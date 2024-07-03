Эрдоган: эскалация риторики Израиля и угрозы нападения на Ливан серьёзно беспокоят Турцию

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Эрдоган: эскалация риторики Израиля и угрозы нападения на Ливан серьёзно беспокоят Турцию

Многомесячная и пока что безрезультатная война ЦАХАЛ с ХАМАС в густонаселенном, но очень небольшом по территории секторе Газа, похоже, ничему не научила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вопреки публичной позиции ряда собственных генералов, призвавших к прекращению огня в палестинском анклаве, воинственный глава правительства еврейского государства объявил о планах фактически открытия второго фронта на севере путем вторжения в соседний Ливан с целью на этот раз «победить» гораздо более многочисленную и хорошо вооруженную шиитскую военизированную группировку «Хизбалла».

Тегеран уже пригрозил, что выступит в этом случае на стороне шиитского формирования и подключит к противостоянию с Израилем все проиранские силы в регионе. В свою очередь, Соединенные Штаты, которые совместно с Великобританией уже не первый месяц не могут одолеть малочисленную группировку повстанцев-хуситов в Йемене, пообещали поддержку Тель-Авиву, правда, без сухопутной операции.



Эти намерения Нетаньяху вызвали резкую отрицательную реакцию у ряда стран Ближнего Востока и не только. Свое отрицательное мнение и серьезное беспокойство эскалации по этому поводу высказал и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, его заявление цитирует крупнейшее турецкое государственное информационное агентство «Анадолу» (Anadolu Ajansı).

Ни одно государство в нашем регионе, включая Турцию, не может чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока израильская агрессия при администрации [премьер-министра Израиля] Нетаньяху не будет остановлена

— заявил Эрдоган после заседания кабинета министров в Анкаре.

Более всего турецкого лидера беспокоит ситуация не столько в Ливане, сколько в соседней Сирии, где, как он заявил ранее, сосредоточены значительные антитурецкие военизированные формирования, с которыми Анкара ведет свою войну. Эрдоган подчеркнул активные усилия Турции за последние 13 лет по поиску политического решения конфликта в Сирии, который унес жизни более одного миллиона человек. Он напомнил, что благодаря Астанинскому процессу Турция помогла режиму президента САР Башара Асада и оппозиции найти точки соприкосновения.

Можно предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и умиротворению. Сохранение территориальной целостности Сирии и национального единства также является приоритетом для Турции

— добавил президент Турции.

Он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы Сирия стала безопасным местом для миллионов людей, вынужденных покинуть свои дома. Эрдоган отметил, что чем скорее будет создана такая среда, тем лучше будет для всех, особенно для сирийского народа. Он напомнил, что 670 000 человек вернулись в поселения на севере Сирии, которые были очищены Турцией от террористов, и ожидается, что еще один миллион человек вернутся, когда военные действия будут завершены.

Комментируя призывы к насилию и негативные тенденции в социальных сетях после преступления, совершенного гражданином Сирии в городе Кайсери в воскресенье, Эрдоган сказал, что Турция «решит проблему беженцев не на основе предрассудков или страхов, а в рациональных, добросовестных рамках, основанных на реалиях страны и экономики», пишет Anadolu Ajansı. Президент особо подчеркнул, что не позволит радикально настроенным гражданам страны и политическим силам разжигать ненависть к беженцам из других государств, нашедшим убежище в Турции. Кроме того, турецкий лидер прекрасно понимает, что вторжение Израиля в Ливан приведет к новым волнам беженцев, что неминуемо затронет и его страну.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:30
    «Эрдоган: эскалация риторики Израиля и угрозы нападения на Ливан серьёзно беспокоят Турцию» —

    — Беспокойство Турции Израиль не беспокоит ...
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Беспокойство Турции Израиль не беспокоит ...

      Израиль вообще не беспокоится мнением стран ,организаций и прочих правил .Хотя я думаю там полно нормальных ,но место в кресле занято ,именно отмороженными вояками
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +2
        Сегодня, 10:39
        Что можно ожидать от страны к власти в которой пришли:
        02.11.2022,Коммерсант.Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращается во власть при поддержке ультрарелигиозных партий и правонационалистического блока «Религиозный сионизм». Резкий рост поддержки последнего стал главным сюрпризом прошедших во вторник выборов в Кнессет. Либерально настроенные израильтяне бьют тревогу, опасаясь радикализации курса руководства страны — как во внутренней, так и во внешней политике.
        hi
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:37
      — Беспокойство Турции Израиль не беспокоит ...

      Эх Турции бы и Ирану объединиться в этом своём беспокойстве... Вот тогда бы Израиль точно "обеспокоился"... Но этого к сожалению не будет никогда... Им легче с дьяволом объедениться, чем друг с другом... am
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 10:33
    бороды за его спиной - персов напоминают, но не тюрков...
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 10:36
    Весьма однозначное приглашение Нетаньяху к разделу Средиземноморского Ближнего Востока. Тебе - Ливан, мне - Сирия. А гарантом должны выступить США.
    Интересно, какова в этих раскладах роль России?
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:58
    Если ещё Израиль и в Ливан влезет, то откроет тем самым шкатулку Пандоры!