Правительство России поддержало законопроект о передаче в зону СВО конфискованного охотничьего оружия
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Российские военные в зоне СВО в ближайшее время начнут получать на вооружение конфискованное и невостребованное гладкоствольное оружие для борьбы с беспилотниками противника, соответствующий законопроект поддержало правительство.
Кабмин поддержал предложенный законопроект о передаче гладкоствольного оружия, конфискованного у населения, российским военнослужащим в зону СВО. Ранее конфискованное и невостребованное более года оружие, а также боеприпасы подлежали уничтожению Росгвардией, каких-либо действий с ним производить не могли. Таким образом, сотни тысяч единиц конфискованного оружия лежали на складах, дожидаясь утилизации. В то же время провезти в зону СВО охотничье оружие весьма трудно.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний,
- говорится в постановлении.
Отмечается, три недели назад этот вопрос был поднят на встрече нового министра обороны Андрея Белоусова с российскими военкорами. По-видимому, он услышал это предложение и помог его протолкнуть.
Как неоднократно сообщали бойцы с передовой, охотничье гладкоствольное оружие, стреляющее дробью, весьма эффективно против FPV-дронов и дронов-камикадзе. Один боец в группе всегда должен иметь ружье для отражения атак украинских беспилотников.
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