Военкор Сладков негативно высказался об идее появления статуса «ветеранов журналистики особого риска»
Специальную военную операцию Вооруженных сил Российской Федерации на Украине сложно представить себе без многочисленных военных корреспондентов, освещающих ход боевых действий и проблемы фронта. Эти люди с риском для жизни находятся на фронте, ставя своей целью правдивое информирование о происходящих событиях.
Естественно, что военкоры, военные репортеры, подвергаются значительному риску, некоторые из них погибают или получают ранения. При этом в социальном плане военкоры, в отличие от военнослужащих и добровольцев, практически не защищены. На это обратил внимание один из самых известных военных корреспондентов России Александр Сладков, который опубликовал пост о том, что унижение работающих в зоне спецоперации военных репортёров продолжается.
Сладков в своем Telegram-канале обратил внимание на проект статуса «ветерана журналистики особого риска», который предлагается ввести для военных корреспондентов. По мнению Сладкова, смысла в таком статусе нет, поскольку и так есть статус «ветерана боевых действий».
- пишет Сладков в своем Telegram-канале.
По словам военкора, не только льготы имеют ценность, но сам статус участника боевых действий, а военкоры выполняют свои задачи бок о бок с военнослужащими и вполне заслуживают предоставления им такого статуса. Любые предложения об иных статусах выглядят ничем иным, как попыткой отсечь поставщиков правдивой информации – военкоров, от основной массы ветеранов спецоперации. Сладков считает, что это очередные происки «пятой колонны». Не исключено, что так оно и есть. Особенно если учитывать огромную роль военкоров в освещении событий специальной военной операции, вскрытии имеющих место проблем.
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