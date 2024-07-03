Командующий КМП США: Американские военные получают на вооружение новые беспилотники MQ-9 Reaper, незаметные для радаров

Некоторые из блоков, которые устанавливают на наши MQ-9, засекречены. Их называют блоками T-SOAR. (...) Они могут имитировать сигналы, которые на них направляют, которые они фиксируют, поворачивать их и направлять обратно

Относительно MQ-9, если не нарушать секретность, он обладает способностью в некотором роде исчезать с вражеского радара. Я скажу лишь это