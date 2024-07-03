В порту Нигерии изъяли крупную партию оружия при незаконном ввозе в страну якобы из Турции
Таможенная служба Нигерии (NCS) во время проверки грузов обнаружила и изъяла крупную партию оружия и боеприпасов. Контрабанда была спрятана в контейнере, который, согласно скорее всего подложным документам, следовал из Турции, сообщается на сайте NCS. Оружие было обнаружено таможенниками города Порт-Харкорт, расположенного в дельте реки Нигер.
В последнее время власти этой самой густонаселенной страны на Африканском континенте предпринимают усиленные меры по борьбе с преступностью. Хотя официально не сообщается, на каком именно судне был обнаружен сорокафутовый контейнер (стандартный контейнер для транспортировки крупногабаритного грузов размером 12,19х2,43х2,59 метров), известно, что ввоз действительно очень крупной партии оружия в страну был предотвращен благодаря работе разведывательных служб. Таможня, благодаря разведслужбам, смогла проследить за перемещением контейнера по континентам до его прибытия в порт Онне, на долю которого приходится более 65 процентов экспорта грузов морских портов Нигерии.
Несмотря на то, что импортер заплатил пошлину в размере 2,7 миллиона долларов за контейнер и пытался контрабандой вывезти его из порта через частный таможенный терминал, сотрудникам таможни удалось 21 июня конфисковать его. Они провели обыск контейнера, обнаружив оружие, спрятанное среди других предметов, таких как двери, мебель, сантехнические приспособления и кожаные сумки.
Таможенная служба Нигерии 1 июля публично продемонстрировала в порту содержимое изъятой контрабанды. В официальном сообщении заявлено об изъятии 844 единиц оружия, включая как винтовки, так и дробовики, а также 112 500 патронов. Генеральный контролер таможни Башир Адевале Аденийи сообщил, что силовики также задержали троих подозреваемых в причастности к ввозу в страну запрещенного груза.
— говорится в заявлении Таможенной службы Нигерии.
В середине марта этого года Таможенная служба изъяла оружие во время обычной проверки импортируемых товаров в портовом городе Лагос на юго–западе Нигерии, пишет американское издание морской тематики Maritime Executive. Ранее, в январе, Национальное агентство по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Нигерии перехватило в Лагосе еще одну партию оружия, а также 1274 посылки кокаина и других наркотиков.
Данные некоммерческих организаций, таких как Институт исследований безопасности (ISS), показывают, что морские порты и водные пути Нигерии стали горячими точками незаконной торговли огнестрельным оружием, которая контролируется коррумпированными сотрудниками службы безопасности и бизнесменами. В период с 2010 по 2017 год в Нигерию было отправлено в общей сложности 21,5 миллиона единиц оружия и боеприпасов.
Сообщается, что незаконно доставленное в страну оружие поступает преступным группировкам, похищающим людей, вооруженным грабителям, вандалам на нефтепроводах, этническим ополченцам и культистам. При этом официальные данные показывают, что в 2020 году в Нигерии на руках гражданских лиц находилось примерно 6,2 миллиона единиц огнестрельного оружия.
В мартовском исследовании ISS подчеркивается, что импортеры и торговцы огнестрельным оружием используют различные стратегии и методы сокрытия для контрабанды огнестрельного оружия через морские порты. Основным методом является фальсификация импортных документов и товарных деклараций.
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