Пресса США: атомная энергетика Европы ощущает острый дефицит квалифицированных кадров

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Пресса США: атомная энергетика Европы ощущает острый дефицит квалифицированных кадров

Предприятия атомной энергетики во Франции, Великобритании и Швеции испытывают трудности с набором сотен тысяч сварщиков, инженеров и проектировщиков, необходимых для постройки новых реакторов.

Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, планам возрождения атомной энергетики европейских стран препятствует острая нехватка квалифицированных кадров, ввиду чего, в частности, некоторые французские компании вынуждены нанимать пенсионеров, а правительство Великобритании размещает объявления о вакансиях в этой отрасли на станциях лондонского метро.



Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что компания EDF в ближайшие годы построит шесть новых реакторов на сумму около 67,4 миллиарда евро, однако воплощению этого амбициозного плана, помимо прочего, могут помешать текущие выборы в законодательные органы.

По оценкам французских экспертов, четверть рабочих мест, созданных в рамках планов EDF, могут остаться незаполненными, поскольку действующие сотрудники уходят на пенсию, а молодые люди вследствие активного продвижения «зеленой повестки» все чаще выбирают для карьеры другие отрасли энергетики, например, солнечную и ветровую энергетику.

В порту Шербур, где строятся французские атомные подводные лодки, компания Probent вынуждена нанимать для работы на верфи и на близлежащем заводе по переработке топлива вышедших на пенсию сварщиков и слесарей.

В свою очередь, британские власти пытаются найти квалифицированную рабочую силу среди пассажиров лондонского метрополитена, размещая объявления о вакансиях на станциях Виктория, Паддингтон и Чаринг-Кросс. Новые кадры также набираются через социальные сети и посредством рекламы на телевидении.
18 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 11:15
    Предприятия атомной энергетики во Франции, Великобритании и Швеции испытывают трудности с набором сотен тысяч сварщиков, инженеров и проектировщиков, необходимых для постройки новых реакторов.

    Можно подумать это проблема касается только перечисленные страны.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 11:19
    А мы тут количество "Посейдонов" да "Сарматов" прикидываем, необходимое, чтобы ту же Британию в море смыло как дерьмо в унитазе...
    Да они сами себя угробят, только дайте им время "строителей АЭС" в метро набрать....
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 11:25
      Общемировая проблема демографии, старения населения и падения общей квалификации работников. Та же фигня и у нас- уже "За забором вас полно" стало заметно тише, а лет через 10 за рабочих хозяева на топорах биться будут..

      Гастеры не приехали и бордюры стало проблемой для себя купить- наши не идут, требуют зп вдвое больше. А то что был задел прошлогодний - вдвое подорожали (190руб стали) на тоненькие (для дорожек).

      В 2000 наши фермеры выпендривались и брали трактористов чисто на 2 месяца-посевную/уборочную.А сейчас уже весь год минималку платят просто так - "только не уезжайте!!! "
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:45
        Цитата: свой1970
        Гастеры не приехали и бордюры стало проблемой для себя купить- наши не идут, требуют зп вдвое больше.
        Гастарбайтеры, Вы правы, у нас народ разбаловали. Но, опять же, каждый решает для себя сам.

        У меня через дорогу от офиса магазин в здании 70-х годов постройки с плоской крышей. Строго раз в два года (а заплатки каждый год!) "братья наши меньшие" по объявлению там рубероид катают. Я как-то предложил директору (в кафе случайно встретились): "Давай я тебе своих кровельщиков пришлю. Лет 15 точно горя знать не будешь..." Так он ответил, что у меня дорого. Мои возражения, что он за последние 10 лет на крышу ввалил втрое больше, чем мои кровельщики стОят, понимания не нашли...
        У меня кровельщики вне сезона, когда работы мало, подсобниками работают и не жалуются. Всё понимают - специальность такая. Зато в сезон хорошо рубят.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 12:18
          Гастарбайтеры, Вы правы, у нас народ разбаловали. Но, опять же, каждый решает для себя сам. эти бордюры я брал себе в прошлом году по 85 рублей. Сейчас они 190- из прошлогодних запасов. Если будут работать наши- цена (с учётом подорожания цемента) вырастет ещё процентов на 10-20-30- всё по разному говорят.
          Мне уже и по 190 дороговато - поэтому я откажусь от них и буду придумывать что то свое.
          То есть произойдёт потеря покупателей- что ударит и по работягам.
          Откажитесь вы от своей прибыли? Нет.
          И изготовители от своей не откажуться.
          И в этом вся проблема с гастерами.

          При СССР шабашники армянские строили 2 квартирный дом 25 серии под ключ за 2-3 недели, строители ПМК и МПМК- строили его до года belay легко и непринуждённо...
          Шабашники привозили по 10-15 паспортов и трудовых и получали зп за всех на 3-4 человека, наши получали голую зп с премией за перевыполнение всего и вся на 0.03%. Для наших строителей они были гастеры- отбирающие обьекты
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 12:28
            Цитата: свой1970
            При СССР шабашники армянские строили 2 квартирный дом 25 серии под ключ за 2-3 недели, строители ПМК и МПМК- строили его до года легко и непринуждённо...
            Тётка в деревне жила в таком... Именно 25 серии. Маленький был - заходить в подъезд боялся.
            Справедливости ради - что шабашники за три недели, что ПМК за год - качество было одинаковое. Какая уж тут работа, если то у крановщика тёща умерла, то у бригадира корова отелилась...
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 12:34
              Тётка в деревне жила в таком... Именно 25 серии. Маленький был - заходить в подъезд боялся.

              вы путаете. Это обычный 2 квартирный жилой дом общей площадью примерно в 160 кв м.Под общей крышей и разными входами. Поэтому подъездов там в принципе не могло быть. Даже в 26 серии 4квартирных двухэтажек- отдельные входы. Без подъезда.
              25 и 26 серия- так называемые "колхозные дома для молодых специалистов".
              Так что она скорее всего в обычной хрущёвке жила.
              Качество у армян было получше- у них запой/корова не прокатывало, бригадир выгонит и всё...
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 12:41
                Цитата: свой1970
                вы путаете. Это обычный 2 квартирный жилой дом
                Типа такого.
                И двухквартирные там, в альбоме, тоже есть.
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  +1
                  Сегодня, 12:46
                  Это не та 25 серия - это многоэтажки.
                  А есть страничка с двухквартирниками?
                  Но в любом случае спасибо - по работе нужна нормативных, пусть девки теперь альбом этот ищут lol
                  1. Zoldat_A Звание
                    Zoldat_A
                    0
                    Сегодня, 12:54
                    Цитата: свой1970
                    Это не та 25 серия - это многоэтажки.
                    https://vk.com/album-1618109_288142062
                    Там фотографии и один этаж, и три, и девять... Внешне абсолютно разные. В одной серии, как я понимаю, объединяются по типу используемых панелей - они стандартны вполне могут быть.
                    Живьём этого альбома не имею ввиду ненадобности - слишком уж древняя серия. Но поискать-скачать, думаю, можно найти.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 11:44
      Игорь, приветствую hi ! И кого они в том метро наберут? Мигрантов? Хорошо, если может из недобалтов или укропов кто найдётся recourse Но, наверно , арабы в большей степени lol
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 11:26
    Сотни тысяч сварщиков и инженеров.....Я не знаю,как корректируются тут статьи....Там целая куча специалистов.Кстати,у нас да и у них существуют учебные центры при АЭС.Понятно,что от ларька не возьмут,но и обучат.И читать про эту нехватку,для думающего человека..Ну дичь...И да,еще..Тут же писалось(ну понятно,надо же убеждать как там все хреново),что атомная энергетика там прикрывается медным тазом...Или все же кто то врет?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:24
      .И читать про эту нехватку,для думающего человека..Ну дичь...И да,еще..
      (ну понятно,надо же убеждать как там все хреново),

      Путин и Блумберг обидел - заставил для Российской пропаганды дичь и про "хреново там" писать ???!!!
      Вона че......
      "Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, ..... "
  4. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +1
    Сегодня, 11:28
    А у нас что - избыток рабочей силы производственной направленности?
    Тридцать с лишним лет штамповали экономистов, манагеров и прочих блогеров!..
    Газеты забиты призывами к токарям и фрезеровщикам!
    Да где их взять?
    Может из Северной Кореи выписать?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:48
      Ну,у нас в атомную отрасль устроится весьма непросто.Знаю по Смоленской АЭС,а так,на обычное производство,да-не хватает.Но дело тут в зарплатах.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:47
    Дефицит квалифицированных кадров сейчас испытывают все страны и все отрасли экономики. Пресса США в очередной раз озвучила очередную банальность, впрочем это для них нормально. Проблема не в последнюю очередь касается и США. Как они собираются ее решать? Жаль не озвучили.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:48
    Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, планам возрождения атомной энергетики европейских стран препятствует острая нехватка квалифицированных кадров

    Вон вам кадров ,сколько хочешь,чего не хватает ?
  7. Griffit
    Griffit
    0
    Сегодня, 12:40
    Что вы хотели. Постмодерн во всей красе. ЛГБТшников перепроизводство, всяких-разных аналитиков и прочего мусора, которое боится мозолей на руках. Можно уже измерять в килотоннах колличество паразитирующих на обществе мозгов. А вот простого трудягу днём с огнём не сыщешь. laughing Поэтому и гниёт всё потихоньку. Скоро все эти постройки прошлого будут Терра инкогнито для нового поколения. Будут водить экскурсии, расказывать и удивляться, как древняя высокоразвитая цивилизация смогла это построить. laughing