Interstate TDR-1: первый БПЛА самолётного типа
Сегодня трудно представить себе вооруженный конфликт, в котором не использовались бы БПЛА. Дроны окончательно и бесповоротно стали неотъемлемой частью войн XXI века.
Между тем появились первые беспилотники еще во времена Второй мировой войны. При этом если речь идет о дронах самолетного типа, то первый такой аппарат создали и применили в боевых условиях американские войска.
Interstate TDR-1 — это беспилотный ударный бомбардировщик-торпедоносец, разработанный США во время Второй мировой войны. Аппарат был создан для выполнения миссий, связанных с нанесением ударов по вражеским целям без участия пилотов, что снижало риск потерь среди экипажа. Разработка беспилотника началась в 1940-х годах. Именно тогда американские ВМС начали проявлять интерес к дистанционно управляемым летательным аппаратам.
Тестовый полет TDR-1 состоялся в 1942 году. Аппарат стал одним из первых успешно примененных беспилотников в боевых условиях.
Разработкой «Интерстейт» занималась компания Interstate Aircraft and Engineering Corporation. TDR-1 был оснащен системой дистанционного управления, которая позволяла оператору на земле или на борту другого самолета контролировать его полет и выполнять задачи по уничтожению заданных целей.
Внешне первый БПЛА представлял собой компактный двухмоторный самолет-низкоплан. Конструкторы стремились максимально удешевить аппарат, в связи с чем его фюзеляж собирался из фанеры, а каркас состоял из труб, использующихся в велосипедных рамах.
В движение дрон приводился двумя 220-сильными двигателями Lycoming O-435-2. Размах крыльев TDR-1 составлял 14 метров, длина около 10 метров.
Максимальная взлетная масса составляла примерно 5 тонн. Беспилотник мог развивать скорость до 225 км/ч и обладал радиусом действия до 680 км. В качестве вооружения TDR-1 мог нести торпеды, бомбы или другие типы боеприпасов, в зависимости от поставленных задач.
TDR-1 применялся ВМС США на Тихоокеанском театре военных действий в 1944 году, где использовался для атак на японские корабли и укрепления. Несмотря на то, что этот БПЛА не стал массовым, его применение позволило американцам накопить значительный опыт в области беспилотных технологий и дистанционного управления летательными аппаратами.
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