Переговоры о членстве не смогут продвинуться до тех пор, пока бывшее советское государство не наведет порядок, что станет серьезным ударом по Владимиру Зеленскому,

Пока они продолжают реализовывать эти реформы, мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это приоритетная тема для многих из нас,

Украина не получит приглашения в НАТО в ближайшее время, на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе, Зеленскому укажут на слишком высокий уровень коррупции в стране. Об этом сообщает The Telegraph.По данным британского издания, страны-члены НАТО не горят желанием приглашать Украину в альянс именно из-за масштабной коррупции в стране. На предстоящем саммите в Вашингтоне Киев не получит приглашения, вместо этого Зеленскому будет предложено выполнить некоторые шаги по борьбе с коррупцией, чтобы получить дорожную карту по вступлению в альянс.- приводит издание слова представителя Госдепа США.Также подчеркивается, что США и дальше будут пресекать попытки Великобритании и некоторых стран Европы прописать «неотвратимость» членства Украины в НАТО. В то же время Зеленскому дадут пару обещаний принять в альянс, если он вместе со всей Украиной хорошо будет себя вести и выполнять рекомендации западных стран, в том числе в борьбе с коррупцией.- добавил представитель Госдепа.