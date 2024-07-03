Украинские военные с потерями покинули позиции в восточной части Часова Яра, мкр Канал перешёл под контроль армии России

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Украинские военные с потерями покинули позиции в восточной части Часова Яра, мкр Канал перешёл под контроль армии России

Подразделения Вооруженных сил РФ полностью контролируют часовоярский микрорайон «Канал» и закрепились в нем. Они ведут активные наступательные действия в урочище Орлова, продвигаясь к каналу Северский Донец – Донбасс.

Об этом сообщают ресурсы противника.



Таким образом, они подтверждают информацию, предоставленную агентству ТАСС силовиками Донецкой Народной Республики, что под натиском ВС России украинские военные покинули позиции на востоке Часова Яра, которые ранее были заняты ими ценой больших усилий и потерь. Теперь, утверждает представитель одного из силовых ведомств ДНР, Вооруженные силы Украины усиливают оборону западной части города, смирившись с потерей восточной.

Сейчас они пытаются сконцентрироваться на обороне в западной части города

- рассказал источник агентства о действиях ВСУ.

По его словам, украинские военные сосредоточились также на строительстве оборонительных укреплений возле канала Северский Донец – Донбасс.

О ситуации в Часовом Яре и его окрестностях по состоянию на вечер «Военное обозрение» сообщало вчера.

Конечно, ВСУ обороняются ожесточенно и не сдают город без боя, но, несмотря на это, российские военные продолжают освобождать Часов Яр. Еще в середине июня депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что на тот момент значительная населенного пункта уже контролировалось россиянами. Теперь, возможно, появились шансы на скорое его полное освобождение.

6 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 09:51
    "Люблю" я наших депутатов за их кругозор и компетентность. Хоть карту бы посмотрели, что ли. Где ж там "значительная часть" освобождена... Восточный район за каналом - лишь небольшая часть города, ещё воевать и воевать.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 09:53
      Хоть карту бы посмотрели, что ли

      так не "царское" это дело
  2. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +5
    Сегодня, 09:58
    Скорое освобождение Часов Яра ... это вряд ли.
    ВСУ будут зубами цепляться за это город, чтобы фронт не посыпался.
    Так что тут будут длительные кровопролитные бои.
    Нашим ребятам удачи
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:30
      Очередная "фортэця" (тм)...
      Вот для таких случаев и существует ТЯО.
      Всё, что можно было нарушить, уже нарушили. Все красные линии давно перейдены.
      Понятие "casus belli" утратило сокральность.
      А РФ упорно не хочет исполнять свою же Доктрину.
      Наверное, потому никто в мире серьёзно к нам и не относится, продолжая тыкать оглоблей в берлогу.
  3. МЮД Звание
    МЮД
    -1
    Сегодня, 10:32
    Может лучше ударить на флангах и обойти город а не брать его в лоб.
  4. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 11:00
    К статье не хватает видео, как русский боец забрасывает танковую мину в здание с бойцами ВСУ.
    https://lostarmour.info/news/boec-tm-chasov-yar-rusich-army-9250