащих.
Таким образом, штурм Старомайорского и захват опорных пунктов на Угледарском направлении являются одними из наиболее свежих и впечатляющих примеров применения штурмовых групп на мотоциклах и квадроциклах для решения поставленных вышестоящим командованием боевых задач.
Кроме того, использование мобильных штурмовых групп на мотоциклах и квадроциклах значительно увеличивает скорость перемещения российских военных при проведении штурмовых действий и создает большие препятствия для работы беспилотной авиации противника.
Наносить удары дронами по разрозненным мотоциклетным группам, перемещающимся на большой скорости, гораздо сложнее, чем применять беспилотники против более медленных групп бронированной техники. Наконец, мотоциклы и квадроциклы более дешевы и просты в обслуживании, чем тяжелая бронированная техника – бронетранспортеры, боевые машины пехоты.
Всё идет к тому, что скоро в составе российских мотострелковых частей появятся специальные моторизованные подразделения, например – мотоциклетные взводы.
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