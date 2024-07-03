Население ведущих экономик ЕС не приветствует вступление Украины в Евросоюз

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Население ведущих экономик ЕС не приветствует вступление Украины в Евросоюз

Исследование Европейского совета по международным отношениям, проведенное в мае этого года, позволило пролить свет на истинное отношение жителей европейских стран к вступлению Украины в Евросоюз. Выяснилось, что большинство населения государств, которые являются ведущими экономиками ЕС, не желают видеть в составе объединения киевский режим.

Согласно данным опроса общественного мнения, 54% жителей Германии против вступления Украины в ЕС, а поддерживает эту идею лишь 31% населения. Похожая ситуация наблюдается во Франции, 40% жителей которой не приветствуют присоединение Украины к Евросоюзу. Тех, кто придерживается противоположной точки зрения, в Пятой республике насчитывается 36%. А вот в Италии по этому вопросу нет однозначной позиции. 38% жителей возражают против присоединения Украины, а 37% поддерживают эту идею. В числе других государств ЕС, население которых не в восторге от возможного вступления в объединение Украины, следует отметить Грецию, Чехию и Болгарию.



Впрочем, сторонники присоединения Украины к Евросоюзу в Европе тоже нашлись. Ими оказались страны Балтии, а также Швеция, Испания, Польша, Нидерланды и Португалия.

Напомним, официально переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начались 25 июня. Однако рассчитывать, что этот процесс завершится быстро, не следует. По оценкам экспертов, основная фаза переговоров начнется не раньше 2025 года. При этом, говоря о сроках, специалисты оговариваются, что они будут соблюдены в том случае, если Украина к этому времени не перестанет существовать как государство.
17 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 10:26
    Можно подумать, в деле принятия/не принятия в ЕС, спрашивают мнение населения.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:30
      Если надо будет отказать потному клоуну западные политики всегда готовы вспомнить о мнении своих граждан и свалить на их нежелание своё "вынужденное" решение. request
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 10:45
        Население ведущих экономик ЕС не приветствует вступление Украины в Евросоюз

        Населению ЕС нужно быть по уши деревянными, чтобы приветствовать вхождение проамериканской марионеточной Украины в ЕС!
        Это значит - надеть на себя европейцам цепи ЧЁРНОЙ ДЫРЫ в лице бандернячей Украины еврея-хапуги и -фашиста Зеленского.

        Да и НЕЛЕГИТИМНОСТЬ клоуна во власти Украины Зеленского тоже при этом играет свою немаловажную отрицательную роль в глазах простых европейцев.

        Кроме того, да и "пушечным мясом" для США в Украине в прокси-войне США против России и против самих стран ЕС осведомлённые европейцы тоже не хотят быть.
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 10:55
          Населению ЕС нужно быть по уши деревянными, чтобы приветствовать вхождение проамериканской марионеточной Украины в ЕС!
          Это значит - надеть на себя европейцам цепи ЧЁРНОЙ ДЫРЫ в лице бандернячей Украины еврея-хапуги и -фашиста Зеленского.

          Не стоит так уж переживать за население ЕС, ведь их мнение никто в этом вопросе не спрашивает.
          Ниже приведён перечень процедур по которым происходит включение кандидата в члены и что интересно о население действующих членов ЕС в этих процедурах нет ни слова.
          Процесс вступления страны в ЕС предполагает несколько этапов:

          Перед подачей заявки на вступление, страна должна подписать с ЕС Соглашение об ассоциации (СОА). Этот документ предусматривает возможность членства в ЕС (в отличие от соглашений об ассоциации с Украиной). Выполнение условий этого соглашения способствует подготовке страны, желающей стать членом ЕС, к статусу кандидата. В соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, подать заявку может любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2 (уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам), и обязуется проводить их в жизнь.
          После подачи заявки о членстве начинается процедура ее рассмотрения - оценочный этап. Европейская комиссия (высший исполнительный орган ЕС) проводит переговоры с кандидатом о соответствии критериям. По результатам переговоров составляется отчет (доклад) для Совета ЕС (высший законодательный орган ЕС). Совет ЕС консультируется с Европарламентом (еще один законодательный орган ЕС; нужно большинство) и выносит решение о начале переговоров по вступлению. Страна получает официальный статус кандидата.
          Затем определяются условия, на которых страна может присоединиться к ЕС. Переговоры проходят в форме двусторонних конференций между членами ЕС и кандидатом по таким вопросам, как региональная политика, транспорт, энергетика, налоговая политика, юстиция и внутренние дела, финансовая сфера, сельское хозяйство и другое. Результаты переговоров приобщаются к проекту соглашения о вступлении страны - кандидата в ЕС
          В начале 2020 года Евросоюз изменил порядок проведения переговоров о приеме страны в ЕС. Если раньше начало этих переговоров обязательно должно было завершиться приемом государства, процесс был совершенно необратимым, то сейчас Евросоюз получил легальное право останавливать переговоры, прекращать их или перезапускать переговорный процесс по отдельным направлениям в случае неудовлетворительных результатов.
          Далее страна должна получить одобрение Совета ЕС (единогласное) и Европарламента (абсолютное большинство). И лишь после этого созывается конференция представителей всех государств - членов ЕС, на которой подписывается договор о присоединении.
          Соглашение подлежит ратификации во всех государствах - членах ЕС и в государстве-кандидате (в ряде стран вопрос выносится на референдум). После выполнения всех ратификационных процедур и вступления соглашения в силу страна-кандидат становится полноправным членом ЕС.
          Расширение ЕС
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 11:09
            На фото к статье с папочками с эмблемой Евросоюза у Зеленского без эмблемы явно кислая физиономия! Даже артистизм не помогает самому Зеленскому невербальным образом (т.е. невольно) это скрыть при фотосъёмке!

            А Урсулиха фон дер Ляйен и с бритоголовым слева (не узнаю по лицу, кто это) просто издеваются - надсмехаются - над Зеленским с его Украиной! Они знают, что творят. Они шута Зеленского будто ссаной тряпкой побили.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:32
      Выяснилось, что большинство населения государств, которые являются ведущими экономиками ЕС, не желают видеть в составе объединения киевский режим.

      Ну и правильно делают... Украина со своей прожорливой экономикой просто сожрёт все "ведущие экономики ЕС"... Но вы европейцы помните - Мы в ответе за тех кого приручили... laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:26
    «Официально переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начались 25 июня. Однако рассчитывать, что этот процесс завершится быстро, не следует» —

    — «Когда Украина вступит в ЕС?»
    — «Сразу после Турции»
    — «А Турция когда?»
    — «Турция? Никогда»...
    (В.С.Черномырдин)
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 10:27
    Однако рассчитывать, что этот процесс завершится быстро, не следует.

    Возможно, что какой-то огрызок от украины сумеет войти в ЕС, и то в случае присоединения этой территории к соседним государствам на западе.
  4. Шафран Звание
    Шафран
    +2
    Сегодня, 10:27
    Беда в том, что им никто не говорит правду о том, что будет после вступления иждивенца - Украины, нет там реального, отличного от "нужного" мнения в СМИ
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:46
      Знаете,этому населению глубоко пофиг.Вступит или нет Украина в ЕС.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Шафран
      Беда в том, что им никто не говорит правду о том, что будет после вступления иждивенца - Украины, нет там реального, отличного от "нужного" мнения в СМИ
      Мне интересно - население ЕС, неоднозначное мнение которого представлено в статье, калькулятором пользоваться умеет?
      Страны-доноры в ЕС вполне могли бы допетрить, что Украина в ЕС - это ещё один дармоед на их шею.
      Страны-нахлебники могли бы понять, что кладовочка в ЕС не бездонная и им достанется меньше с появлением ещё одного, не самого маленького и, пожалуй, самого голодного рта.
      Мораль сей басни однозначна - какого пня Украине делать в ЕС?

      Неужели, чтобы это на пальцах сосчитать, нужно закончить мехмат МГУ?
  5. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 10:28
    А их туда и не примут, это все разговоры в пользу бедных. Турция не даст соврать. Пока что Украине делегированы функции только цепного пса ЕС и США.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:49
      А если все же примут?Им надо в итоге сделать козью морду Кремлю.Цепной пес?Да.Но и так же сделать некую "конфетку",для примера "свободолюбивой толерастии" внутри России.
      1. NICK111 Звание
        NICK111
        0
        Сегодня, 10:56
        Не примут, уважаемый. Водить за нос они умеют, технология отработана веками. Вы правы, пока вся игра нацелена на козью морду. Конфетка не по карману ЕС. Как-то так.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:41
    Смотрю я на современное состояние политики ЕС и удивляюсь ,а кто спрашивает население ? Вот Макрона прокатили ,немцы ,финны и что ,всем по барабану
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:01
    Уверен, что если когда и договорятся о мире, то одним из условий России будет наступление Украины ни в НАТО, ни в Евросоюз
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:02
    Ими оказались страны Балтии, а также Швеция, Испания, Польша, Нидерланды и Португалия.

    Так пусть эти страны и берут к себе всех мигрантов из Украины. Пусть вдоволь насладятся этим "счастьем".