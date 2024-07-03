Освобождение посёлка Юрьевка рушит юго-западный фланг обороны ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородского)

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Освобождение посёлка Юрьевка рушит юго-западный фланг обороны ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородского)

Российские военные накануне добились значимого успеха на Торецком направлении в ДНР. Под контроль ВС РФ перешел поселок Юрьевка. Потеря этого населенного пункта фактически рушит оборону ВСУ в Нью-Йорке, гарнизон которого теперь зажат с двух сторон. По поступающей информации, штурмовики российской армии уже начали закрепляться в жилой застройке.

Несмотря на то, что подробностей вчерашнего прорыва пока немного, украинский околовоенный ресурс DeepState уже оценивает обстановку на этом участке линии соприкосновения как критическую. И это отчаяние вполне объяснимо. Развивая успех, российские подразделения уже овладевают господствующими высотами к югу и юго-западу от Нью-Йорка (Новгородского).



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После перехода всех основных высот на это направлении ВСУ придется, по сути, занимать круговую оборону, поскольку российские войска смогут атаковать поселок с двух направлений.

Российские ресурсы, комментируя нью-йоркский прорыв, объясняют успех ВС РФ на этом участке качеством личного состава. На острие атаки здесь действовали добровольцы из Горловки, которая с 2014 года обстреливается националистами. За это время здесь погибло большое число мирных жителей. Собственно, неожиданная для ВСУ атака на Торецком направлении имела одной из главных целей именно избавление от постоянных обстрелов Горловки.

Но теперь, когда оборона националистов здесь начинает крошиться, российское военное командование может поставить перед собой и другие серьезные цели.
5 комментариев
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  1. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +1
    Сегодня, 09:55
    Если информация подтвердиться - это будет значительный тактический успех на Горловском направлении, который может иметь далеко идущие последствия.
    Удачи ребятам
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 10:01
    Значит к вечеру Манхеттен будет наш.
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      +1
      Сегодня, 10:10
      а через неделю, внезапной смелой атакой пронесутся через тоннель линкольна и зацепятся за первые высотки нью-джерси ;)
  3. borisvt Звание
    borisvt
    +2
    Сегодня, 10:07
    ..теперь, когда оборона националистов здесь начинает крошиться, российское военное командование может поставить перед собой и другие серьезные цели
    да уж наверное! Вряд ли наш ГШ, какой бы он ни был, этим ограничится ))
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:33
    Будем ждать.....................