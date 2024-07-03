Правительство России поддержало законопроект о передаче в зону СВО конфискованного охотничьего оружия

12
Правительство России поддержало законопроект о передаче в зону СВО конфискованного охотничьего оружия

Российские военные в зоне СВО в ближайшее время начнут получать на вооружение конфискованное и невостребованное гладкоствольное оружие для борьбы с беспилотниками противника, соответствующий законопроект поддержало правительство.

Кабмин поддержал предложенный законопроект о передаче гладкоствольного оружия, конфискованного у населения, российским военнослужащим в зону СВО. Ранее конфискованное и невостребованное более года оружие, а также боеприпасы подлежали уничтожению Росгвардией, каких-либо действий с ним производить не могли. Таким образом, сотни тысяч единиц конфискованного оружия лежали на складах, дожидаясь утилизации. В то же время провезти в зону СВО охотничье оружие весьма трудно.



Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний,

- говорится в постановлении.

Отмечается, три недели назад этот вопрос был поднят на встрече нового министра обороны Андрея Белоусова с российскими военкорами. По-видимому, он услышал это предложение и помог его протолкнуть.

Как неоднократно сообщали бойцы с передовой, охотничье гладкоствольное оружие, стреляющее дробью, весьма эффективно против FPV-дронов и дронов-камикадзе. Один боец в группе всегда должен иметь ружье для отражения атак украинских беспилотников.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 10:47
    Поддерживаю. Приветствую. Давно пора, блин круглый.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 10:47
    Ну кому трудно провести а КОМУ не очень, ход полностью одобряю, за одним фактом что за стволы и в каком состоянии.
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 10:49
    Таким образом, сотни тысяч единиц конфискованного оружия лежали на складах, дожидаясь утилизации.

    Это такая неудачная шутка или очередной журналистский оборот про "сотни тысяч единиц"?
    О чём идёт речь о ста- или двухстах тысячах стволов или о ста штуках или одной тысячи стволов? recourse
    1. Новик225 Звание
      Новик225
      +1
      Сегодня, 10:56
      были цифры - всего ждут утилизации около 200 тыс., из них пригодны для передачи в зону СВО - 70-80 тыс.шт.
      видимо, не один год копилось. Вполне, как я думаю, хорошая и объемная помощь. Позволит быстро насытить передний край нужными стволами.
  4. Горий Звание
    Горий
    -3
    Сегодня, 10:54
    Половина этого оружия будет черметом.Правительство решило, не затрачиваясь на новое оружие для солдат ,решить вопрос песплатно...
    1. KCA Звание
      KCA
      -1
      Сегодня, 11:04
      Какой чермет? У моего отца был Зауер с дачи Геринга, не его, скорее всего, ибо без всяких понтов, чисто рабочие стволы, сейчас у брата, чермет? Да эти стволы ещё лет 300 прослужат, на ковре не висели, всегда в работе были, и дробью и пулями
      1. Горий Звание
        Горий
        -1
        Сегодня, 11:05
        Ваш Зауэр давно в коллекции у блатных .... А на складах лежит полуживое оружие - знакомый из разрешительной системы говорил
  5. Галеон Звание
    Галеон
    +3
    Сегодня, 10:54
    Почему на разумное действие государственным учреждениям требуется закон?! Почему основным законом деятельности государственных органов изначально и фундаментально не является ПОЛЬЗА??!
    это какое-то говенное государственное устройство. Запретить, пресечь и нагадить закона не надо, а сделать полезное -не моги! И так во всем.. request
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      0
      Сегодня, 11:05
      У нас боевой генерал из окоп не вылазил при "свиноконтурнаступе". Все делал для ПОЛЬЗЫ !!! Сейчас под следствием.. какай то там металл пропал, а генерал тот возможно писульку поставил на смете, в пылу сражений- пользу хотел принести... Это я к чему- что бы передать стволы с хранения - нужна бумажка. нет бумажки - нет передачи, а то крайним останешься!! И ни какая ПОЛЬЗА тут не поможет!!!
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:07
      Андрей,два момента:
      -зачем тогда будет нужна Дума.Достаточно прямого президентского указа.Советников у него хватает.
      -не спеша выбрать себе достойные стволы из конфиската
  6. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +2
    Сегодня, 11:01
    После того как я сдал ружьё в ментовку оно тут же попало в руки к какому то чину .Тот потом заезжал и взял прицел увеличенный магазин и ещё кое что.Так что хорошее оружие на складе не задерживается.В сво передадут чермет...
  7. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 11:08
    Во Вьетнаме янки вообще не заморачивались - брали дробовики в окопы из дома!
    Помните фильм "Взвод"?
    Там пиндocы вообще нарковечеринку в блиндаже устроили с раскуриванием ганджи из обоих стволов гладкоствола!..
    Закон был необходим!
    Теперь поглядим как скоро он исполняться начнёт...
    У нас, к сожалению, страна крючкотворов!..