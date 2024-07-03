«Нам придётся что-то предпринять»: глава ФРС США заявил о невозможности поддержания нынешнего уровня госдолга страны
Текущий уровень государственного долга США очень велик и в обозримой перспективе поддерживать его просто невозможно. С таким заявлением выступил руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Как отметил Пауэлл, тот путь, по которому в настоящее время следуют США, неустойчив. Никаких сомнений в этом, по его словам, быть не может, и существование столь огромного государственного долга является проблемой высшего уровня для американского государства.
Сейчас, подчеркивает глава ФРС США, ключевой задачей для страны является ее возвращение на путь устойчивого развития. Ведь экономическая ситуация для американского государства стремительно ухудшается, а наращивать долг бесконечно нельзя.
- подчеркнул руководитель ФРС США.
Напомним, что в январе 2024 года государственный долг США впервые в истории страны преодолел отметку в 34 триллиона долларов. Только за один 2023 год американский государственный долг вырос почти на 10 процентов, то есть на 2,7 триллиона долларов. Это – аналитические данные министерства финансов США, то есть вполне официальная информация. Американский федеральный бюджет остается дефицитным, что способствует дальнейшему увеличению размера государственного долга.
По состоянию на конец 2023 года, крупнейшими держателями государственного долга США были Япония, Китай, Великобритания, Люксембург и Канада. При этом Китай начал стремительно сокращать свои инвестиции в государственные облигации Соединенных Штатов, что создает для Вашингтона дополнительные проблемы.
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