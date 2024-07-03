Командующий КМП США: Американские военные получают на вооружение новые беспилотники MQ-9 Reaper, незаметные для радаров

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Командующий КМП США: Американские военные получают на вооружение новые беспилотники MQ-9 Reaper, незаметные для радаров

Американские военные получат на вооружение усовершенствованные стратегические беспилотники MQ-9 Reaper. Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США Эрик Смит.

Генерал, говоря о формировании нового подразделения морской пехоты на Гавайях, заявил, что оно получит на вооружение новые малозаметные беспилотники MQ-9 Reaper. По его словам, БПЛА получили системы, делающие их практически незаметными для радаров. Что это за системы и блоки, Смит говорить отказался, подчеркнув, что большинство из них засекречено.



Некоторые из блоков, которые устанавливают на наши MQ-9, засекречены. Их называют блоками T-SOAR. (...) Они могут имитировать сигналы, которые на них направляют, которые они фиксируют, поворачивать их и направлять обратно

- добавил генерал.

Командующий КМП отметил, что обновленные беспилотники очень важны для американских военных, поскольку способны вести разведку, получать и передавать данные, оставаясь недосягаемыми для радиолокационных станций потенциального противника, имея в виду Россию и Китай.

Относительно MQ-9, если не нарушать секретность, он обладает способностью в некотором роде исчезать с вражеского радара. Я скажу лишь это
,
- добавил генерал.
26 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +8
    Сегодня, 10:17
    Очередные "старые песни о главном"))) опять невидимка?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 10:22
      Будет имитировать сигнал гражданского борта? laughing . Если серъёзно и коротко, знакомый зенитчик говаривал: "Это полная фигня." Про "неведимок", если кто не понял.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 10:40
        Он "невидим" только для американских радаров, и приспешников штатов - "ой невидим-невидим"
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 10:44
          Наша строй бригада была многонациональной (в юности работал на Серверах). Был у нас Оман, получил травму на работе и приговаривал: " Ой балит, ай балит, кругом балит, везде балит." Так и тут: гругом "невидимка, везде неведимка". laughing
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 10:48
        Гражданские борта летают с транспондерами, все отслеживается.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 10:49
          Вы тоже не улавливаете юмор? Ведь даже смайлик поставилlaughing
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 10:53
            Извиняюсь, не понял, хотя оно само собой напрашивалось.
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Сегодня, 10:54
              Всё норм. (Короткий коммент).
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 10:24
      Да у них как в старой нашей СССРовской поговорке, что не сделаем - то автомат Калашникока получается или танк. laughing Вот и у них - что не сделают - типа невЕдимка... от слова неведомая зверушка lol Вон у них недавно... шеВ все пропало... пушки забирают, ракеты ставят! wassat
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 10:24
      У амеров мания с этими невидимками - лейтмотив которой нагадить противнику и сделать это невидимо. недосягаемо, чтобы не получить по башке.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 10:34
        Хех, так абосрамс создавался по тойже концепции, просто не невидимка. Я писал и всегда пишу, что это классическая ПТ-САО 2-й мировой, просто с башней. Вся броня во лбу... задача вылезти и с максимальной дистанции выстрелить и заползти (чем не элефант или ягд-тигр? feel правда это конечно штурмовые варианты и абросм технически тоже может). Ну может словить лом (если 2-3, но не пробет, только если в оборудовании ослепит), а птур долететь не успеет (тогда емнип сверхзвуковых не было, да и сейчас не фантан). Особенно ночью он рулит. Поэтому и автомата нет - негр с 1/2 выстрелами справится. А и сама специфика - его делали, чтобы на ЕТВД остановить армады наших 55/64/72 и потом и 80тых.
  2. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 10:26
    По его словам, БПЛА получили системы, делающие их практически незаметными для радаров.

    Вопрос только в том, практически незаметными для чьих радаров, их или чужих? belay
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:27
      Ну ИМХО для партизан в халатах и шлёпанцах - эти наверно его точно не засекут.
      А вот для более-менее развитых держав с нормальным ПВО и спутниковыми группировками слежения..... what
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 10:28
    мирно жить никак не хотят...хоть кол на голове теши им
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 10:35
      мирно жить никак не хотят...хоть кол на голове теши им

      В их понимании война это мир и видимо только "гиперзвуковой кол с яо" сможет когда-нибудь их упокоить. hi
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 10:35
    Они могут имитировать сигналы, которые на них направляют, которые они фиксируют, поворачивать их и направлять обратно

    Насчёт поворачивать очень интересно. Ага, загибать.))
    Если ничего не путаю, то для "невидимости" желательно не отражать сигнал или, если этого не удается, каким-то образом гасить отраженный.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:44
      Видимо имеется ввиду, что сигнал с радара будет копироваться и воспроизводиться уже их радаром. Может это позволит его не опознать по радару, но не сделать невидимым. Но это предположение. Я не специалист hi
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 11:08
        Невидимый для радара - это когда нет отраженного сигнала, либо чувствительность приемника не позволяет зафиксировать отраженный сигнал. Как представляется, помимо пассивных средств поглощения необходимо наличие неких активных средств, которые вызывали бы явление, обратное резонансу.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:42
    Наверное, у американского ВПК слово "невидимка" волшебное. Под него можно получить денег гораздо больше. Про невидимки и слышу с 2992 года, когда была операция "Буря в пустыне". Потом а Югославии, где эту невидимку сбили сербы wink
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:42
    Вот интересно...
    А у нас есть такие приблуды?
    Ни разу не видел, чтобы кто-то у нас такими "хвастался"...
  7. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 10:45
    Ну раз он будет незаметен для радаров, значит если собьют то можно будет сказать что мы ничего не видели ни на каких радарах и вообще хз что там где хлопнуло и потом не понятно где упало request
  8. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 10:48
    РЛС на СВ и ДВ видят всё, что летит, вопрос в точности наведения, но, думаю, проблему решают, или решили
  9. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 11:00
    Очередная "лапша на уши", Пентагоном, "малохольному" американскому налогоплательщику... Нет летающих объектов, незаметных современному средству обнаружения, по определению. А "пилить" под гражданский борт или под пролетающего, мимо, попугая - это другие "стихи", но и их можно переложить на соответствующую РЛС - РЭП- "музыку".... Вот как то так....
  10. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:01
    Они могут имитировать сигналы, которые на них направляют, которые они фиксируют, поворачивать их и направлять обратно...в некотором роде исчезать с вражеского радара

    Корявый перевод. Речь идет об искажающих и уводящих активных помехах, когда объект воспринимается РЛС не в том месте, в котором находится или не воспринимается вообще, так как РЛС принимает его за помеху.
    методы создания помех
    нормальной работе РЛС. Первый заключается в создании физических преград на пути зондирующего радиосигнала для его рассеивания и называется "пассивные помехи". Второй — не мешать
    прохождению зондирующего импульса, но уничтожать (подавлять) либо искажать (фальсифицировать) отраженный эхо-сигнал направленным радиоизлучением (чтобы он не мог донести информацию о цели) и называется "активные помехи".
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:08
      Имитирующие помехи требуют минимальных энергетических ресурсов, но являются самыми
      "интеллектуальными". Они подразделяются на ответные и ответные уводящие.
      Ответные помехи в свою очередь подразделяются на многократные и однократные... Делается это так: полученный зондирующий сигнал анализируется, и в соответствии с его параметрами формируется серия имитирующих сигналов. На каждый "полученный" импульс от РЛС передатчик помех отправляет несколько ответных импульсов, идентичных с ним по форме, длительности и мощности, но ... с задержкой по времени. В результате на экране РЛС на том же азимуте наряду с реальной целью высвечивается целая серия ложных отметок, разнесенных одна от другой на десятки и сотни километров (в зависимости от времени задержки)... Различают помехи уводящие по дальности, по направлению и по скорости, причем обычно применяется их комбинация. Такие помехи близки по параметрам к зондирующим сигналам РЛС, но отличаются по частоте и по направлению излучения. Они приводят к появлению перемещающихся сигналов, затрудняющих определение истинного положения цели. Вместе с перемещениями реальной цели на экране наблюдается также несколько фиктивных траекторий с аналогичными отметками. В случае ошибки оператор (или головка самонаведения) уведет ракету от действительного объекта удара и направит на ложный, имитируемый передатчиком помех.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:11
      http://zrv.ivo.unn.ru/pages/vtp/5/5-5-radioelektronnye-pomekhi.htm