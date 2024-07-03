The Telegraph: Украина не получит приглашения в НАТО из-за масштабной коррупции в стране

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The Telegraph: Украина не получит приглашения в НАТО из-за масштабной коррупции в стране

Украина не получит приглашения в НАТО в ближайшее время, на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе, Зеленскому укажут на слишком высокий уровень коррупции в стране. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным британского издания, страны-члены НАТО не горят желанием приглашать Украину в альянс именно из-за масштабной коррупции в стране. На предстоящем саммите в Вашингтоне Киев не получит приглашения, вместо этого Зеленскому будет предложено выполнить некоторые шаги по борьбе с коррупцией, чтобы получить дорожную карту по вступлению в альянс.



Переговоры о членстве не смогут продвинуться до тех пор, пока бывшее советское государство не наведет порядок, что станет серьезным ударом по Владимиру Зеленскому,

- приводит издание слова представителя Госдепа США.

Также подчеркивается, что США и дальше будут пресекать попытки Великобритании и некоторых стран Европы прописать «неотвратимость» членства Украины в НАТО. В то же время Зеленскому дадут пару обещаний принять в альянс, если он вместе со всей Украиной хорошо будет себя вести и выполнять рекомендации западных стран, в том числе в борьбе с коррупцией.

Пока они продолжают реализовывать эти реформы, мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это приоритетная тема для многих из нас,

- добавил представитель Госдепа.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:50
    «Украина не получит приглашения в НАТО в ближайшее время» —

    — "Опять двадцать пять!" ...
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      0
      Сегодня, 10:05
      Мыло да мочало - начинай сначала!
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:19
        На предстоящем саммите в Вашингтоне Киев не получит приглашения, вместо этого Зеленскому будет предложено выполнить некоторые шаги по борьбе с коррупцией, чтобы получить дорожную карту по вступлению в альянс.

        На Украине можно выгнать и сменить президента, убрать и заменить командующего, а вот коррупция бессмертна... Чем больше с ней борешься, тем больше она становится... Впрочем, дело совсем не в коррупцию - это просто отмазка, чтобы никогда не принимать Украину в НАТО... stop
  2. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Сегодня, 09:54
    В США огромные морковные поля. Беги ослик за очередной морковкой.
  3. astepanov Звание
    astepanov
    +1
    Сегодня, 09:55
    А ты не воруй! (С) Россию тоже в свое время в нату не взяли. А ведь просились. А как было бы хорошо: щас нам бы слали списанные бронежилеты, фляжки натовского образца, следили бы, чтоб не менее 20% радужных были в строю. Может, нехватка радужных в РФ и послужила причиной отказа?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:00
    Осел есть и морковку у него перед носом подвесили ...
    Кстати, осел, образ собирательный, та все скакуасы, кастрюле годовые и прочие свидомые!
    Сами зелебобики и их прислужники, делают свой гешефт и ничего более!
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:02
    Та вы що ? Значит у вас это называется лоббирование интересов , а у хохлоты коррупция.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:03
    НАТО все что им нужно получили от Украины даром .На хрен она не нужна. При том если американцам понадобится ,они возьмут Украину в НАТО ,ЕС и даже в Межгалактический совет ,при любой коррупции.
  7. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 10:08
    именно из-за масштабной коррупции в стране.
    Врут! Почувствовали холодок Армагеддона. Теперь уже не словом, а делом поняли России не нужно НАТО в Украине