Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Днепропетровске и Запорожье
Некоторые украинские СМИ и телеграм-каналы сегодня распространили информацию о ряде взрывов, которые прогремели в городах Днепропетровске (или, как его называют на Украине, Днепр) и Запорожье.
По некоторым данным, в Днепропетровске прогремело до семи взрывов. Первые взрывы были слышны примерно в 8:40 мск, а через полчаса прогремела вторая серия взрывов. На территории области всё это время действовала воздушная тревога.
В начале десятого часа по московскому времени взрыв прогремел и в городе Запорожье, находящемся под контролем ВСУ. Через десять минут после этого прогремело ещё несколько взрывов.
Местные СМИ сообщают также, что сигналы воздушной тревоги были слышны в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях. Есть информация, что прошлой ночью взрывы прогремели в Харькове и Одессе.
На Украине говорят, что всё это следствие российских ракетных ударов. Очевидно, что ВС России наносили удары по объектам ВСУ, а также объектам энергетической инфраструктуры. Так, в Днепре поражены объекты, на которых осуществлялось производство боеприпасов.
Ранее в Минэнерго Украины били тревогу по поводу плачевного состояния энергосистемы страны и призывали граждан к экономии электроэнергии, заявляя, что к зиме количество часов подачи электроэнергии абонентам может сократиться до 6 в сутки.
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