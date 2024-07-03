В Тегеране объяснили причину утраты эффективности санкций против иранской нефти
Введенные Западом ограничения на экспорт нефти Ираном больше неэффективны. Об этом заявил командующий КСИР Ирана генерал-майор Хоссейн Салами. По его словам, время, когда США и их союзники могли диктовать свои условия, прошло.
– объяснил военачальник суть нового подхода Тегерана к вопросу экспорта нефти.
Напомним, Запад ввел санкции против иранской нефти из-за так называемой ядерной программы Исламской Республики. США и их союзники сильно опасались, что Тегеран может получить в свое распоряжение атомную бомбу. Едва ли не больше всех по этому поводу переживал Израиль.
В 2015 году ведущим мировым державам удалось склонить Иран к подписанию Совместного всеобъемлющего плана действий по отказу от обладания ядерным оружием. Однако в 2018 году Штаты, которые были одним из подписантов, в одностороннем порядке вышли из договора.
После этого тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении отменить квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Они были введены сразу после выхода США из СВПД и должны были действовать в течение двух лет. Наличие квот позволяло многим странам импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций. Основными покупателями иранского сырья являются Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия, Сирия и др.
Добавим, что сейчас мировая пресса анализирует возможные изменения в ядерной программе Ирана после выборов президента страны.
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