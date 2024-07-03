Население ведущих экономик ЕС не приветствует вступление Украины в Евросоюз
Исследование Европейского совета по международным отношениям, проведенное в мае этого года, позволило пролить свет на истинное отношение жителей европейских стран к вступлению Украины в Евросоюз. Выяснилось, что большинство населения государств, которые являются ведущими экономиками ЕС, не желают видеть в составе объединения киевский режим.
Согласно данным опроса общественного мнения, 54% жителей Германии против вступления Украины в ЕС, а поддерживает эту идею лишь 31% населения. Похожая ситуация наблюдается во Франции, 40% жителей которой не приветствуют присоединение Украины к Евросоюзу. Тех, кто придерживается противоположной точки зрения, в Пятой республике насчитывается 36%. А вот в Италии по этому вопросу нет однозначной позиции. 38% жителей возражают против присоединения Украины, а 37% поддерживают эту идею. В числе других государств ЕС, население которых не в восторге от возможного вступления в объединение Украины, следует отметить Грецию, Чехию и Болгарию.
Впрочем, сторонники присоединения Украины к Евросоюзу в Европе тоже нашлись. Ими оказались страны Балтии, а также Швеция, Испания, Польша, Нидерланды и Португалия.
Напомним, официально переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начались 25 июня. Однако рассчитывать, что этот процесс завершится быстро, не следует. По оценкам экспертов, основная фаза переговоров начнется не раньше 2025 года. При этом, говоря о сроках, специалисты оговариваются, что они будут соблюдены в том случае, если Украина к этому времени не перестанет существовать как государство.
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