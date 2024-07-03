The Guardian: Байден намерен встретиться с губернаторами-демократами, чтобы убедить их в своей «трудоспособности»

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The Guardian: Байден намерен встретиться с губернаторами-демократами, чтобы убедить их в своей «трудоспособности»

После дебатов с Дональдом Трампом на прошлой неделе Джо Байден решил встретиться с губернаторами-демократами, так как президент сталкивается со все более тревожными результатами опросов и растущими призывами снять свою кандидатуру, пишет британское издание The Guardian.

По словам официальных лиц, на этой неделе Байден проведет переговоры с губернаторами и лидерами демократов, чтобы заверить их в своей компетентности и сгладить растущее недовольство его провальным выступлением на дебатах.



На предвыборном мероприятии в Вирджинии во вторник вечером Байден объяснил свои слабые дебаты многочисленными зарубежными поездками, предшествовавшими им.

Однако объяснения Байдена пока что мало кого переубедили. Согласно опросу, который ранее опубликовало агентство Reuters, каждый третий демократ считает, что Байдену следует прекратить свою кампанию по переизбранию после дебатов в Атланте. А вчера конгрессмен из Техаса Ллойд Доггетт стал первым демократом в Палате представителей, публично призвавшим президента уйти в отставку.

The Guardian отмечает, что недовольство Байденом выразили и ряд губернаторов штатов, принадлежащих к Демократической партии, которые жаловались на то, что президент не связался с ними лично.

Очевидно, это побудило Байдена пойти на личную встречу с губернаторами-демократами, которая состоится, возможно, уже сегодня.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:28
    «Байден проведет переговоры с губернаторами и лидерами демократов, чтобы заверить их в своей компетентности» —

    — Без суфлёра не получится ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 16:29
      А каким образом "ходячая мумия" сможет убедить? requestЕму с кладбищенскими работниками пора договариваться.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        -1
        Сегодня, 16:32
        Маразматик Байден ночи не спит - всё думает, как бы ему на посту президента США до гробовой доски остаться!
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:58
        Байден намерен встретиться с губернаторами-демократами, чтобы убедить их.....

        Наверно жена заставила . Та еще семейка.
      3. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 17:04
        «А каким образом "ходячая мумия" сможет убедить?»©
        Зомби атакуют...
    2. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:40
    Америка достойна только такого полоумного президента.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Ирек
      Америка достойна...

      Это цитата из Библии В Библии сказано : «не ропщите на своего правителя, ибо каждый народ достоин своего правителя».
    2. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 16:49
      Агонь!!! good
      Если Байдена "уйдут", следующая Камала Харис. То же, интересный кандидат...
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:43
    The Guardian: Байден намерен встретиться с губернаторами-демократами, чтобы убедить их в своей «трудоспособности»

    Только независимая медицинская комиссия (можно из России). lol
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 16:50
    Убедить в трудоспособности: 20 км на лисапете, 14 раз бегом по трапу вверх-вниз, отлов 20-и инопланетян, обнюхивание 20 детских голов, забодание четрых пап...
  6. Скрипка
    Скрипка
    0
    Сегодня, 16:58
    Я за Байдена буду голосовать !!!
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:02
    недовольство Байденом выразили и ряд губернаторов штатов, принадлежащих к Демократической партии, которые жаловались на то, что президент не связался с ними лично.

    Ну, забыл, дедушка...request
    Деменция это серьёзно!
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:06
    Ну чего все привязались к Самоходному Деду? wink
  9. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 17:16
    Так это ему не с губернаторами -демократами надо встречаться,а с врачами например Психиатрического Института Вашингтона (PIW DC).Там удобно , светло,стационар на 104 койки,хорошо кормят,там можно добрым докторам рассказать о своей мечте быть Наполеоном,Гитлером,да хоть президентом США!Адрес для болезного :4228 Висконсин-авеню NW,WA DC, USA тел. 1-800-369-2273