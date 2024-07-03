От ШОС к ШОС+: на саммите в Астане Владимир Путин встретится с Реджепом Эрдоганом и Си Цзиньпином

Президент России сегодня прилетел в Астану, где 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран-участниц ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации, а также вопросы совершенствования ее деятельности.Программа саммита, впрочем, предусматривает и двусторонние контакты. В частности, на 3 июля у Владимира Путина запланировано сразу шесть встреч. В их числе переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином и и.о.главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Очевидно, что круг проблем, которые будут обсуждать лидеры, не ограничится вопросами дальнейшего функционирования ШОС.Еще одной особенностью нынешнего саммита, по мнению экспертов, является встреча в формате ШОС+. Участие в ней кроме стран-участниц организации примут лидеры приглашенных государств. В их числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Кроме того, участие во встрече примет генсек ООН Антониу Гутерриш.Как поясняют в Кремле, этот формат будет впервые, до этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС.Стоит также отметить, что на саммите в Астане в состав шанхайской организации сотрудничества будет официально принята Беларусь. Александр Лукашенко также примет участие в мероприятиях саммита.

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