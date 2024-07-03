Пресса США: атомная энергетика Европы ощущает острый дефицит квалифицированных кадров

Предприятия атомной энергетики во Франции, Великобритании и Швеции испытывают трудности с набором сотен тысяч сварщиков, инженеров и проектировщиков, необходимых для постройки новых реакторов.Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, планам возрождения атомной энергетики европейских стран препятствует острая нехватка квалифицированных кадров, ввиду чего, в частности, некоторые французские компании вынуждены нанимать пенсионеров, а правительство Великобритании размещает объявления о вакансиях в этой отрасли на станциях лондонского метро.Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что компания EDF в ближайшие годы построит шесть новых реакторов на сумму около 67,4 миллиарда евро, однако воплощению этого амбициозного плана, помимо прочего, могут помешать текущие выборы в законодательные органы.По оценкам французских экспертов, четверть рабочих мест, созданных в рамках планов EDF, могут остаться незаполненными, поскольку действующие сотрудники уходят на пенсию, а молодые люди вследствие активного продвижения «зеленой повестки» все чаще выбирают для карьеры другие отрасли энергетики, например, солнечную и ветровую энергетику.В порту Шербур, где строятся французские атомные подводные лодки, компания Probent вынуждена нанимать для работы на верфи и на близлежащем заводе по переработке топлива вышедших на пенсию сварщиков и слесарей.В свою очередь, британские власти пытаются найти квалифицированную рабочую силу среди пассажиров лондонского метрополитена, размещая объявления о вакансиях на станциях Виктория, Паддингтон и Чаринг-Кросс. Новые кадры также набираются через социальные сети и посредством рекламы на телевидении.

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