Военкор Сладков негативно высказался об идее появления статуса «ветеранов журналистики особого риска»

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Военкор Сладков негативно высказался об идее появления статуса «ветеранов журналистики особого риска»

Специальную военную операцию Вооруженных сил Российской Федерации на Украине сложно представить себе без многочисленных военных корреспондентов, освещающих ход боевых действий и проблемы фронта. Эти люди с риском для жизни находятся на фронте, ставя своей целью правдивое информирование о происходящих событиях.

Естественно, что военкоры, военные репортеры, подвергаются значительному риску, некоторые из них погибают или получают ранения. При этом в социальном плане военкоры, в отличие от военнослужащих и добровольцев, практически не защищены. На это обратил внимание один из самых известных военных корреспондентов России Александр Сладков, который опубликовал пост о том, что унижение работающих в зоне спецоперации военных репортёров продолжается.



Сладков в своем Telegram-канале обратил внимание на проект статуса «ветерана журналистики особого риска», который предлагается ввести для военных корреспондентов. По мнению Сладкова, смысла в таком статусе нет, поскольку и так есть статус «ветерана боевых действий».

Как же мне хочется порой иметь автора этого проекта рядом, чтоб ему кишки осколками выпустило где-то под Авдеевкой. И чтоб лежал наш уважаемый автор на носилках и ждал, когда его не в военный госпиталь отвезут, а именно в госпиталь «Ветеранов журналистики особого риска». Раненых вместе с ним военных повезут спасать по давно созданной схеме, а он, чтоб лежал и ждал отдельного самолета «для ветеранов журналистики особого риска»

- пишет Сладков в своем Telegram-канале.

По словам военкора, не только льготы имеют ценность, но сам статус участника боевых действий, а военкоры выполняют свои задачи бок о бок с военнослужащими и вполне заслуживают предоставления им такого статуса. Любые предложения об иных статусах выглядят ничем иным, как попыткой отсечь поставщиков правдивой информации – военкоров, от основной массы ветеранов спецоперации. Сладков считает, что это очередные происки «пятой колонны». Не исключено, что так оно и есть. Особенно если учитывать огромную роль военкоров в освещении событий специальной военной операции, вскрытии имеющих место проблем.
16 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 10:10
    Скажу только за себя, скользкая тема про присвоение военкорам ветеранов боевых действий, понятно что рискуют, понятно что несут потери, однако это не рядовой который там до ПОБЕДЫ опять же почти все работают с сопровождением, да много нюансов.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 10:14
      И именно к ним прекрасно подходит определение - "самопровозглашённый".
    2. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 10:55
      А в чём проблема? Присвоить всем военкорам воинские звания и они автоматически становятся ветеранами. И на контракт с МО. Сладкову, как самому корифею военной журналистики - полковника. Пегову, потому что рыжий - старлея... wink
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:12
      Цитата: Ропот 55
      Скажу только за себя, скользкая тема про присвоение военкорам ветеранов боевых действий, понятно что рискуют, понятно что несут потери, однако это не рядовой который там до ПОБЕДЫ опять же почти все работают с сопровождением

      Все корреспонденты участвовавшие в ВОВ и которые остались живы, получили звание Ветеран ВОВ
      В кадрах Красной Армии и Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны находилось 943 писателя. Из них – 225 погибли на фронте, свыше 500 фронтовых журналистов и писателей были отмечены государственными наградами, 10 человек удостоены высокого звания Герой Советского Союза.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 10:12
    Всяк кулик своё болото хвалит.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +11
    Сегодня, 10:14
    Вот с чего бы это военкорам давать статус "участника боевых действий"? Тогда надо давать этот статус жителям Белгородской, Курской.... областей, Крыма, отдыхающим в Крыму из других регионов России. Все же военкоры позиции ВСУ не штурмуют.
  4. сунженец Звание
    сунженец
    +7
    Сегодня, 10:15
    Журналист не участник БД! Хочется получить ветерана - вперёд, в военкомат.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 10:49
      Цитата: сунженец
      Журналист не участник БД! Хочется получить ветерана - вперёд, в военкомат.
      Военные корреспонденты Великой Отечественной, на которых, как я понял, Сладков оглядывается, все были военнослужащими и приписаны к большим штабам. Понятно, что они были по статусу равными и тем, кто штурмовал Берлин, и писарям в штабе фронта, и тем, кто всю войну простоял на Амуре на случай нападения Японии, ни разу не стрельнув. Солдат есть солдат. Все потом получили статус ветеранов Великой Отечественной.

      А тут как-то всё неопределённо... "Журналист федерального канала, в командировке на фронте". Думаю, Вы, Константин, правы - военкоматы смогли бы внести в этот вопрос ясность.

      Михаил Кожухов, рассказывавший по телевизору, как мы в Афгане строим дороги и раздаём муку, имеет за Афган Красную Звезду. Не знаю, есть ли у него ветеранский статус, но слышал о нём много хорошего от людей, которые там с ним встречались. Не исключаю, что удостоверение у него есть. И думаю, что у него - заслуженно. Люди рассказывали.

      Про Сладкова лично ничего не могу сказать.
      Вот только грех бы Сладкову жаловаться, что кто-то из журналистов будет лежать с развороченным осколком пузом и на него плюнут, оказывая помощь раненым, например, "штурмам". Журналисты, артисты, писатели - все они для нас на войне всё равно гражданские. Независимо от того, в форме они или нет. Даже хирурги в госпитале, дальше операционной не бывавшие. И отношение к ним на войне особое. Его-то, с развороченным ливером, как раз первого вынесут ИМЕННО потому, что он журналист.
      Неприятный какой-то осадочек от такого нытья.
  5. monetam Звание
    monetam
    +7
    Сегодня, 10:17
    Вот кто бы говорил, а?
    Именно вот этот военкор, который любит выезжать с комфортом в максимально безопасные места, и по сорок раз себя показать в потертом бронжилете и каске ( специально перед съемками натягивается).
    Да даже абстрагируясь от личности автора, в задачи военкора не входит непосредственное участие в боевых действиях и выполение боевых заданий. А под обстрелами и минами сейчас все службы МЧС и МВД, да и полно просто гражданских в Белгороде и Донецке побывали под обстрелами побольше, чем известный этот автор критики.
  6. fif21 Звание
    fif21
    +1
    Сегодня, 10:20
    Давайте без эмоций . Конкретно - кто кого унижает , кто мешает работать ? И как назвать репортажи , в которых раскрываются методы, и изменения в тактике ВС РФ ? Открытая информация , вещь обоюдоострая .Пусть Сладков напишет свои предложения в Думу . hi
  7. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +1
    Сегодня, 10:23
    Мы будем хаять МО за деньги МО!!! Мавроди бы очень удивился такой схеме!!! wink
  8. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 10:25
    Выпьем за победу, за свою газету,
    А не доживем, мой доpогой,
    Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,
    Кто-нибудь помянет нас с тобой.
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    -1
    Сегодня, 10:25
    Выпьем за победу, за свою газету,
    А не доживем, мой доpогой,
    Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,
    Кто-нибудь помянет нас с тобой.
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:40
    Он прав.
    Вое́нный корреспонде́нт (военко́р) — корреспондент, сопровождающий армию, авиацию и флот во время военных действий и освещающий события войны в прессе. (проклятая Вика).
    Зададим себе вопрос: "А кто разрешил кому-то "сопровождать" и бесконтрольно "освещать"?..
    Все эти специалисты должны быть прикомандированы или находится в составе воинских подразделений, а, стало быть, имеют такие же права, как и все остальные.
    Выделять кого-то особо будем после Победы.
    Лет эдак через тридцать...
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 10:50
      Выделять кого-то особо будем после Победы.
      Лет эдак через тридцать...

      Поверьте... через 30 лет, а это целое поколение, забудут не только военкоров... страна проходила через это не единожды.
  11. Гардамир Звание
    Гардамир
    -1
    Сегодня, 10:44
    А помните роман К. Симонова "Живые и мертвые" начинается он тем, что кореспонденты приехади на фронт...