Показаны кадры работы корабельного реактивного бомбомёта РБУ-6000 в качестве сухопутного орудия в районе Часова Яра

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Показаны кадры работы корабельного реактивного бомбомёта РБУ-6000 в качестве сухопутного орудия в районе Часова Яра

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевую работу корабельного реактивного бомбомета РБУ-6000. Реактивный морской бомбомет успешно поразил скопления живой силы противника в районе Часова Яра.

Сообщается, что в лесополосе собрался резерв противника, который был уничтожен при помощи доставленной на позиции установки РБУ-6000. При этом корабельный бомбомет продемонстрировал удовлетворительную точность и результаты огневого воздействия.






РБУ-6000 ("Смерч-2") — советский реактивный морской бомбомет со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Изначально установка предназначена для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Дальность действия РБУ-6000 составляет 300-5800 метров. Скорострельность - 2,4 выстрела в секунду. Установка способна вести огонь фугасными реактивными глубинными бомбами РГБ-60 с ударно-дистанционным взрывателем УДВ-60.

Ранее сообщалось, что противник признает полную потерю микрорайона Канал в Часовом Яре. Украинские мониторинговые ресурсы фиксируют на своих картах полный контроль ВС РФ территории до самого канала "Северский Донец - Донбасс". Кроме того, противник отмечает освобождение российскими войсками населенного пункта Юрьевка и контроль над юго-западной частью Нью-Йорка (Новгородского), а также существенное продвижение ВС РФ в Красногоровке.

33 комментария
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +9
    Сегодня, 11:33
    корабельный бомбомет продемонстрировал удовлетворительную точность и результаты огневого воздействия.
    Стесняюсь спросить...
    "Удовлетворительную" - это на троечку?
    Интересно... на сколько бы оценил результат воздействия "собравшийся в лесополосе резерв"?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 11:39
      В начале СВО была статья про них на ВО. Видимо уцелел...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:46
        А говорят, что ЧФ не участвует в СВО.
        Участвует, ещё как участвует. wink good
        Вот нравится мне эта наша русская смекалка. good
        Да и про подводную лодку в степях Украины забывать не стоит. yes
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:48
      «"Удовлетворительную" - это на троечку?»©
      Это, когда удовлетворил на "отлично".wassat
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Смею_заметить_
      "Удовлетворительную" - это на троечку?

      Он создавался не под задачи РЗСО... его задача накрыть район где зафиксирована акустическая цель, там точность больше зло, чем пользя... 1 бомба дает в воде радиус поражения подлодки до 50 метров, а внешний может повредить и куда больше... ударная волна в воде более злая вещь, чем в воздухе я думаю все знают. чем больше область поражение в залпе, тем вероятность выше.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -2
        Сегодня, 12:43
        Значит... использовать его по лесополосам - не эффективно.
        Или это уже... отчаяние?
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +2
          Сегодня, 12:46
          Неуправляемое вооружение само по себе неэффективно - оно бьет по площадям по определению - все зависит об обстановки. Если ситуация позволяла применить - применили.
          1. Смею_заметить_ Звание
            Смею_заметить_
            0
            Сегодня, 12:57
            Просто я, наверное по недомыслию, раньше считал, что, если оружие специально "строгают" для флота и такого же нет в наземном варианте, то это - неспроста.
            Век живи - век учись... (В.И. Ленин)
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              0
              Сегодня, 13:06
              Нет, очень много флотского оружия адаптировано по суше, а что-то просто нет возможности это сделать (тут данный случай) - просто прикрутили к шасси и понятно нет автомата зарежания, как у флотского - все по старинке - неграми laughing Банально вспомните сколько орудий пришло на сушу морских и которые считаются лучшими в своем роде... особенно крупных калибров?...вагон и меленькая тележка. И так во многих странах. Да даже банально орудия теже самые узкоспециализированные сухопутные - тоже превращались.... Взять считай зенитки - огромные скорости необходимые для поражения самолетов и лет 30 стоявшие на вооружении именно как зенитные - внизапно стали противотанковыми good, когда танки поняли, что противопульное бронинование не кошерно как-то lol
              Так что если есть возможность применить что-то по другим целям - это никого никогда не останавливало lol
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +8
    Сегодня, 11:38
    Это от бедности уже .Как так, куда подевались все заводы ,производящие вооружение ?
    1. KCA Звание
      KCA
      +3
      Сегодня, 12:19
      Вот у вас ранг на ВО высокий, а в армии служили? В поле, или тем более на боевой были? Всё сгодится, что в рот полезет, не, не про секс, про еду, ну и про вооружение, заводы хреначат только в путь, в инете не про всё, но несмотря на первый отдел, информации полно, ну не для анунаков всяких, конечно
      1. BAI Звание
        BAI
        -1
        Сегодня, 12:39
        Всё сгодится, что в рот полезет

        Не все не правильно впихнутое, во благо будет
        При этом надо четко понимать - лучшее оружие - то, которое есть. То, чего нет, не поигодится в бою
    2. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 12:29
      это не от бедности, а рациональное мышление, этого полно на складах и оно бесплатное
    3. Сергей Куликов_3 Звание
      Сергей Куликов_3
      0
      Сегодня, 13:10
      Это от щедрости, завалялись на складах гостинцы, почему не угостить ими мышебратьев?
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 11:42
    Ещё бы для пкр гранит наземную пусковую установку соорудили. На флотских арсеналах боеприпасы ржавеют. Тогда и йеменцам можно было бы подкинуть сотню-другую пкр
  4. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +2
    Сегодня, 11:43
    получается не хватает РСЗО в войсках, этот бомбомёт гораздо хуже систем ТОС
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 12:00
      получается не хватает РСЗО в войсках

      Похоже на то.
      РБУ-6000 применяются в зоне СВО достаточно массово. Одна из причин — доступность и большие запасы установок и боекомплекта к ним.
    2. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 12:21
      может и не хватает, а теперь скажите какой командир откажется от усиления своего подразделения, если есть доступ к пополнению Бк? когда не надо обращаться за огневой поддержкой к начальству?
  5. Rom8681 Звание
    Rom8681
    -1
    Сегодня, 11:43
    Цитата: APASUS
    Это от бедности уже .Как так, куда подевались все заводы ,производящие вооружение ?

    Мне тоже такое подумалось
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 11:44
    Отличная вещь, если противник в полутора-двух километрах. Подскочили , ударили и уехали. Только перезаряжать вручную, тяжеловато.
    1. Высота76
      Высота76
      -6
      Сегодня, 11:56
      А противник так и ждёт, когда вы на 2 км к нему подскочите на такой дуре, которую только слепой не заметит
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 11:46
    Сколько этого добра хранились на " чудоверьфях " при СССР и на арсеналах ВМФ - море!!!И попробуй продай на металлом - статья!Весь рыболовный флот ( среднетонажный ) превращался в вспомогательные " линкоры" ,до первого боя.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 11:57
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      +1
      Сегодня, 11:46
      Новый
      Сколько этого добра хранились на " чудоверьфях " при СССР и на арсеналах ВМФ - море!!!И попробуй продай на металлом - статья!Весь рыболовный флот ( среднетонажный ) превращался в вспомогательные " линкоры" ,до первого боя.
      Да, есть такая партия))! Но, свою задачу выполнял с честью, особенно в годы ВОВ. Ладога, Каспий и др. Всё прибрежное) работало на Победу!
  8. Высота76
    Высота76
    -10
    Сегодня, 11:50
    Тот случай когда бедность выдают за добродетель
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:54
    можно увидеть боевую работу корабельного реактивного бомбомета РБУ-6000. Реактивный морской бомбомет успешно поразил скопления живой силы противника в районе Часова Яра.
    Не знаю как на суше, но в море это изделие впечатляет по-полной!
    Надеюсь, и на суше РБУшка не подведет ! good
    1. Высота76
      Высота76
      -10
      Сегодня, 11:58
      Кого это изделие впечатляет на море? Пиратов на резиновых лодках?
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +5
        Сегодня, 12:00
        Высота76
        (Высота76)
        -1
        Сегодня, 11:58
        Новый
        Кого это изделие впечатляет на море? Пиратов на резиновых лодках?

        Да, уж! Полнейшее отсутствие понимания. А чего тогда кометы лепишь? fool
        1. faiver Звание
          faiver
          +3
          Сегодня, 12:23
          ну хочетца ему коричневой субстанции на вентилятор накидать
      2. MCmaximus Звание
        MCmaximus
        0
        Сегодня, 13:04
        Вообще, как противорпедное оружие вполне себе. А уж в упор вмазать по укрепу тоже мало не покажется. Есть, так почему бы не пользоваться?
        Помнится наши солдаты в ту войну в городских боях использовали 305-мм РСы. Приваривали подобие полозий и запускали из подъезда в соседний дом с немцами. Тоже не по назначению. Но жалоб не поступало. Те же дроны - 100% самодеятельность из-за отсутствия "своей" собственной арты и тп.
  10. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 12:15
    Цитата: a.s.zzz888
    Высота76
    (Высота76)
    -1
    Сегодня, 11:58
    Новый
    Кого это изделие впечатляет на море? Пиратов на резиновых лодках?

    Да, уж! Полнейшее отсутствие понимания. А чего тогда кометы лепишь? fool
    А у него такое задание - быть недовольным. На фронте многое пользу приносит
  11. swnvaleria Звание
    swnvaleria
    +1
    Сегодня, 12:17
    командантэ в крупнокалиберном переполохе из такого стрелял , красиво!
  12. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 12:18
    Конечно, скопившиеся за деятилетия на скаладах бонбы лучше утилизировать так, сшибая кастрюли с хохлобошек...
  13. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 13:02
    Целесообразность сего девайса зависит напрямую от поставленной хадачи.
    Если в лесополку после данной огневой подготовке планировался накат штурмовиков, то не очень.