В Тегеране объяснили причину утраты эффективности санкций против иранской нефти

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В Тегеране объяснили причину утраты эффективности санкций против иранской нефти

Введенные Западом ограничения на экспорт нефти Ираном больше неэффективны. Об этом заявил командующий КСИР Ирана генерал-майор Хоссейн Салами. По его словам, время, когда США и их союзники могли диктовать свои условия, прошло.

Путь к экспорту нашей нефти открыт, потому что тот, кто захватит наш корабль, мы захватим его корабль, а кто ударит по нашему кораблю, мы ударим по его кораблю

– объяснил военачальник суть нового подхода Тегерана к вопросу экспорта нефти.



Напомним, Запад ввел санкции против иранской нефти из-за так называемой ядерной программы Исламской Республики. США и их союзники сильно опасались, что Тегеран может получить в свое распоряжение атомную бомбу. Едва ли не больше всех по этому поводу переживал Израиль.

В 2015 году ведущим мировым державам удалось склонить Иран к подписанию Совместного всеобъемлющего плана действий по отказу от обладания ядерным оружием. Однако в 2018 году Штаты, которые были одним из подписантов, в одностороннем порядке вышли из договора.

После этого тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении отменить квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Они были введены сразу после выхода США из СВПД и должны были действовать в течение двух лет. Наличие квот позволяло многим странам импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций. Основными покупателями иранского сырья являются Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия, Сирия и др.

Добавим, что сейчас мировая пресса анализирует возможные изменения в ядерной программе Ирана после выборов президента страны.
4 комментария
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  1. Александр Саленко Звание
    Александр Саленко
    +2
    Сегодня, 11:16
    Штаты вышли в одностороннем порядке? Как говорят на Украине: яка несподвиванка, в смысле неожиданность, ну кто бы мог подумать? В том же саду правосудие и закон, ёпрст.
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 11:21
    Путь к экспорту нашей нефти открыт, потому что тот, кто захватит наш корабль, мы захватим его корабль, а кто ударит по нашему кораблю, мы ударим по его кораблю

    Звучит как девиз.
    А если его возьмут за основу и другие страны третьего мира, не желающие подчиняться цивилизаторским извращенцам, мир ждёт полное переформатирование на перекор "правилам" стран НАТО и ЕС. yes
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:45
    Как бы это не звучало ,но без бомбы Ирану никак . Их не оставят в покое .
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:55
    Американские нефтетрейдеры просто ржут в голос над своей администрацией .Расчёт идёт между банками которые не имеют связи с западными финансовыми институтами.И всё.