Командующий КМП США: Американские военные получают на вооружение новые беспилотники MQ-9 Reaper, незаметные для радаров
Американские военные получат на вооружение усовершенствованные стратегические беспилотники MQ-9 Reaper. Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США Эрик Смит.
Генерал, говоря о формировании нового подразделения морской пехоты на Гавайях, заявил, что оно получит на вооружение новые малозаметные беспилотники MQ-9 Reaper. По его словам, БПЛА получили системы, делающие их практически незаметными для радаров. Что это за системы и блоки, Смит говорить отказался, подчеркнув, что большинство из них засекречено.
- добавил генерал.
Командующий КМП отметил, что обновленные беспилотники очень важны для американских военных, поскольку способны вести разведку, получать и передавать данные, оставаясь недосягаемыми для радиолокационных станций потенциального противника, имея в виду Россию и Китай.
- добавил генерал.
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