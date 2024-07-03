После начала мобилизации на Украине страну не могут покинуть десятки украинских немцев с двойным гражданством

Объявленная на Украине после начала специальной военной операции ВС РФ мобилизация сопровождается запретом на выезд граждан мужского пола в возрасте 18-60 лет с территории страны. Этот запрет, пишет немецкая пресса, коснулся и тех граждан Украины, которые являются этническими немцами и имеют второе гражданство Федеративной Республики Германия.По утверждению немецких изданий, в настоящее время страну не могут покинуть десятки украинских немцев с двойным гражданством. Согласно украинскому законодательству, лица с двойным гражданством в то время, когда они находятся на Украине, рассматриваются исключительно как украинские граждане.Соответственно, немцы с гражданством Украины и ФРГ, находясь на украинской территории, подлежат мобилизации в ряды вооруженных сил страны как украинские граждане. Наличие паспорта ФРГ в их распоряжении никакой роли не играет и как причина для освобождения от мобилизации на военную службу рассматриваться не может.Вплоть до принятия нового варианта закона о мобилизации, украинские власти все же разрешали этническим немцам с двойным гражданством покидать страну, если они могли доказать, что постоянно проживают в Германии, а не на Украине. Однако теперь такая возможность исчезла.Примечательно, что ранее посольство США в Киеве было вынуждено предупредить находящихся на Украине американцев с двойным гражданством о существующем риске их мобилизации на военную службу. Кроме того, граждан США с украинским гражданством предупредили о нежелательности поездок на Украину во время вооруженного конфликта. Если такие расклады наблюдаются по гражданам США, то что уже говорить о рисках для граждан Германии и других, еще менее «значимых» для Киева европейских государств.