«Нам придётся что-то предпринять»: глава ФРС США заявил о невозможности поддержания нынешнего уровня госдолга страны

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«Нам придётся что-то предпринять»: глава ФРС США заявил о невозможности поддержания нынешнего уровня госдолга страны

Текущий уровень государственного долга США очень велик и в обозримой перспективе поддерживать его просто невозможно. С таким заявлением выступил руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

Как отметил Пауэлл, тот путь, по которому в настоящее время следуют США, неустойчив. Никаких сомнений в этом, по его словам, быть не может, и существование столь огромного государственного долга является проблемой высшего уровня для американского государства.



Сейчас, подчеркивает глава ФРС США, ключевой задачей для страны является ее возвращение на путь устойчивого развития. Ведь экономическая ситуация для американского государства стремительно ухудшается, а наращивать долг бесконечно нельзя.

Мне сложно говорить о времени, но в долгосрочной перспективе рано или поздно нам придется что-то предпринять. И лучше рано, чем поздно

- подчеркнул руководитель ФРС США.

Напомним, что в январе 2024 года государственный долг США впервые в истории страны преодолел отметку в 34 триллиона долларов. Только за один 2023 год американский государственный долг вырос почти на 10 процентов, то есть на 2,7 триллиона долларов. Это – аналитические данные министерства финансов США, то есть вполне официальная информация. Американский федеральный бюджет остается дефицитным, что способствует дальнейшему увеличению размера государственного долга.

По состоянию на конец 2023 года, крупнейшими держателями государственного долга США были Япония, Китай, Великобритания, Люксембург и Канада. При этом Китай начал стремительно сокращать свои инвестиции в государственные облигации Соединенных Штатов, что создает для Вашингтона дополнительные проблемы.
38 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 09:24
    2/3 госдолга находится в США в американских банках.ФРС наплевать на внешние заимствования,бомба у них внутри и тикает.Была надежда на глобальный энергопереход - но что то не срастается.США ЮВА посылают лесом.
    1. Венд Звание
      Венд
      +6
      Сегодня, 09:33
      Сейчас, подчеркивает глава ФРС США, ключевой задачей для страны является ее возвращение на путь устойчивого развития.
      Устойчивое развитие США это путь воровства и ограбления других государств. Этот путь США не приемлем для России и других суверенных государств.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +4
        Сегодня, 09:41
        Отказываться от хищнических привычек - сложно, но придется. Расклад нынче не тот.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 10:08
          Мне сложно говорить о времени, но в долгосрочной перспективе рано или поздно нам придется что-то предпринять. И лучше рано, чем поздно

          Я так понимаю, обесценить доллар и перейти на "амеро", а все долги выплатить уже обесцененными зелёными фантиками... Ну или развязать глобальную третью мировую... am
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +1
            Сегодня, 10:14
            За амеро говорят еще с прошлого века, но дальше разговоров не пошло. Одномоментный отказ от доллара обрушит всю экономику привязанную к доллару. Кто пострадает больше всех?
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 10:27
              Кто пострадает больше всех?

              Вопрос конечно риторический... Казалось бы Штаты, ан нет... Эти всегда умудряются выползти из любой передряги... Они конечно тоже пострадают, но в основном пострадают те экономики, которые полностью завязаны на доллар и все свои сбережения хранят в американских ценных бумагах... А Штаты начнут устанавливать господство своей новой валюты... Авианосцы то у них никуда не денутся... Впрочем всё это больше смахивает на шутку в которую я и сам не очень то верю... feel
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                0
                Сегодня, 10:42
                США закупает огромное количество сырья, энергоносителей и т. д. - за доллары. Отказ от доллара, чем будут платить?
                1. Lev_Russia Звание
                  Lev_Russia
                  0
                  Сегодня, 10:47
                  Отказ от доллара, чем будут платить?

                  Чужим золотом из Форт-Нокса... laughing Ну и потом, Штаты не только покупают, но и продают сырьё... Просто перейдут на своё, перестав покупать чужое... Впрочем, я же не утверждаю что Штаты не пострадают и останутся гегемоном... Нет конечно - пострадают и станут обыкновенной региональной державой... Ну так это нам и нужно...
                  1. ТермиНахТер Звание
                    ТермиНахТер
                    0
                    Сегодня, 10:49
                    Золото из США и Англии понемногу начинают растаскивать по домам, если оно там вообще есть.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 09:36
      Что тут посоветовать США? Или резко сокращать расходы, меньше жрать, ходить пешком или объявить дефолт и девальвировать доллар. yes
      США, как всегда, выберут третий вариант: развязать войны по всему миру и обнулиться.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:42
        Обнуление , наверно может закончится обугливанием?!
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Сегодня, 10:15
          Добрый день, Андрей. Обугливания не хотелось бы, могут пострадать те, кто к матрасникам никакого отношения не имеет.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 09:43
        Ходить пешком - не вариант. В небольших американских городках, а их очень много, вообще нет общественного транспорта. Поэтому у них автомобиль - это не роскошь, а средство передвижения. Почему простая америка очень болезненно реагирует на повышение цен на бензин. Даже повышение на 10 центов на галлон, в месяц ощутимо бьет по карману.
      3. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Бородач
        Что тут посоветовать США?

        Зачем , им что то советовать ? Советовать нужно другим странам . Мой совет - создавайте свою финансовую платежную систему для мировой торговли( учтя ошибки ФРС США ), забудьте об долларе ( введите свою наднациональную валюту ) , из за его токсичности. И проблемы ФРС США , будут уже не Вашими проблемами . hi
    3. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 10:00
      Да там хоть внутри банки рухнут,что внешний госдолг накроет один фиг много много корпораций накроется крупныхи влияние на ноль в мире упадет, а работать как вьетнамцы или китайцы они впринципе не способны. Остается одно, мировая война или на дно.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:04
        А США без создания коалиции воевать умеют?
    4. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 10:13
      Была надежда на глобальный энергопереход

      У них была надежда, что в результате того, что заставят страны внедрить энергопереход, они хорошо подпитаются. И отчасти это удавалось им с некоторыми европейскими странами. Но --- мало выгодно получилось, не хватает всё равно. Единственное время, когда был профицит бюджета --- это при Клин тоне, когда грабили Советское наследство и Восточную Европу.Вроде, recourse даже, долг чуть уменьшился тогда, или не вырос. Они это прекрасно помнят и хотят повторять.
    5. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 10:47
      «Нам придётся что-то предпринять»

      ФРС еще добавит электронных ноликов в бюджете. Для этого даже печатать ничего не надо и бумагу тратить.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 09:25
    Интересно и когда же коллекторы с утюгами и паяльниками нагрянут к США за долгами . . . winked
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:36
      Хотел бы тоже на это посмотреть ,банкиры с Уол Стрита с паяльниками заходят в здание ФРС и "проводник" у них старушка Йеллен.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 09:40
      Крупнейшие держатели госдолга США — это само правительство и центробанк, то есть ФРС. Вместе на них приходится 39,5% от всего госдолга.

      Еще 24,4% американского госдолга приходится на иностранных кредиторов. Самый крупный из них — Япония с 1,1 трлн долларов, или 3,5% от всего объема. Следом за ней идет КНР с 0,9 трлн, или 2,8% от госдолга.

      Остальные 36,1% долга распределены среди инвесторов разных видов: паевые инвестфонды, банки, местные правительства в штатах США, пенсионные фонды, страховые компании и обычные физлица.

      Оно конечно вставить паяльник самому себе таки можно, но вряд ли результативно... what wink

      Это к вопросу о том, что типа США всех шваркнут и откажутся отдавать долги. Увы - тех кого можно было бы офоршмачить всего четверть, остальные-то свои...
    3. Юра Звание
      Юра
      +2
      Сегодня, 09:51
      Цитата: андрей мартов
      Интересно и когда же коллекторы с утюгами и паяльниками нагрянут к США за долгами . . . winked

      Здесь ситуация наоборот, США с утюгами и паяльниками заставляют японцев давать им в долг деньги, вынуждая их покупать долговые обязательства, взамен тех от которых избавляются китайцы, всё для того чтобы США разрешили японцам покупать российский газ в обход санкций, чья экономика не работает без него.
    4. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 10:07
      Цитата: андрей мартов
      Интересно и когда же коллекторы с утюгами и паяльниками нагрянут к США за долгами . . .

      Сначала к Борелю с Урсулой , ну а потом к Ротшильдам , Рокфелерам , Морганам и прочим акционерам ФРС США . wassat
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 09:26
    "...Крупнейшими держателями государственного долга США были Япония, Китай, Великобритания, Люксембург и Канада. При этом Китай начал стремительно сокращать свои инвестиции в государственные облигации Соединенных Штатов..."

    Если ещё и Люксембург последует примеру Китая, то вообще доллару капец! laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:28
    «В долгосрочной перспективе рано или поздно нам придётся что-то предпринять. И лучше рано, чем поздно» —

    — И лучше что-то, чем ничто-то ...
  5. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 09:28
    При этом Китай начал стремительно сокращать свои инвестиции в государственные облигации Соединенных Штатов

    а можно "цифры" представить, чтобы "увидеть" сокращение в процентах...?
    1. Юра Звание
      Юра
      +2
      Сегодня, 10:01
      Цитата: Дедок
      При этом Китай начал стремительно сокращать свои инвестиции в государственные облигации Соединенных Штатов

      а можно "цифры" представить, чтобы "увидеть" сокращение в процентах...?

      Почти наполовину по сравнению с началом СВО было менее полутора триллиона долларов стало примерно 760 миллиардов. здесь подробнее - https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/kitay-otkryl-novuyu-eru-dedollarizatsii-prodav-obligatsii-ssha-na-53-3-milliarda-dollarov/?ysclid=ly5hgmcdx3638482784
  6. Vasia Звание
    Vasia
    +3
    Сегодня, 09:32
    Вопрос не столько в размере долга, сколько в стоимости его обслуживания.
    В последнем квартале 2023 года сумма квартальных расходов на выплату процентов по долгу превысила 1 триллион долларов. Как сообщило бюджетное управление конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону", - говорится в документе.

    https://ria.ru/20240626/gosdolg-1955468922.html
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:38
    Обслуживание долга будет сжирать рост экономики США?
  8. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 09:39
    Мне сложно говорить о времени, но в долгосрочной перспективе рано или поздно нам придется что-то предпринять
    Поспать , проснутся и опять включить на полную печатный станок....
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:39
    Развязать очередную мировую войну , больше вы ни на что не способны.
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 09:39
    Даже в рейхсканцелярии осознали сложность ситуации, поглядим - какие будут выводы и результаты.
  11. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 09:40
    понять и простить видимо хахаха
  12. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 09:41
    . крупнейшими держателями государственного долга США были Япония, Китай, Великобритания, Люксембург и Канада. При этом Китай начал стремительно сокращать свои инвестиции

    Эти страны не смогут обеспечить амерзцам ежегодные инвестиции в размере 2,7 триллиона долларов, даже если кушать перестанут. Это наш годовой ввп. Печатать баксы можно, но нужно чтобы они были востребованы, то есть кто бы что не говорил - невозможно их печатать бесконечно без инфляции. А спрос на эту валюту в мире не растёт больше
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:42
    США не собираются отдавать основной долг и это уже открыто говорят - все что надо знать о долговых обязательствах США.
  14. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +2
    Сегодня, 09:47
    Коллеги, ну прям попёрло, так попёрло!!! Россия - богатеет, Америке скоро кирдык, не новости - а просто бальзам на душу!!! wink Только мааааленький такой червячок внутри говорит - готовься, братуха, дырку в ремне новую бить, раз такие новости пошли одна за одной! ИМХО, конечно же
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 10:15
      Только мааааленький такой червячок внутри говорит - готовься, братуха, дырку в ремне новую бить

      +100500!
  15. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 10:13
    ..рано или поздно нам придется что-то предпринять. И лучше рано, чем поздно - подчеркнул руководитель ФРС США
    и кто же это ему позволит? ))
    К сожалению, политики предпочитают простые решения типа "война все спишет". К тому и идем ((