The Telegraph: Украина не получит приглашения в НАТО из-за масштабной коррупции в стране
Украина не получит приглашения в НАТО в ближайшее время, на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе, Зеленскому укажут на слишком высокий уровень коррупции в стране. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным британского издания, страны-члены НАТО не горят желанием приглашать Украину в альянс именно из-за масштабной коррупции в стране. На предстоящем саммите в Вашингтоне Киев не получит приглашения, вместо этого Зеленскому будет предложено выполнить некоторые шаги по борьбе с коррупцией, чтобы получить дорожную карту по вступлению в альянс.
- приводит издание слова представителя Госдепа США.
Также подчеркивается, что США и дальше будут пресекать попытки Великобритании и некоторых стран Европы прописать «неотвратимость» членства Украины в НАТО. В то же время Зеленскому дадут пару обещаний принять в альянс, если он вместе со всей Украиной хорошо будет себя вести и выполнять рекомендации западных стран, в том числе в борьбе с коррупцией.
- добавил представитель Госдепа.
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