От ШОС к ШОС+: на саммите в Астане Владимир Путин встретится с Реджепом Эрдоганом и Си Цзиньпином

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От ШОС к ШОС+: на саммите в Астане Владимир Путин встретится с Реджепом Эрдоганом и Си Цзиньпином

Президент России сегодня прилетел в Астану, где 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран-участниц ШОС обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации, а также вопросы совершенствования ее деятельности.

Программа саммита, впрочем, предусматривает и двусторонние контакты. В частности, на 3 июля у Владимира Путина запланировано сразу шесть встреч. В их числе переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином и и.о.главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Очевидно, что круг проблем, которые будут обсуждать лидеры, не ограничится вопросами дальнейшего функционирования ШОС.



Еще одной особенностью нынешнего саммита, по мнению экспертов, является встреча в формате ШОС+. Участие в ней кроме стран-участниц организации примут лидеры приглашенных государств. В их числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Кроме того, участие во встрече примет генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как поясняют в Кремле, этот формат будет впервые, до этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС.

Стоит также отметить, что на саммите в Астане в состав шанхайской организации сотрудничества будет официально принята Беларусь. Александр Лукашенко также примет участие в мероприятиях саммита.
7 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 09:44
    Отличная возможность поговорить с господами за коалицию и задать им ряд неудобных вопросов. Или шахматист как обычно сделает вид, что ничего не происходит, чтобы не беспокоить "уважаемых друзей"?
    1. ААК Звание
      ААК
      0
      Сегодня, 10:21
      И "Анкл Си" и "Друг Реджеп" на встречах будут склонять Величайшего к договорняку, поскольку и у одного и у другого есть очень серьёзные интересы на бывшей УССР, которые им "интереснее" воплощать без учёта интересов России, но на которые они могут "подписать" определённые круги из наших "Буратин", как бы потом опять Леопольд не стонал, что его обманули...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:45
    Гуттериша пинками загнали в Астану,подозреваю как он упирался.Это не бумажки написанные в госдепе зачитывать ,раз в неделю.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:30
      Гуттериш - засланный казачок. yes
      Кто там что-то говорил об изоляции России? Интересанты в очереди стоят с открытыми хлеборезками, чтобы не упустить свой кусочек пирога. yes
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:05
    В Турции вон какую бучу замутили , не хотели чтобы Эрдоган на саммит не приезжал.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:05
    . участие во встрече примет генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Зачем шпиона-то пригласили, или он сам без мыла влез? negative
  5. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:13
    Программа саммита, впрочем, предусматривает и двусторонние контакты.

    Эрдоган сам по себе двухсторонний - и вашим и нашим, так что с ним возможны только трёхсторонние контакты... laughing