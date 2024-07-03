The Guardian: Байден намерен встретиться с губернаторами-демократами, чтобы убедить их в своей «трудоспособности»
После дебатов с Дональдом Трампом на прошлой неделе Джо Байден решил встретиться с губернаторами-демократами, так как президент сталкивается со все более тревожными результатами опросов и растущими призывами снять свою кандидатуру, пишет британское издание The Guardian.
По словам официальных лиц, на этой неделе Байден проведет переговоры с губернаторами и лидерами демократов, чтобы заверить их в своей компетентности и сгладить растущее недовольство его провальным выступлением на дебатах.
На предвыборном мероприятии в Вирджинии во вторник вечером Байден объяснил свои слабые дебаты многочисленными зарубежными поездками, предшествовавшими им.
Однако объяснения Байдена пока что мало кого переубедили. Согласно опросу, который ранее опубликовало агентство Reuters, каждый третий демократ считает, что Байдену следует прекратить свою кампанию по переизбранию после дебатов в Атланте. А вчера конгрессмен из Техаса Ллойд Доггетт стал первым демократом в Палате представителей, публично призвавшим президента уйти в отставку.
The Guardian отмечает, что недовольство Байденом выразили и ряд губернаторов штатов, принадлежащих к Демократической партии, которые жаловались на то, что президент не связался с ними лично.
Очевидно, это побудило Байдена пойти на личную встречу с губернаторами-демократами, которая состоится, возможно, уже сегодня.
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