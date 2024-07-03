Показаны кадры работы корабельного реактивного бомбомёта РБУ-6000 в качестве сухопутного орудия в районе Часова Яра

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевую работу корабельного реактивного бомбомета РБУ-6000. Реактивный морской бомбомет успешно поразил скопления живой силы противника в районе Часова Яра.Сообщается, что в лесополосе собрался резерв противника, который был уничтожен при помощи доставленной на позиции установки РБУ-6000. При этом корабельный бомбомет продемонстрировал удовлетворительную точность и результаты огневого воздействия.РБУ-6000 ("Смерч-2") — советский реактивный морской бомбомет со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Изначально установка предназначена для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Дальность действия РБУ-6000 составляет 300-5800 метров. Скорострельность - 2,4 выстрела в секунду. Установка способна вести огонь фугасными реактивными глубинными бомбами РГБ-60 с ударно-дистанционным взрывателем УДВ-60.Ранее сообщалось, что противник признает полную потерю микрорайона Канал в Часовом Яре. Украинские мониторинговые ресурсы фиксируют на своих картах полный контроль ВС РФ территории до самого канала "Северский Донец - Донбасс". Кроме того, противник отмечает освобождение российскими войсками населенного пункта Юрьевка и контроль над юго-западной частью Нью-Йорка (Новгородского), а также существенное продвижение ВС РФ в Красногоровке.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»