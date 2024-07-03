Применение мотоциклетных групп позволило ВС РФ быстро освободить н.п. Старомайорское и занять опорники ВСУ на Угледарском направлении

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Применение мотоциклетных групп позволило ВС РФ быстро освободить н.п. Старомайорское и занять опорники ВСУ на Угледарском направлении

При штурме вражеских опорных пунктов и иных объектов Вооруженные силы Российской Федерации все чаще применяют группы бойцов на мотоциклах. На этот нюанс обращают внимание многие военные эксперты, в том числе и западные.

Не так давно бойцы российской армии для штурма опорных пунктов ВСУ использовали мотоциклы повышенной проходимости. Мотоциклетным группам удалось очень быстро продвинуться к украинским позициям, оставаясь незамеченными противником, после чего бойцы успешно провели операцию по захвату опорных пунктов ВСУ.



По мнению ряда военных экспертов, использование мотоциклетных групп на фронте свидетельствует о том, что российское военное командование начало делать упор на два основных показателя – мобильность и элемент внезапности. В Министерстве обороны Российской Федерации отмечают, что боец на мотоцикле способен передвигаться со скоростью 100 километров в час. Именно активное применение мотоциклетных групп позволило освободить село Старомайорское и занять ряд важных опорных пунктов противника на Угледарском направлении.

Дерзко, нагло выполнили эту задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прямо в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа

- приводит военное ведомство слова одного из российских военнослужащих.

Таким образом, штурм Старомайорского и захват опорных пунктов на Угледарском направлении являются одними из наиболее свежих и впечатляющих примеров применения штурмовых групп на мотоциклах и квадроциклах для решения поставленных вышестоящим командованием боевых задач.


Кроме того, использование мобильных штурмовых групп на мотоциклах и квадроциклах значительно увеличивает скорость перемещения российских военных при проведении штурмовых действий и создает большие препятствия для работы беспилотной авиации противника.

Наносить удары дронами по разрозненным мотоциклетным группам, перемещающимся на большой скорости, гораздо сложнее, чем применять беспилотники против более медленных групп бронированной техники. Наконец, мотоциклы и квадроциклы более дешевы и просты в обслуживании, чем тяжелая бронированная техника – бронетранспортеры, боевые машины пехоты.

Всё идет к тому, что скоро в составе российских мотострелковых частей появятся специальные моторизованные подразделения, например – мотоциклетные взводы.
14 комментариев
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  1. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 10:32
    По мнению ряда военных экспертов, использование мотоциклетных групп на фронте свидетельствует о том, что российское военное командование начало делать упор на два основных показателя – мобильность и элемент внезапности.

    нас хотят убедить в том, что МО РФ эти процессы регулирует...??
    а ничего, что все сказанное в статье - это инициатива "снизу", на которую финансирования - нет, и помощь только от волонтеров...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 10:43
      Коллега приехал в отпуск.Покупает что то проходимое.Выбор невелик-нива,увзик.Купил буханку.Понятно,что не для атаки.Но и там тоже ногами не находишся..
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Сегодня, 10:55
        Коллега приехал в отпуск.Покупает что то проходимое.

        а нас (ЦБ РФ) пытаются убедить, что выплаты на СВО - разгоняют инфляцию...
    2. Курильщик Звание
      Курильщик
      +2
      Сегодня, 10:43
      нас хотят убедить в том, что МО РФ эти процессы регулирует...??

      Вас хотят убедить какие то не известные (ряд военных экспертов) эксперты!!! таким экспертом может быть ваш сосед....

      Цитата: Дедок
      ..это инициатива "снизу", на которую финансирования - нет, и помощь только от волонтеров...

      Когда это было иначе? Хочешь выжить- придумаешь еще и не такое!!
      Думаете "железный капут" придумали в МО ? Или подкоп на 3км - это приказ МО?
  2. Аргон Звание
    Аргон
    +2
    Сегодня, 10:37
    Наверное самое время ещё и на дельтапланах налеты делать )))
    А если серьезно
    Всё идет к тому, что скоро в составе российских мотострелковых частей появятся специальные моторизованные подразделения, например – мотоциклетные взводы.

    Надеюсь сможем обеспечить самокатами и "электроциклами " . Соберём с улиц городов всех гонщиков...
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 10:41
      Наверное самое время ещё и на дельтапланах налеты делать )))

      ХАМАС такое уже проворачивал, кстати.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:38
    Не верю вообще в эти идеи. Первым делом расчет на НЕ подготовленное подразделение врага. Мужики на свой страх и риск идут на штурм,на мотоциклах.
    Если наряд не спит ,то подготовленный снайпер ,гранатометчик перебьет это наступающее подразделение шутя .
    1. bubalik Звание
      bubalik
      -1
      Сегодня, 10:44
      Мужики на свой страх и риск идут на штурм,на мотоциклах.
      ,,,было видео недавно ,они к опорнику даже не подъехали,из пулеметов положили.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 10:56
        И ещё больше видео удачных штурмов мотоциклетных групп
  4. слава1974 Звание
    слава1974
    +1
    Сегодня, 10:40
    Как можно сравнивать БМП и мотоцикл?
    То определиться не могут, что лучше, подвижная БМП-3 с легкой броней и мощным оружием, или тяжелая "Мардер" или "Бредли" малоподвижная со слабой пушкой и лучшей броней.И вдруг ,на мотоциклах в атаку идти.
    Тактический прием ,который иногда может получиться ,если застать врасплох противника.Не более.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:54
      Вражеские операторы фпв и артиллерия не успевают среагировать. При этом наши долбят позиции фпв, а перед тем артиллерией, не давая поднять им головы. Да и фпв попасть по мотоциклу сложно. Скорее можно сказать, что иногда такая тактика не срабатывает
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 10:42
    Наверное хорошо использовать бесшумные на батареях. вот это будет скрытно, мотоцикл очень шумный и его далеко слышно
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 10:52
      Вы эндуро имеете ввиду? Урал или Днепр ну совсем не назвать было очень шумными, тарахтели, конечно, но не прям беда-беда
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:49
    К мотоциклу бы ещё рэб индивидуальный, но тогда свою связь надо на какие-то другие частоты переводить (наверно)