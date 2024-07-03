Украинские военные с потерями покинули позиции в восточной части Часова Яра, мкр Канал перешёл под контроль армии России
Подразделения Вооруженных сил РФ полностью контролируют часовоярский микрорайон «Канал» и закрепились в нем. Они ведут активные наступательные действия в урочище Орлова, продвигаясь к каналу Северский Донец – Донбасс.
Об этом сообщают ресурсы противника.
Таким образом, они подтверждают информацию, предоставленную агентству ТАСС силовиками Донецкой Народной Республики, что под натиском ВС России украинские военные покинули позиции на востоке Часова Яра, которые ранее были заняты ими ценой больших усилий и потерь. Теперь, утверждает представитель одного из силовых ведомств ДНР, Вооруженные силы Украины усиливают оборону западной части города, смирившись с потерей восточной.
- рассказал источник агентства о действиях ВСУ.
По его словам, украинские военные сосредоточились также на строительстве оборонительных укреплений возле канала Северский Донец – Донбасс.
О ситуации в Часовом Яре и его окрестностях по состоянию на вечер «Военное обозрение» сообщало вчера.
Конечно, ВСУ обороняются ожесточенно и не сдают город без боя, но, несмотря на это, российские военные продолжают освобождать Часов Яр. Еще в середине июня депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что на тот момент значительная населенного пункта уже контролировалось россиянами. Теперь, возможно, появились шансы на скорое его полное освобождение.
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